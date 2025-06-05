Cómo emigrar legalmente a los EEUU: mitos, verdades y caminos posibles

Podcast - Planes - Julio Ohyanarte

El abogado Julio Oyhanarte, especialista en migraciones con más de 50.000 casos exitosos de green cards y ciudadanías procesadas, compartió en el podcast Plan-ES de Evangelina Ortiz de Leon y Syama Reyes una guía completa sobre las opciones legales disponibles para vivir en Estados Unidos.

El experto, quien cuenta con más de 15 millones de seguidores en redes sociales, explicó las herramientas elgales para obtener desde las visas de trabajo e inversión hasta el asilo político, mientras advirtió sobre las estafas virales que pueden arruinar permanentemente el futuro migratorio de los solicitantes.

Clasificación fundamental: visas de no inmigrante versus inmigrante

Oyhanarte detalló que el sistema migratorio estadounidense se divide en dos categorías principales: las visas de no inmigrant, que incluyen las de turista, estudiante, trabajo e inversión, diseñadas para actividades temporales con retorno al país de origen; y las visas de inmigrante, que corresponden a las famosas green cards o residencias permanentes, obtenibles mediante matrimonio con ciudadano estadounidense, vínculos familiares, inversión o asilo político.

“Este es un país en donde no hay límites en cuanto al tema profesional”, destacó el abogado durante la entrevista con Plan-ES. Sin embargo, enfatizó que las visas de trabajo solo pueden conseguirse mediante patrocinio empresarial, no a través de solicitudes individuales en consulados.

Desmitificación de conceptos erróneos virales

El especialista identificó varios mitos peligrosos que circulan en redes sociales. Uno de los más extendidos sugiere que las visas tienen asteriscos que indican su dificultad de entrada, información completamente falsa según Oyhanarte. Otro error común es creer que se pueden obtener permisos de trabajo pagando a intermediarios, cuando en realidad requieren peticiones previas específicas como solicitudes de asilo o trámites de green card por matrimonio.

Para identificar abogados legítimos, el experto recomendó solicitar el número de licencia profesional y verificarlo en el State Bar del estado correspondiente. “A los abogados nos cuesta mucho conseguir esa licencia y ninguno se puede ofender porque le preguntes el número”, afirmó.

Advertencias sobre matrimonios fraudulentos y consecuencias legales

Aunque el matrimonio con ciudadano estadounidense representa una vía común para obtener la residencia permanente, el experto advirtió sobre las graves consecuencias de los matrimonios fraudulentos. Estas uniones falsas constituyen delitos penales con penas de hasta cinco años de cárcel y multas de 250.000 dólares para ambas partes.

El gobierno estadounidense reconoce matrimonios válidos entre personas del mismo sexo, realizados tanto en Estados Unidos como en otros países donde sean legalmente reconocidos. Los oficiales evalúan que las uniones sean “bona fide” o de buena fe, basadas en amor genuino y no únicamente para obtener documentos migratorios.

Casos especiales: asilo, lotería de visas e inversión

Asilo político

El asilo está disponible para personas perseguidas por opinión política, raza, religión, nacionalidad o pertenencia a grupos sociales particulares. Oyhanarte mencionó casos exitosos desde Venezuela y Nicaragua por persecución política, hasta situaciones de violencia doméstica donde los gobiernos locales no brindan protección adecuada.

“El asilo solamente es para las personas que son perseguidas o pueden serlo”, aclaró el abogado, quien ha ganado casos de mujeres que no podían escapar de relaciones abusivas y miembros de la comunidad LGBT perseguidos en sus países de origen.

Lotería de visas

La lotería de diversidad, vigente desde 1990, ofrece residencias permanentes mediante sorteo aleatorio. Los países con más de 50.000 residencias otorgadas en los cinco años anteriores quedan excluidos. Actualmente, México, Colombia y Venezuela no califican debido a sus altos flujos migratorios, mientras que la mayoría de países latinoamericanos restantes sí participan.

Las aplicaciones se realizan online entre octubre y noviembre, con resultados publicados en mayo del año siguiente. Según estadísticas oficiales, el 40% de solicitantes queda descalificado por errores, principalmente en los requisitos fotográficos específicos del Departamento de Estado.

Visas de inversión

Existen dos modalidades principales: la visa E2 de no inmigrante y la EB5 para residencia permanente. La E2, disponible para ciudadanos de países con tratados comerciales como Argentina, Chile, Colombia y México, permite establecer negocios con inversiones desde menos de 100.000 dólares, aunque Oyhanarte recomienda montos superiores para mayor probabilidad de aprobación.

La EB5 requiere inversiones mínimas de 800.000 dólares en áreas rurales o de alto desempleo, o más de un millón en otras zonas, con obligación de crear empleos para ciudadanos estadounidenses. También existen centros regionales donde múltiples inversores participan en proyectos conjuntos como construcción hotelera.

Consejos prácticos para entrada como turista

Para visitantes temporales, Oyhanarte recomendó portar pasajes de retorno confirmados, conocer exactamente las fechas de estadía, el monto de dinero disponible y el lugar de hospedaje. Los turistas pueden permanecer hasta seis meses según autorización del oficial, mientras que quienes ingresan con Visa Waiver (ciudadanos de países como Chile) tienen límite de 90 días.

El experto enfatizó la importancia de la honestidad absoluta con los oficiales de inmigración. “Mentir está mal... puedes ir a la cárcel”, advirtió, explicando que el gobierno accede cada vez a más información de fuentes inesperadas. Los residentes permanentes y portadores de visas deben portar sus documentos en todo momento, ya que no hacerlo constituye un delito menor.

Alternativas para personas con estatus vencido

Quienes ingresaron legalmente pero permanecieron más tiempo del autorizado tienen opciones limitadas pero existentes. Además del matrimonio con ciudadano estadounidense, pueden calificar si tienen hijos estadounidenses mayores de 21 años, sufren delitos graves colaborando con autoridades, o son víctimas de tráfico de personas.

El asilo afirmativo, tramitado ante USCIS para quienes ingresaron legalmente, representa otra alternativa. Los tiempos de procesamiento varían dramáticamente: algunos casos se resuelven en dos meses mientras otros permanecen pendientes desde 2018.

Perspectivas futuras y mensaje motivacional

Respecto al futuro de las políticas migratorias, Oyhanarte no prevé reformas que regularicen masivamente a personas sin estatus en el corto plazo, aunque reconoce que los cambios en las mayorías congresionales pueden generar novedades políticas.

El abogado concluyó con un mensaje esperanzador para quienes consideran la migración: “Si vos estás pensando quién me va a querer contratar a mí... te aviso que hay cientos de miles e incluso millones de personas que están menos capacitadas que vos, que lo lograron”. Según su experiencia, las personas exitosas comparten características comunes: tenacidad, información correcta y procesos legales adecuados.