Quién es la familia de Papa León XIV: raíces hispanas, fe y música en el Chicago de posguerra

Louis y Mildred Prevost, padres de Papa León XIV, fueron pilares de la comunidad católica en el sur de Chicago. (REUTERS/Yara Nardi)

La elección de Robert Francis Prevost como Papa León XIV no solo marca un hito histórico al ser el primer pontífice estadounidense, sino que también pone el foco en una familia profundamente arraigada en la vida religiosa y comunitaria de Chicago.

Según el Chicago Sun-Times, los Prevost fueron un ejemplo de devoción, servicio y fuerte identidad cultural que moldeó la vocación del nuevo líder de la Iglesia Católica.

La familia vivía en una casa de ladrillo de 111 metros cuadrados en Dolton, adquirida en 1949 con una hipoteca de 42 dólares mensuales. Los niños asistieron a la escuela de St. Mary of the Assumption, donde Robert destacó académicamente y como líder juvenil.

Joseph Merigold, compañero de clase, recordó en entrevista con Chicago Sun Times que “siempre se sentaba en el asiento número uno por su rendimiento escolar. Era inteligente, pero también travieso. Tenía sentido del humor, aunque muchos no lo notaban porque no era muy extrovertido”.

Mildred Martínez Prevost, madre del pontífice, lideraba la Altar and Rosary Society y cantaba en el coro parroquial. (REUTERS/Eloisa Lopez)

En octavo grado, Robert eligió un camino distinto al de sus hermanos y entró al St. Augustine Seminary High School, gestionado por la Orden de San Agustín.

Una madre hispana que hizo de la iglesia su hogar

Mildred Martínez Prevost, madre del papa, era hija de inmigrantes españoles. Se graduó de DePaul University con una licenciatura en bibliotecología en 1947 y más tarde obtuvo una maestría en educación.

Trabajó como bibliotecaria en varias instituciones, incluidas la Holy Name Cathedral, la Von Steuben High School y el Mendel Catholic Prep, donde también estudiaría y enseñaría su hijo.

Mildred no solo administraba libros. Fue presidenta de la Altar and Rosary Society de su parroquia, St. Mary of the Assumption, en el sur de Chicago. Allí organizaba eventos, cantaba en el coro y participaba en cada aspecto de la vida parroquial.

Los tres hermanos Prevost, Louis Martín, John Joseph y Robert, sirvieron como monaguillos y músicos en St. Mary’s. (REUTERS/Murad Sezer)

“Era una de esas mujeres que llamábamos church ladies”, recordó Marianne Angarola, compañera de escuela del futuro papa. “Iban a misa todos los días, limpiaban los altares y organizaban actividades para recaudar fondos”, dijo en entrevista con Chicago Sun Times.

Su fe y liderazgo comunitario dejaron una huella duradera en sus hijos. Mildred murió en 1990.

Un padre educador y veterano de guerra

Louis Marius Prevost, padre de Papa León XIV, nació con raíces francesas y españolas. Sirvió como teniente en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, patrullando el Mediterráneo. A su regreso, dedicó su vida a la educación.

Fue superintendente del distrito escolar 169 y dirigió la Mount Carmel Elementary School en Chicago Heights, donde inculcó valores de disciplina y servicio a generaciones de niños. También colaboró como catequista en su parroquia.

“Lou era muy firme, siempre estaba ahí para Millie, pero prefería mantenerse en segundo plano mientras ella lideraba las actividades de la iglesia”, comentó Betty Lyons-Geary, antigua feligresa. Louis murió en 1997.

Hermanos mayores con el mismo espíritu de servicio

El papa tiene dos hermanos mayores, Louis Martín y John Joseph Prevost. Al igual que Robert, ambos sirvieron como monaguillos y músicos en St. Mary’s. Aunque no siguieron una carrera religiosa, su compromiso con la comunidad reflejaba los valores familiares.

Según antiguos compañeros, los tres hermanos eran conocidos por su participación activa en las misas y su disposición a ayudar en todo momento.

De Chicago a Roma

Tras obtener un título en matemáticas en Villanova University en 1977, Robert se unió a los Agustinos y cursó una maestría en divinidad en el Catholic Theological Union. Fue ordenado sacerdote y, tras doctorarse en derecho canónico en Roma, comenzó su labor misionera en Perú en 1985.

En 2014, fue nombrado obispo de Chiclayo y, en 2023, Papa Francisco lo elevó a cardenal y lo puso al frente de la oficina vaticana encargada de seleccionar obispos.

Antes de su carrera eclesiástica, Robert Prevost enseñó matemáticas y física en escuelas católicas de Chicago. (REUTERS/Vincent Alban)

El pasado abril, tras el fallecimiento de Papa Francisco, Robert Prevost participó en el cónclave en la Capilla Sixtina y fue elegido como Papa León XIV.

Aunque las instituciones que formaron al nuevo papa —como el Mendel College Prep y el St. Augustine Seminary— han cerrado, el espíritu de servicio y fe de los Prevost sigue vivo.

“Si lo eligen, sabré que es alguien con una agenda de bondad y compasión”, dijo John Doughney, excompañero de escuela días antes de su elección. “Robert siempre fue un alma compasiva”.

Mientras la antigua parroquia de St. Mary’s permanece cerrada, antiguos feligreses como Noelle Neis sueñan con que, ahora que uno de los suyos es el papa, el lugar pueda convertirse en un santuario.