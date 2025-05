Qué es el Manhattanhenge y cómo podrás ver este icónico fenómeno que atrae a miles de personas a NY

Este evento ocurre dos veces al año. (Foto AP/Yuki Iwamura, archivo)

Dos veces al año, Nueva York se convierte en el escenario de un fenómeno natural que atrae tanto a residentes como a turistas: el conocido como “Manhattanhenge”.

Este evento ocurre cuando el sol poniente se alinea perfectamente con la cuadrícula de calles de Manhattan, creando una vista espectacular enmarcada por los rascacielos de la ciudad.

El primer Manhattanhenge de este año tendrá lugar hoy miércoles 28 de mayo a las 20:13 horas (tiempo local), seguido de una ligera variación el jueves 29 de mayo a las 20:12 horas. Posteriormente, el fenómeno se repetirá los días 11 y 12 de julio, según informó The Associated Press (AP).

¿Por qué se le llama Manhattanhenge a este curioso fenómeno?

El término fue acuñado por un famoso astrofísico en 1997. (AP Photo/Julia Nikhinson)

El término “Manhattanhenge” fue acuñado en 1997 por el famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson en un artículo publicado en la revista Natural History. Tyson, quien dirige el Planetario Hayden en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, se inspiró en una visita a Stonehenge durante su adolescencia.

En aquel viaje, formó parte de una expedición liderada por Gerald Hawkins, el científico que propuso la teoría de que los megalitos de Stonehenge funcionaban como un antiguo observatorio astronómico. Para Tyson, nativo de Nueva York, la imagen del sol alineándose con los altos edificios de Manhattan evocaba la forma en que los rayos solares atraviesan el círculo central de Stonehenge durante el solsticio.

A diferencia de los constructores neolíticos de Stonehenge, los urbanistas que diseñaron la cuadrícula de Manhattan no planearon este alineamiento solar. Según detalló The Associated Press, el fenómeno es una coincidencia que se produce debido a la orientación de las calles de la ciudad. Es importante señalar que el Manhattanhenge no coincide con el solsticio de verano, que este año será el 20 de junio, sino que ocurre aproximadamente tres semanas antes y tres semanas después de esta fecha.

El evento se ha convertido en un favorito entre los fotógrafos y los amantes de la astronomía, quienes se congregan en las aceras de Manhattan durante las tardes de primavera y verano para capturar esta puesta de sol única. Las calles más populares para observar el Manhattanhenge incluyen la 42nd Street, la 34th Street y la 14th Street, donde la alineación del sol con el horizonte urbano ofrece vistas particularmente impresionantes.

Otras ciudades cuentan con su propio Manhattanhenge

Existen otras famosas ciudades que cuentan con su propio "Manhattanhenge". (REUTERS/Bing Guan)

El fenómeno no solo destaca por su belleza visual, sino también por su capacidad de conectar a los espectadores con la naturaleza y la arquitectura de la ciudad. Según publicó The Associated Press, el Manhattanhenge es un recordatorio de cómo los entornos urbanos pueden interactuar de manera inesperada con los ciclos naturales, creando momentos de asombro y reflexión en medio del bullicio de la vida cotidiana en Nueva York.

Este espectacular fenómeno ocurre en otras ciudades cuyas cuadriculas de calles son uniformes. Entre los destinos más populares se encuentran Chicago y Baltimore. El sol poniente también se alinea con los edificios, pero aquí ocurre en marzo y septiembre, muy cerca de los equinoccios de primavera y otoño. En Toronto, Canadá, tiene lugar en febrero y octubre.

Estos fenómenos reciben el nombre de “Chicagohenge” y “Baltimorehenge”. Sin embargo, AP resalta la importancia del Manhattanhenge por ser especialmente llamativo debido a la altura de los edificios que allí se erigen y el camino sin obstáculos hacia el río Hudson.