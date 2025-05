Activan protocolo de emergencia en corte de Nueva York tras recibir sobre con polvo blanco

Unidades de emergencia realizaron labores de inspección y contención ante una alerta registrada en un edificio judicial. (Crédito: Google Earth)

Una situación de emergencia se activó la tarde del miércoles 30 de abril en el edificio de los juzgados penales de Manhattan, ubicado en el 100 de Centre Street, luego de que se detectara un sobre con una sustancia sospechosa en su interior. El hallazgo provocó una respuesta inmediata de equipos especializados en materiales peligrosos y llevó a la evacuación parcial del edificio.

De acuerdo con la Oficina de Administración de Tribunales del Estado de Nueva York (OCA, por sus siglas en inglés), el sobre llegó a través del Servicio Postal de Estados Unidos y fue abierto alrededor de las 4 de la tarde en el piso doce del inmueble. En ese momento, el personal que manipulaba la correspondencia notó que contenía una sustancia en polvo de color blanco, lo que encendió las alertas por posible exposición a un material tóxico o peligroso.

El protocolo de seguridad se activó de forma inmediata: el área fue sellada por el personal del tribunal, los empleados que se encontraban en la zona fueron puestos en cuarentena, y se procedió al cierre del sistema de ventilación del edificio para evitar una posible propagación de partículas contaminantes. Las autoridades confirmaron que siete personas fueron potencialmente expuestas a la sustancia y recibieron atención médica preventiva en el lugar.

Equipos del Departamento de Bomberos y de la policía participaron en la respuesta coordinada. (REUTERS/Andrew Kelly)

El operativo incluyó a bomberos, paramédicos y unidades de servicios de emergencia

La respuesta a la emergencia incluyó la intervención del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de la ciudad (NYPD). Un portavoz de la OCA señaló que se notificó de inmediato a ambas dependencias, que desplegaron unidades especializadas para atender el incidente, incluyendo equipos de materiales peligrosos y personal paramédico.

Imágenes compartidas por medios locales mostraron una fuerte presencia de vehículos de emergencia en las inmediaciones del edificio, mientras los equipos trabajaban en el aseguramiento del área y en la recolección de pruebas para su análisis. Según fuentes citadas por NBC New York, los siete individuos potencialmente afectados fueron atendidos por paramédicos en el sitio, sin que se reportaran síntomas de enfermedad o lesiones visibles.

Por su parte, la estación Fox 5 New York informó que ninguno de los empleados que manipuló el sobre requirió hospitalización, y que las medidas preventivas aplicadas se mantuvieron hasta confirmar la estabilidad del entorno. Las autoridades destacaron que todo el procedimiento se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos para incidentes con sustancias sospechosas.

Autoridades desplegaron un operativo preventivo tras el hallazgo de una sustancia no identificada. (REUTERS/Mike Segar)

Las autoridades aún no determinan la composición del polvo blanco hallado

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente qué tipo de sustancia contenía el sobre. El polvo blanco fue trasladado a un laboratorio para su análisis, pero las autoridades no han divulgado los resultados preliminares ni han confirmado si representa algún tipo de peligro para la salud.

El Departamento de Policía de Nueva York y el Departamento de Bomberos mantienen abierta la investigación. Las agencias también están trabajando en conjunto con personal judicial para rastrear el origen del envío postal y determinar si se trató de un acto deliberado de intimidación o una amenaza dirigida a alguna dependencia específica dentro del sistema judicial.

Fuentes citadas por Fox 5 New York subrayaron que este tipo de incidentes se toma con extrema seriedad debido a los antecedentes históricos de amenazas con ántrax u otras sustancias tóxicas enviadas por correo a oficinas públicas en Estados Unidos. Sin embargo, en este caso, las autoridades enfatizaron que no hay indicios inmediatos de riesgo mayor y que la situación está bajo control.

El sistema judicial refuerza medidas de seguridad ante incidentes similares

Aunque no es la primera vez que se reportan paquetes sospechosos en oficinas gubernamentales de Nueva York, el hecho de que el incidente ocurriera en el edificio de los juzgados penales de Manhattan ha generado especial atención. Este tribunal alberga procesos judiciales de alto perfil y cuenta con un volumen elevado de correspondencia diaria.

Tras el hallazgo, el personal judicial fue instruido para reforzar los protocolos de revisión de paquetes, y se han implementado medidas adicionales de vigilancia en las áreas de recepción de correspondencia. Un portavoz del OCA explicó que la capacitación en manejo de materiales sospechosos es parte del entrenamiento del personal de los tribunales, y que en este caso se actuó conforme a lo previsto, lo que permitió contener la situación rápidamente.

Mientras continúa la investigación, las operaciones del tribunal no fueron suspendidas por completo, aunque algunas áreas permanecieron cerradas por varias horas. Se espera que en los próximos días las autoridades brinden mayores detalles sobre el contenido del sobre y las posibles implicaciones legales del caso.

NBC New York y Fox 5 New York reportaron que se aguardan comunicados oficiales tanto del sistema judicial estatal como de las agencias de gestión de emergencias de la ciudad para aclarar la naturaleza del polvo y definir si hubo algún riesgo para la salud pública. Hasta el momento, no se han presentado cargos ni se ha identificado al responsable del envío.