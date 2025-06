Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado: “Queremos asegurarnos de que países como Venezuela y Cuba no albergan a terroristas”

Mignon Houston, portavoz adjunta del Departamento de Estado de EEUU (EFE)

Tal como lo prometió durante su campaña electoral, en estos casi cinco meses desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump intensificó esfuerzos diplomáticos y operativos en el hemisferio occidental con el objetivo principal de frenar la inmigración ilegal, combatir el tráfico de drogas, y fortalecer la colaboración con aliados estratégicos. Asimismo, el líder republicano implementó restricciones migratorias contundentes, mientras mantiene una postura crítica frente a los regímenes de Venezuela y Cuba.

“Todas estas prioridades compartidas con nuestros socios de la región son importantes para asegurar nuestras fronteras, para evitar el caos y el sufrimiento que hemos visto con la migración ilegal, en particular la migración ilegal que pone en riesgo a los más vulnerables, como mujeres y niños, víctimas de contrabandistas y traficantes. Ya no queremos ver esto en esta región”, comentó Mignon Houston, portavoz adjunta del Departamento de Estado, en diálogo con Infobae.

Según alertó, este contexto provoca un clima “desestabilizador” no sólo en territorio norteamericano, sino en toda la región.

Mignon Houston indicó que el flujo migratorio en la frontera sur con México se redujo en un 95% desde la llegada de Donald Trump (REUTERS/David Swanson)

México, un socio clave para la lucha contra la migración ilegal y el crimen organizado

Una de las principales preocupaciones que había en la Casa Blanca cuando llegó Trump al poder el pasado mes de enero era la situación en la frontera sur con México. El mandatario tomó drásticas medidas para controlar el tráfico migratorio y directamente le declaró la “guerra” al narcotráfico.

“Gracias al liderazgo de esta región y de esta administración, hemos visto una disminución del 95% en los cruces ilegales a través de nuestra frontera sur aquí en Estados Unidos y en México. Es un logro increíble”, destacó Houston, quien, al mismo tiempo, valoró la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, afirmó que el despliegue de 10.000 agentes de la Guardia Nacional de México en la frontera marcó un cambio significativo en la cooperación regional para frenar la inmigración ilegal y el crimen transnacional. Esta acción, junto con la aceptación de vuelos de deportación y la extradición de miembros de alto nivel de organizaciones criminales, refleja el compromiso de México bajo el liderazgo de Sheinbaum.

“El esfuerzo de México ha sido enorme”, aseveró la funcionaria del Departamento de Estado, quien adelantó que el gobierno de Trump seguirá trabajando con el de Sheinbaum para llevar adelante “políticas que beneficien a nuestras comunidades en Estados Unidos y México”. De hecho, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, se encuentra por estas horas en México, en el marco de una gira que también lo llevará a El Salvador y Guatemala, avanzando en la agenda bilateral entre ambos países.

Estados Unidos considera indispensable la colaboración mexicana para mantener el flujo migratorio bajo control y enfrentar colectivamente los desafíos de seguridad.

Esta semana entró en vigor el nuevo veto migratorio de Trump que restringe el ingreso a EEUU a ciudadanos de 19 países (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Veto migratorio y restricciones a 19 nacionalidades

El pasado lunes entró en vigor el veto firmado por el presidente Trump que restringe el ingreso de ciudadanos de 19 países, incluyendo cubanos y venezolanos. Esta medida, amparada en un decreto presidencial, suspende el acceso a Estados Unidos argumentando la falta de mecanismos de verificación confiables en los procesos migratorios de esos países, así como la ausencia de intercambios de información sobre terrorismo y amenazas a la seguridad nacional.

“Incluimos países como Venezuela y Cuba en la lista porque vemos que no tenemos la misma relación de confianza que necesitaríamos para tomar una decisión en la que pudiéramos confiar”, explicó la portavoz.

Las autoridades estadounidenses alegan que los procesos de selección en países como Cuba y Venezuela no cumplen con los estándares requeridos, lo que genera desconfianza respecto al origen y antecedentes de los solicitantes. A su vez, la administración Trump sostiene que los altos niveles de permanencia ilegal de ciudadanos de esas naciones alimentan la necesidad de aplicar sanciones migratorias adicionales. La expectativa es que los gobiernos de esa lista fortalezcan sus controles, reduzcan los flujos irregulares y colaboren con Washington en aspectos de seguridad y verificación de antecedentes.

“Queremos recibir más información de estos países para poder estar seguros. Queremos asegurarnos de que estos países no albergan a terroristas y que ya no tienen vínculos con organizaciones terroristas. Queremos ver que estos países no van a seguir teniendo altas tasas de permanencia ilegal”, aseguró Houston.

