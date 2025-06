Chicago suspende solicitudes en línea para tramitar identificación a inmigrantes tras citación de ICE

La ciudad de Chicago suspendió la plataforma digital CityKey tras una citación de ICE que exige acceso a datos personales. (REUTERS/Dylan Martinez)

La oficina de la secretaria municipal de Chicago, Anna Valencia, decidió suspender temporalmente el sistema de solicitudes en línea para las identificaciones conocidas como CityKey, esto luego de que recibieran una citación de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) pidiendo información sobre los solicitantes.

CityKey es un programa de identificación emitido por el gobierno local que permite a los residentes de Chicago, independientemente de su estatus migratorio, identidad de género o antecedentes penales, acceder a una forma oficial de identificación.

La decisión de Valencia responde a preocupaciones sobre la posible utilización de los datos almacenados en la plataforma en línea por parte de ICE, en el contexto del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración actual, según reportó el Chicago Tribune.

Qué es el programa CityKey y cuándo fue implementado

ICE busca información sobre residentes migrantes inscritos en el sistema CityKey, alarmando a defensores de derechos de inmigrantes. (REUTERS/Dylan Martinez)

Estas políticas buscan deportar a un número significativo de migrantes indocumentados que ingresaron al país durante los últimos años. La secretaria municipal explicó que la suspensión del portal en línea es una medida temporal mientras se evalúa la situación.

“Escuchamos: ‘Pausemos la plataforma en línea temporalmente mientras evaluamos la situación. Vamos a estimar los hechos a diario y los eventos actuales, y si sentimos que estamos en una situación diferente, podemos reactivarla fácilmente, pero no nos moveremos a ningún lado”, afirmó Valencia en diálogo con el Tribune.

El programa CityKey fue lanzado en 2017 con el objetivo de proteger la privacidad de los solicitantes al procesar las solicitudes únicamente de manera presencial, evitando así que los datos personales quedaran sujetos a las leyes de registros públicos.

Sin embargo, durante la crisis migratoria venezolana en los años posteriores, se habilitó una plataforma en línea a finales de 2024 para agilizar el proceso. Según el Chicago Tribune, los documentos generados a través de esta plataforma no pueden ser destruidos debido a las leyes de registros públicos, lo que ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes.

En el sitio web, se advierte a los usuarios lo siguiente: “Al usar la plataforma en línea de CityKey, usted acepta que la Oficina del Secretario Municipal guarde un registro de toda la información que envíe durante su proceso de solicitud”, de acuerdo con lo publicado por el medio.

Esto provocó advertencias sobre los riesgos de retención de datos, especialmente en un contexto en el que ICE busca acceder a esta información. Valencia, sin embargo, afirmó que su oficina no ha entregado ningún dato a la agencia federal.

“Siempre he sido honesta, transparente y he actuado con integridad. Sé que hay mucho miedo, así que quiero dejar muy claro que lucharemos contra la entrega de datos al gobierno federal. No se entregó ningún dato a ICE, punto”, expresó en su entrevista con el Chicago Tribune.

En mayo de 2024, el Ayuntamiento aprobó una enmienda al código municipal que establece que la información proporcionada por los solicitantes a través de la plataforma en línea será almacenada, según reportó Fox News Digital.

Preocupación entre la comunidad migrante de la ciudad santuario

La suspensión del sistema de CityKey aumenta la incertidumbre de la comunidad migrante en Chicago, una ciudad santuario desde hace 40 años. (REUTERS/Octavio Jones)

Chicago es considerada una ciudad santuario desde hace 40 años por orden del alcalde Harold Washington. Esto significa que las fuerzas del orden locales y los funcionarios municipales tienen prohibido cooperar con agentes federales de inmigración a menos que cuenten con una orden judicial.

Illinois, mientras tanto, tiene una ley similar, llamada “Ley TRUST”.

Ron Safer, ex fiscal federal, comentó que cualquier litigio sobre la situación de ICE podría devenir en una “guerra territorial constitucional” entre las leyes locales y federales.

Daniel Loftus, quien es director ejecutivo de la organización sin fines de lucro PODER, que defiende los derechos de los migrantes, señaló que la respuesta “fue tremenda” y que esto “obviamente indica la necesidad de tener una identificación emitida por el gobierno”.

“No creo que la gente comprendiera el riesgo, por lo tanto, para mí, eso tendría que quedar clarísimo si la secretaría municipal continuara con CityKey y el portal en línea”, dijo para el periódico de Chicago.