Una niña de siete años estaba dormida en su cama y una bala disparada desde un coche le dio en la cabeza

La menor fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario especializado tras el incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una niña de siete años lucha por su vida después de recibir un disparo en la cabeza mientras dormía en su casa, ubicada en el vecindario de Brewer Circle, en la ciudad de Pageland, Carolina del Sur. Según informaron las autoridades, el incidente ocurrió durante un tiroteo desde un vehículo en movimiento, registrado en la madrugada del domingo 1 de junio.

El Departamento de Policía de Pageland reportó que el tiroteo tuvo lugar alrededor de la 1:17 a.m. y que al llegar al lugar encontraron a la menor con una herida de bala en el lado derecho del cerebro. La víctima fue identificada como Skylar Baker, y se encuentra en estado crítico. Fue trasladada en helicóptero a un hospital donde permanece conectada a un ventilador, según confirmó su madre, Essence Chambers, en declaraciones a ABC News.

Hasta el momento no se han producido arrestos. La policía solicita la colaboración de la comunidad para identificar al sospechoso o los sospechosos involucrados en el ataque. En un comunicado publicado en redes sociales, la Policía de Pageland manifestó: “la niña de 7 años no merecía este acto de violencia imprudente. Estamos desconsolados de que esta pequeña esté sufriendo debido a las acciones de alguien que no tuvo consideración por la vida de los demás”.

Una bala atravesó las paredes del hogar y alcanzó a Skylar mientras dormía

Según el relato de la madre, Essence Chambers, su hija dormía cuando el proyectil atravesó la estructura de la vivienda e impactó directamente en su cabeza. La información fue confirmada tanto por ella como por las autoridades en entrevista con ABC News y Queen City News. La familia, conmocionada, ha pedido apoyo a la comunidad a través de oraciones y palabras de aliento.

“Ella es una bola de energía”, dijo Chambers en su declaración, describiendo a su hija como una niña feliz. Su hermana, Kiara Chambers, también se pronunció: “Está llena de vida, y todos la aman. No merecía esto, nadie lo merece”, expresó en entrevista con Queen City News.

Skylar continúa hospitalizada en estado crítico y, según la madre, su evolución dependerá de cómo responda su cuerpo a los cuidados intensivos en los próximos días.

La policía de Pageland solicita colaboración ciudadana para identificar al responsable del tiroteo. (Crédito: Facebook / Departamento de Policía de Pageland)

Conmoción en una comunidad donde este tipo de violencia es inusual

La comunidad de Brewer Circle, donde tuvo lugar el tiroteo, se caracteriza por su tranquilidad. La noticia del tiroteo ha generado un fuerte impacto en los vecinos del área, quienes no están acostumbrados a incidentes de este tipo. Melissa Massey, residente del vecindario, expresó su sorpresa: “¿Tiroteos desde vehículos? Quizás un tiroteo ocasional, pero tiroteos desde vehículos, eso es una locura”, declaró a WSOC-TV.

El jefe del Departamento de Policía de Pageland, Dean Short, calificó el incidente como un “terrible suceso, especialmente en una comunidad pequeña”. Durante una conferencia de prensa ofrecida el lunes 1 de junio, pidió a los ciudadanos “tomar una posición contra este tipo de violencia”, e instó a colaborar con las autoridades para esclarecer el caso.

Sin arrestos y con el agresor aún prófugo, la policía pide la ayuda del público

Las autoridades no han logrado identificar ni detener al responsable del disparo. En el comunicado difundido a través de redes sociales, la policía expresó su esperanza de que alguien con información se presente: “Esperamos que alguien venga con respuestas sobre quién estuvo involucrado en este caso”.

La línea telefónica habilitada para recibir datos relacionados con el caso es el 843-672-6437. Cualquier detalle, por mínimo que sea, podría resultar clave para dar con el paradero del sospechoso.

Pese a la gravedad del caso, el Departamento de Policía de Pageland informó a PEOPLE que no tenía comentarios adicionales al respecto, limitándose a lo comunicado oficialmente en redes sociales y a los medios regionales.

Una familia destrozada busca fuerzas en la esperanza

Mientras la investigación continúa, la familia de Skylar se mantiene al lado de la niña, en un hospital cuyo nombre no ha sido revelado. Essence Chambers ha insistido en que su hija es una luchadora, y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde que se conoció la noticia. “Pido que todos recen por ella”, reiteró en su conversación con ABC News.

Desde su habitación, conectada a una máquina que le permite respirar, Skylar Baker encarna el rostro más vulnerable de una violencia que no distingue edad ni lugar. Una bala anónima, lanzada al azar en la noche desde un vehículo en movimiento, cambió por completo el curso de su vida y la de su familia.

La comunidad espera respuestas. La policía continúa buscando pistas. Y una madre, una hermana, vecinos enteros, sólo tienen una súplica: justicia para Skylar.