Detienen a Antonio Brown, exjugador de la NFL, tras disparos en evento de boxeo en Miami

Antonio Brown mantiene una presencia mediática activa tras su salida de la NFL en 2021. (AP Foto/Adam Hunger, Archivo)

Antonio Brown, exestrella de la NFL, fue detenido temporalmente por la policía de Miami en la madrugada del sábado tras un tiroteo ocurrido fuera de un evento de boxeo con celebridades organizado por el streamer Adin Ross. El incidente, que involucró altercados físicos y presencia de armas, ocurrió alrededor de las 3 a.m. en la intersección de NE 2nd Avenue y la calle 67, según confirmaron las autoridades.

El sistema de detección de disparos ShotSpotter alertó a las fuerzas del orden, lo que desencadenó una rápida respuesta por parte del Departamento de Policía de Miami. Según explicó la oficial Kiara Delva en una declaración enviada por correo electrónico a Newsweek, los agentes “descubrieron que se estaba llevando a cabo un evento en el lugar” e iniciaron una investigación que incluyó entrevistas y análisis de la zona. “No se realizaron arrestos y no se localizaron personas heridas en relación con la llamada”, añadió Delva.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Brown en una confrontación física con varias personas. En uno de los registros, se observa que parece portar una pistola negra mientras persigue a alguien; se escuchan disparos poco después, fuera de cámara. Otra grabación lo muestra escoltado por la policía, con las manos detrás de la espalda.

El historial legal de Brown continúa acumulando episodios desde su abrupto retiro de la NFL en 2021

Este episodio se suma a una larga serie de controversias y problemas legales que han rodeado al exreceptor desde que dejó la Liga Nacional de Fútbol Americano. Brown no ha vuelto a jugar desde su salida pública y dramática de los Tampa Bay Buccaneers durante la semana 17 de la temporada 2021, cuando se quitó los protectores y el uniforme en pleno partido contra los New York Jets y cruzó el campo saltando, en medio del asombro del público.

Posteriormente, Brown alegó que el entonces entrenador en jefe Bruce Arians lo obligó a jugar con una lesión grave en el tobillo. La organización negó estas acusaciones. Desde entonces, el exjugador ha enfrentado varios procesos legales y sanciones disciplinarias que han empañado su legado deportivo.

En 2020, fue condenado a dos años de libertad condicional por un caso de agresión relacionado con un conductor de camiones de mudanza. Ese mismo año, la NFL lo suspendió por ocho partidos tras determinar que violó su política de conducta personal, como resultado de acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El exreceptor ha estado vinculado a múltiples controversias desde el final de su carrera profesional en el fútbol americano. (Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

En 2022 se emitió una orden de arresto por violencia doméstica, pero los cargos no prosperaron

La espiral de incidentes legales no terminó ahí. En 2022, las autoridades de Florida emitieron una orden de arresto contra Brown por un cargo menor de agresión en un caso de presunta violencia doméstica. Sin embargo, la Fiscalía estatal decidió no presentar cargos después de revisar las pruebas disponibles.

En la madrugada del sábado, la policía de Miami respondió de forma inmediata tras la detección de disparos en el área donde se celebraba el evento de boxeo. Aunque el nombre de Antonio Brown no fue confirmado oficialmente por la policía, su aparición en los videos y su posterior publicación en redes sociales ofrecieron más claridad sobre su implicación.

Brown alegó en redes sociales haber sido víctima de un intento de robo y que actuó en defensa propia

Horas después del incidente, Antonio Brown publicó un comunicado en su cuenta de X, antes Twitter, en el que describió su versión de los hechos. “Fui atacado por varios individuos que intentaron robarme joyas y causarme daño físico”, escribió. “Contrario a algunos videos que circulan, la policía me detuvo temporalmente hasta que escucharon mi versión y luego me liberaron. ME FUI A CASA ESA NOCHE Y NO FUI ARRESTADO”.

También mencionó que se encontraba en contacto con sus abogados para evaluar la posibilidad de presentar cargos contra las personas que lo atacaron. “Voy a mantenerlos informados paso a paso sobre el proceso. Gracias por el apoyo y el cariño”, concluyó.

En su correo electrónico, la oficial Delva confirmó que la investigación sigue abierta y que no podía confirmar los nombres de las personas involucradas. Newsweek fue el medio que obtuvo esta declaración oficial del Departamento de Policía de Miami.

Brown fue una figura destacada en la NFL durante casi una década, con pasos por Pittsburgh, Oakland, Nueva Inglaterra y Tampa Bay. (Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports)

Desde su retiro, el exreceptor ha enfocado sus esfuerzos en la música y apariciones públicas mediáticas

Tras su salida de la NFL, Brown ha mantenido una presencia activa en la escena pública, principalmente a través de su carrera musical. En abril de 2022 lanzó su álbum titulado Paradigm, con el que buscó posicionarse en el ámbito del rap y el entretenimiento.

Su participación en eventos como el del streamer Adin Ross, que reúne a figuras del mundo digital y del deporte en combates de boxeo promocionados en plataformas de streaming, ha mantenido su nombre vigente, aunque muchas veces rodeado por la polémica.

Las autoridades locales continúan analizando los videos del incidente y podrían considerar imágenes de vigilancia adicionales del lugar para establecer responsabilidades o confirmar si hubo comisión de delitos.

La oficina del fiscal estatal no ha emitido comentarios sobre una posible revisión del caso. Hasta el momento, Brown no enfrenta cargos y permanece en libertad.