Estados Unidos alertó a sus ciudadanos sobre el peligro de viajar a Venezuela

Advertencia de viaje a Venezuela

El gobierno de Donald Trump también desaconsejó a los ciudadanos norteamericanos a viajar a Venezuela, en medio de las crecientes tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro.

Al respecto, la portavoz del Departamento de Estado fue clara: “No hay forma segura de viajar a Venezuela”. Y agregó: “Emitimos este mensaje a los ciudadanos estadounidenses, pero el mensaje también es válido para los que son de otros países, para nuestros ciudadanos estadounidenses que tienen doble nacionalidad, ya que en este momento Venezuela tiene el mayor número de ciudadanos estadounidenses detenidos que cualquier otro país del mundo”

Según advirtió, todo aquel que viaje a Venezuela corre “un riesgo muy alto de ser secuestrado, arrestado o detenido injustamente sin ninguna información”.

Pese a esto, y a la inclusión de los venezolanos y cubanos en el reciente veto migratorio, Houston sostuvo que Estados Unidos mantiene su compromiso con ambas poblaciones, víctimas de una férrea represión y persecución. En ese sentido, Houston aseguró que Washington seguirá apoyando a los ciudadanos que luchan por la libertad y los derechos humanos: “Tenemos un compromiso total con la población de estos países. Queremos que se escuchen sus voces, que se respeten sus derechos… Creemos firmemente que merecen el derecho a sentir que sus libertades son respetadas y justas”.

Mignon Houston repudió las violentas protestas en Los Ángeles (AP Foto/Eric Thayer)

Seguridad interna y violentas protestas en EEUU

En el contexto de las recientes protestas violentas en Los Ángeles relacionadas con la política migratoria, la portavoz del Departamento de Estado enfatizó la legitimidad del debate social y la protesta pacífica. Sin embargo, rechazó cualquier acto de violencia, vandalismo y los ataques a las fuerzas del orden.

“Entendemos que las personas en todo Estados Unidos tienen opiniones muy personales sobre la política de inmigración, pero no hay justificación para la ilegalidad”, indicó Houston. Y añadió: “Se puede tener opiniones sobre nuestra política migratoria. Este país tiene protección constitucional para la libertad de expresión y la reunión pacífica, pero cuando esa reunión deja de ser pacífica, cuando incluye ataques, vandalismo y destrucción de la propiedad, ya no es pacífica”.

En consecuencia, respaldó las medidas adoptadas por el gobierno de Trump para mitigar los hechos de violencia que se vienen registrando desde el fin de semana.

La Ley “Big Beautiful Bill” impulsada por Trump dotará a las autoridades de recursos para fortalcer los controlers migratorios (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Ley “Big Beautiful Bill”

Aunque todavía falta su aprobación en el Senado, la administración Trump ha destacado la importancia de la nueva legislación conocida como la Ley Big Beautiful Bill, que representa la mayor inversión en seguridad fronteriza en la historia del país.

“Proporcionará fondos para al menos un millón de expulsiones anuales. Se trata de una inversión significativa para mantener la seguridad de Estados Unidos”, comentó Houston.

Esta ley dotará a las autoridades de nuevas capacidades para enfrentar la inmigración irregular y proteger a la ciudadanía estadounidense en su frontera sur, a través de recursos para la contratación de agentes, tecnología de inspección, infraestructura y apoyo a las agencias encargadas de la seguridad fronteriza.

“Es una oportunidad increíble para que nuestras acciones sean tan contundentes como nuestras palabras y garanticemos la protección de los ciudadanos estadounidenses en nuestra frontera”, destacó la funcionaria del Departamento de Estado.

Con la llegada de Petro al poder, cambió drásticamente la relación de Estados Unidos con Colombia, un país que históricamente fue estrecho aliado de Washington (crédito Ovidio González/Presidencia)

Nuevos desafíos en la relación Colombia - Estados Unidos

Si bien Colombia ha sido históricamente un aliado de Estados Unidos, con la llegada de Petro al poder el gobierno sudamericano apeló a la confrontación con Washington y cada vez estrecha más sus lazos, por ejemplo, con la China de Xi Jinping. Asimismo, la administración estadounidense observa con preocupación los recientes hechos de violencia vinculados al ciclo electoral, como el intento de asesinato del precandidato a la presidencia, Miguel Uribe.

Pese a esto, Houston reconoció que Estados Unidos tiene la intención de “seguir trabajando” con Colombia, en particular “en nuestras prioridades comunes para reducir la inmigración ilegal y centrarnos en la lucha contra el tráfico de narcóticos y las drogas ilícitas que circulan por nuestros países en el hemisferio occidental”.

“Hemos tenido un gran éxito con Colombia en lo que se refiere a las extradiciones (...) y esperamos seguir colaborando estrechamente para fortalecer nuestra relación en lo que respecta a la lucha contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico”, concluyó.