Así capturaron a Ed, la cebra que huyó en Tennessee y desató una semana de caos y memes

Ed fue trasladado en helicóptero, envuelto en una red, tras ser localizado en un pastizal cerca de una urbanización en Christiana, Tennessee. (Oficina del Sheriff del Condado de Rutherford

Después de una semana generando revuelo en redes sociales y complicaciones en carretera, Ed, la cebra que se escapó en el centro de Tennessee, fue finalmente capturada el domingo 8 de junio.

El sheriff del condado de Rutherford confirmó que el animal fue localizado en un pastizal cercano a una urbanización en la comunidad de Christiana, al sur de Nashville.

La operación incluyó el uso de helicópteros, redes y un equipo de rescate especializado. Imágenes difundidas por la oficina del sheriff mostraron a Ed envuelto en una red, con la cabeza descubierta, siendo izado por una aeronave que lo trasladó a un remolque preparado para su transporte.

“Ed fue trasladado por aire y entregado de forma segura”, indicó el comunicado oficial. Un veterinario lo examinó en el lugar y se confirmó que no presentaba heridas.

Ed fue vista corriendo por la interestatal 24, lo que obligó a cerrar parcialmente la autopista el 31 de mayo. (Captura de video:RRSS)

Una semana de búsqueda

La historia de Ed comenzó el 30 de mayo, cuando fue adquirido por su nuevo dueño. Menos de 24 horas después, la cebra escapó de la propiedad por razones aún no esclarecidas. Al día siguiente, conductores sorprendidos la reportaron corriendo por la interestatal 24, obligando a las autoridades a cerrar parte de la autopista.

Desde entonces, Ed se convirtió en el centro de una persecución inusual, que incluyó drones, perros K9, rastreadores profesionales y agentes de seguridad pública. A pesar de los esfuerzos, la cebra logró evadir la captura durante más de una semana, desplazándose por zonas boscosas y suburbanas del condado.

Cámaras de seguridad domésticas la grabaron trotando por calles residenciales, mientras residentes publicaban videos de sus apariciones en campos abiertos o márgenes de carreteras. Las autoridades pidieron a la población no acercarse al animal para no asustarlo. “Queremos que se calme. No debemos asustarla”, declaró el oficial Sean White.

Durante su fuga, Ed se convirtió en fenómeno viral, protagonizando memes. (Facebook, Rutherford County Sheriff's Office)

El caso rápidamente se viralizó. En redes sociales, Ed se convirtió en una sensación, dando lugar a memes, montajes con inteligencia artificial y bromas locales. Las imágenes más populares mostraban a la cebra cenando en un Waffle House, corriendo en una pista de NASCAR, o vistiendo una camiseta de Middle Tennessee State University.

Incluso se generaron rumores ficticios sobre su supuesta aparición en otras ciudades del estado. Algunos usuarios compartieron imágenes falsas de Ed pidiendo dinero en una esquina o paseando por centros comerciales.

“La comunidad está completamente fascinada con la cebra”, declaró Lisa Marchesoni, vocera de la oficina del sheriff, al New York Times. “Nunca habíamos tenido una situación como esta en el condado”.

El dueño, los animales exóticos y el debate legal

El propietario de Ed, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, habría adquirido a la cebra el 30 de mayo por la noche. Según reportes locales, posee otros animales exóticos, incluido un bisonte, en su propiedad en Christiana.

La cebra Ed fue finalmente capturada el 8 de junio, luego de permanecer más de una semana fugitiva en zonas residenciales y boscosas del condado de Rutherford. (Oficina del Sheriff del Condado de Rutherford)

Algunos residentes de la zona afirmaron conocerlo y aseguraron que no les sorprendía que tuviera una cebra, pero sí que esta se hubiera escapado.

Durante la búsqueda, el dueño contrató a grupos de rastreo privados y veterinarios para intentar recuperar al animal, aunque sin éxito hasta este fin de semana. No está claro si enfrentará sanciones legales por la fuga.

Jim Bartoo, portavoz del Zoológico de Nashville, explicó que las cebras no son animales domesticables como los caballos y tienen fuertes instintos de huida. “Capturar a una cebra no es fácil. Son animales salvajes, huyen ante cualquier estímulo que perciban como amenaza”, detalló.

El caso de Ed no es aislado. En mayo, un canguro escapado provocó el cierre de otra autopista, esta vez en el estado vecino de Alabama. Ambos episodios reabren el debate sobre la tenencia de fauna exótica en Estados Unidos, especialmente en propiedades privadas sin supervisión veterinaria regular. Por ahora, Ed se encuentra sano y salvo.