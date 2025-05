Once presos escaparon de una cárcel en Nueva Orleans por un hoyo en la pared; están acusados de delitos graves

Once reclusos escapan de cárcel en Nueva Orleans tras abrir un agujero en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades del estado de Luisiana informaron este viernes que once reclusos escaparon del Centro de Justicia del Condado de Orleans durante la madrugada, tras abrir un agujero en la pared de una celda. La fuga fue descubierta a las 8:30 a.m. durante un conteo rutinario. Horas después, uno de los internos fue recapturado mediante tecnología de reconocimiento facial.

La jefa del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, señaló que su agencia fue notificada a las 10:30 a.m. y que de inmediato ofreció apoyo al operativo de búsqueda. La cárcel fue colocada bajo confinamiento total, y se desplegó un dispositivo conjunto que incluye a los U.S. Marshals, el FBI y un escuadrón especializado en captura de criminales violentos, de acuerdo con Fox News.

Los reclusos fugados enfrentan cargos penales que van desde posesión ilegal de armas hasta homicidio. La Oficina del Sheriff del Condado de Orleans indicó que todos deben ser considerados armados y peligrosos. El incidente ha generado críticas de las autoridades estatales y renovó preocupaciones sobre la seguridad carcelaria en Nueva Orleans.

¿Cómo escaparon los reclusos de la cárcel de Nueva Orleans?

Según imágenes obtenidas por WVUE Fox 8, los internos abrieron un agujero en la pared de una de las celdas del Centro de Justicia del Condado de Orleans. Alrededor de la abertura se hallaron frases escritas como “Too Easy LOL”, “Catch us when you can”, “We innocent” y otras expresiones. La fuga ocurrió en algún momento entre la medianoche y la mañana del viernes 16 de mayo, aunque la hora exacta no fue confirmada por las autoridades.

La cárcel está ubicada entre Tulane Avenue y la Interestatal 10, a unos tres kilómetros del Barrio Francés. Fue construida originalmente en 1837 y, según datos de la alcaldía de Nueva Orleans citados por Forbes, albergaba un promedio de 1.185 personas por día en marzo de 2024.

Operativo conjunto con FBI y U.S. Marshals busca a los prófugos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes son los 11 presos fugados del Centro de Justicia del Condado de Orleans?

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, los reclusos identificados como fugados son:

Antoine Massey , acusado de violencia doméstica y robo .

Lenton Venburen , acusado de porte ilegal de armas .

Leo Tate , acusado de robo y porte ilegal de armas .

Kendell Myles , acusado de ocultamiento intencional de armas . Fue recapturado en un estacionamiento del Barrio Francés mediante cámaras con reconocimiento facial del sistema Project NOLA . Tiene antecedentes por evasión previa .

Derrick Groves , condenado por el asesinato de dos personas durante un tiroteo en Mardi Gras en 2018.

Jermaine Donald , acusado de asesinato y agresión agravada .

Corey Boyd , acusado de homicidio , tentativa de homicidio y agresión agravada .

Gary Price , enfrenta tres cargos de tentativa de homicidio .

Robert Moody , cargos no especificados.

Dkenan Dennis, cargos no especificados.

La información sobre los cargos fue confirmada por Fox 8, con base en documentos judiciales y fuentes policiales.

¿Qué medidas han tomado las autoridades tras la fuga?

La jefa policial Anne Kirkpatrick informó que se desplegaron unidades especiales y agencias federales para rastrear a los fugitivos. El FBI y los U.S. Marshals participan en el operativo de búsqueda. Las autoridades advirtieron que cualquier persona que colabore con los evadidos será considerada cómplice y enfrentará cargos penales.

Según Fox News, los sistemas de vigilancia comunitaria, como las cámaras del programa Project NOLA, han sido clave en la identificación de uno de los fugados. Kendell Myles fue localizado gracias a esta tecnología y detenido sin incidentes en un estacionamiento.

Tecnología de reconocimiento facial permite recapturar a uno de los fugitivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué han dicho los funcionarios estatales sobre el escape?

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, emitió un comunicado criticando duramente el incidente. “Alguien claramente falló y no hay excusas para esto”, afirmó, según reportó Fox News. No se han especificado aún responsabilidades internas, pero la situación generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y supervisión del penal.

Este tipo de fugas masivas no es común en Estados Unidos, aunque escapes individuales en instalaciones de baja seguridad sí ocurren regularmente, según explicó en 2023 Bryce Peterson, investigador del Center for Justice Research and Innovation, citado por CBS News. Peterson aclaró que casos de alto perfil, como el de Danelo Cavalcante en Pensilvania, son excepcionales.

¿Cuál es el estado actual del operativo y cuántos siguen prófugos?

Hasta la tarde del viernes, diez de los once internos permanecían prófugos. Solo Kendell Myles fue recapturado. No se han reportado incidentes violentos vinculados a la fuga hasta el momento. El sheriff del condado no respondió a nuevas solicitudes de información, indicó Fox News Digital.

La cárcel permanece bajo confinamiento total, mientras las autoridades locales y federales intensifican los operativos. Se ha solicitado a la ciudadanía reportar cualquier información relevante llamando al 911.