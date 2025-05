Una adolescente fue hallada muerta en Mississippi hace 40 años: finalmente capturaron a su homicida

El cuerpo de May fue encontrado tres semanas después, envuelto en bolsas en un arroyo. (Captura de video de WLTB)

Rubin Weeks, un hombre de 63 años con antecedentes penales, fue arrestado y acusado del secuestro, violación y asesinato de Shondra May, una joven de 17 años cuyo cuerpo fue encontrado hace casi 40 años en un arroyo en el condado de Hinds, Mississipi, según informó WLBT3, cadena afiliada a NBC News. La detención marca un avance significativo en el caso, considerado un homicidio a sangre fría que generó conmoción en la pequeña comunidad de Forest en 1986.

El arresto de Weeks ocurrió el martes pasado en un parque de casas rodantes en el condado de Madison. Una caravana de oficiales de policía, liderada por el sheriff del condado de Scott, Mike Lee, rodeó el lugar donde el sospechoso residía en una casa rodante.

De acuerdo con WLBT3, el hombre había estado pescando un día antes de la detención y solicitó una silla de ruedas para ser trasladado al vehículo policial. Desde entonces, enfrenta cargos por los crímenes cometidos contra la víctima.

Shondra May, estudiante en su último año en la Academia Leake, desapareció en febrero de 1986 mientras regresaba a casa tras su turno en un McDonald’s ubicado en la carretera 35, muy cerca de su domicilio. Su automóvil fue hallado abandonado en un camino de grava a metros de la entrada de su vivienda. Tres semanas después, en lo que habría sido su decimoctavo cumpleaños, un pescador descubrió su cuerpo desnudo, sujeto con cinta adhesiva y envuelto en bolsas de basura en un arroyo a más de 96 kilómetros del lugar de su desaparición.

El caso había permanecido sin resolver pese a múltiples intentos por encontrar justicia. Tim May, hermano de Shondra, recordó su compromiso personal: “Cuando el sheriff Mike Lee fue elegido, en 2007, prometió a las personas del condado de Scott y a nuestra familia que iba a resolver este asesinato. Y ha cumplido su promesa”, afirmó a WLBT3. El pariente de la víctima tenía apenas 18 años cuando ella fue secuestrada y asesinada.

Rubin Weeks y otro delito cometido

Las similitudes entre este caso y un ataque previo cometido por Weeks en 1991 en Mississipi resultaron clave para vincularlo con el asesinato de May. En aquel entonces, el acusado secuestró, violó y ató con cinta adhesiva a una recepcionista de motel. La sobreviviente de este crimen testificó en su contra, lo que condujo a su condena en 1997.

No obstante, durante las investigaciones realizadas en los años noventa, no se logró reunir suficientes pruebas para imputarlo directamente por el caso de Shondra. Según el New York Post, investigadores del caso más reciente señalaron que el historial criminal del sujeto y las similitudes en los métodos empleados en ambos crímenes lo convertían en un “sospechoso principal” desde hace años.

La detención ocurre casi 40 años después del crimen, ocurrido en 1986. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michael Frazier, uno de los investigadores retirados que trabajaron en el caso, explicó a WLBT3 que conectar pistas fue clave: “(Esto) nos llevó a encontrar hasta tres testigos que estuvieron presentes. Así pudimos recolectar mucha información. Es como si todo se hubiera unido de repente. Tengo que decir que fue gracias a Dios, hermano”.

Pese al arresto, el sheriff Lee subrayó que la investigación continúa y lanzó una advertencia: “Si alguien por ahí está involucrado en este caso y cree que porque hemos hecho un arresto esto ha terminado, no se sientan seguros. Si están ahí afuera, los encontraremos”.

El caso de Shondra May, que estremeció a la comunidad durante décadas, aún plantea interrogantes, pero la detención de Weeks representa un avance hacia la justicia que había sido esquiva desde 1986. Las autoridades confirman que este es solo el inicio de un proceso que llevará al acusado al sistema judicial, mientras la familia de la víctima espera finalmente obtener respuestas.