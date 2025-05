Caen las tasas de interés en Estados Unidos, pero ¿conviene adquirir una vivienda ahora?

Las tasas de interés para hipotecas a 30 años registraron una baja en los primeros meses de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos han descendido en los primeros meses de 2025, lo que ofrece un respiro para quienes buscan adquirir una vivienda. El alivio financiero, sin embargo, llega en un contexto de inestabilidad económica, con advertencias de inflación y un mercado inmobiliario limitado que complica la toma de decisiones, según reportó ABC News.

La tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años se sitúa actualmente en un 6,76%, por debajo del 7,04% registrado en enero, de acuerdo con datos de Freddie Mac. Esta caída representa una diferencia significativa en los costos de financiamiento, especialmente para préstamos de grandes montos, y podría traducirse en ahorros anuales sustanciales. A pesar de este beneficio, la dinámica general del mercado obliga a los compradores a actuar con cautela.

“Las tasas hipotecarias han mostrado una caída sustancial”, explicó Jessica Lautz, vicepresidenta de investigación y economista adjunta principal en la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés). “Es una diferencia medible”. Lautz señaló que aunque el cambio puede motivar a muchos a dar el paso, persiste la dificultad para encontrar viviendas disponibles, especialmente en áreas de alta demanda.

Tasas más bajas ofrecen ahorro, pero la oferta limitada restringe las opciones disponibles

Los expertos coinciden en que una disminución de un punto porcentual en las tasas de interés puede generar un ahorro considerable. Según Rocket Mortgage, este tipo de ajuste en la tasa puede representar miles o incluso decenas de miles de dólares menos en intereses pagados cada año, dependiendo del valor de la propiedad adquirida. Sin embargo, ese incentivo choca con un mercado inmobiliario que aún se caracteriza por la escasez de propiedades en venta.

“El entorno sigue siendo complicado para encontrar una casa”, afirmó Lu Liu, profesora en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. “Por otro lado, no está claro si ese entorno va a mejorar”. La combinación entre oferta limitada y demanda persistente mantiene los precios elevados, incluso en un contexto de tasas de interés más atractivas.

El fenómeno conocido como “lock-in effect” contribuye a esta situación. Muchas personas que actualmente poseen una vivienda y disfrutan de tasas más bajas se resisten a vender, ya que la compra de una nueva propiedad implicaría asumir un crédito hipotecario con tasas notablemente superiores. Este efecto ha restringido el movimiento dentro del mercado, reduciendo la disponibilidad de inmuebles.

El mercado inmobiliario en Estados Unidos continúa enfrentando una oferta limitada de viviendas disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la inflación y los rendimientos de los bonos sobre las tasas hipotecarias

Las tasas hipotecarias están estrechamente relacionadas con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. Estos bonos ofrecen a sus tenedores pagos fijos anuales, y su valor está sujeto a las expectativas de inflación. Cuando la inflación se incrementa, los rendimientos también tienden a subir porque los bonos se vuelven menos atractivos, lo que impulsa las tasas hipotecarias al alza.

La Reserva Federal, liderada por Jerome Powell, ha advertido sobre el riesgo de un aumento de la inflación, especialmente si entran en vigor nuevas tarifas impulsadas por el presidente Donald Trump. Este escenario podría generar un alza en los rendimientos de los bonos y, por ende, una subida en las tasas de interés para préstamos hipotecarios.

“Existe un riesgo de presión alcista sobre la inflación, lo que podría impulsar los rendimientos”, afirmó Liu. “Tal vez se imponga una postura de esperar y ver si se materializa una desaceleración económica, lo cual podría llevar a una baja de tasas”. La complejidad del entorno actual dificulta la toma de decisiones tanto para compradores como para los responsables de la política monetaria.

Un mercado inmobiliario lento y una construcción insuficiente frente a la demanda nacional

Las ventas de viviendas existentes cayeron casi un 6% en marzo en comparación con el mes anterior, según cifras de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Esta caída refleja no solo la reticencia de los actuales propietarios a vender, sino también una insuficiente oferta de nuevas construcciones.

Aunque la construcción de viviendas nuevas ha contribuido parcialmente a aliviar la escasez, no es suficiente para satisfacer la demanda del país. Lautz indicó que la llegada de nuevas propiedades al mercado no resuelve completamente el déficit estructural: “Hay inventario ingresando, pero eso no significa que la crisis de oferta haya terminado. Sabemos que necesitamos mucho más inventario en Estados Unidos”.

La falta de viviendas suficientes sostiene los precios en niveles altos y limita las opciones de quienes buscan adquirir una propiedad, incluso si cuentan con acceso a una tasa de interés más baja. Esta situación hace que muchos potenciales compradores posterguen su decisión o se vean forzados a adaptarse a opciones menos convenientes.

Analistas advierten que la caída en las tasas no garantiza una mejora inmediata en el acceso a la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar en medio de la incertidumbre: entre el riesgo y la oportunidad

A pesar de las complicaciones, algunos analistas creen que adquirir una vivienda en las condiciones actuales puede ser una decisión razonable. La escasa oferta de viviendas hace menos probable una caída drástica en los precios, lo que podría proteger la inversión realizada.

“Los precios deberían ser estables o subir”, sostuvo Ken Johnson, economista inmobiliario de la Universidad de Misisipi. “Casi con seguridad no veremos una caída abrupta, porque en EEUU simplemente faltan techos bajo los que vivir”.

Además, quienes adquieran una vivienda en estos momentos aún conservan la posibilidad de refinanciar su hipoteca si las tasas descienden aún más en el futuro. “Como dicen algunos: uno se compromete con la tasa hipotecaria, pero se casa con la refinanciación”, comentó Johnson. “La gente puede estar buscando ahora porque necesita una casa”.

La decisión de comprar o esperar dependerá de múltiples factores, incluyendo las condiciones personales de los compradores, la evolución económica global y las próximas decisiones de política monetaria en Estados Unidos. Frente a un entorno de señales mixtas, muchos mantienen una estrategia cautelosa y enfocada en el largo plazo.