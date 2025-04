FBI arresta a una jueza por presuntamente ayudar a un inmigrante indocumentado a evitar la detención

La magistrada está acusada de obstruir una operación de detención migratoria dentro de su propio tribunal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jueza Hannah Dugan, integrante del circuito judicial del condado de Milwaukee, Wisconsin, fue arrestada este viernes por agentes del FBI, acusada de obstruir una operación de detención migratoria dentro de su propio tribunal. De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, la magistrada habría “desviado intencionalmente” a agentes federales que intentaban arrestar a Eduardo Flores Ruiz, un inmigrante indocumentado requerido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El arresto tuvo lugar por la mañana en el juzgado donde Dugan ejerce funciones, según confirmaron fuentes policiales a ABC News. La acusación señala que, durante una operación realizada la semana pasada, la jueza impidió que los agentes localizasen al sujeto, lo que llevó a una breve evasión antes de su captura final tras una persecución a pie. “La obstrucción de la jueza generó un riesgo innecesario para el público”, afirmó Patel en redes sociales.

El incidente se produce en medio de una política federal que ha intensificado la presión sobre jueces y funcionarios estatales para que colaboren con las autoridades migratorias. La administración de Donald Trump ha prometido investigar y procesar penalmente a los servidores públicos que interfieran en este tipo de procedimientos. El caso Dugan revive un debate recurrente sobre el papel de los tribunales estatales en la ejecución de leyes federales de inmigración.

¿Quién es la jueza Hannah Dugan y por qué fue arrestada?

Hannah Dugan es jueza de circuito en Milwaukee desde 2016, reconocida por su participación en foros comunitarios y causas vinculadas a la justicia social. Su arresto fue confirmado por el FBI bajo cargos de obstrucción de justicia, un delito federal que implica interferir deliberadamente en el cumplimiento de la ley.

El director Patel afirmó que existen pruebas de que Dugan desvió a los agentes federales que ingresaron al tribunal para detener a Eduardo Flores Ruiz. La acción permitió que el inmigrante saliera momentáneamente del radar de los oficiales, aunque fue capturado poco después. Según las autoridades, esta intervención compromete la integridad de las operaciones del ICE y pone en riesgo la seguridad pública.

La jueza fue detenida en su lugar de trabajo y trasladada bajo custodia federal. Hasta el momento no se han presentado declaraciones oficiales de su defensa ni del tribunal al que pertenece.

Según una publicación en redes sociales de Patel, el bureau arrestó a Dugan bajo la sospecha de haber “desviado intencionalmente a los agentes federales” de un inmigrante que estaba siendo buscado por las autoridades. Posteriormente, Patel eliminó la publicación por razones que no estaban claras en ese momento. Mientras tanto, un portavoz del F.B.I. no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios hecha por The New York Times.

Según el FBI, la intervención de Dugan compromete la seguridad pública y la integridad de las operaciones del ICE. (EFE/Hicmar Falcón)

¿Quién es Eduardo Flores Ruiz y qué se sabe de su detención?

Eduardo Flores Ruiz es un inmigrante indocumentado cuya identidad fue confirmada por las autoridades como objetivo de una operación del ICE. Aunque no se han divulgado detalles sobre los motivos específicos de su búsqueda, su presencia en el tribunal estatal de Milwaukee fue considerada una oportunidad para efectuar la detención por parte de los agentes federales.

Según el FBI, Flores Ruiz logró salir del edificio judicial con ayuda indirecta de la jueza Dugan. Posteriormente fue perseguido a pie por los oficiales y se encuentra actualmente bajo custodia. No se han revelado los cargos específicos que enfrenta, ni su estatus migratorio más allá de que se encontraba en el país sin autorización legal.

El caso se ha convertido en un ejemplo más del conflicto entre jurisdicciones estatales y federales en materia migratoria, especialmente en espacios como los tribunales, donde el acceso de agentes del ICE ha sido cuestionado por diversas organizaciones legales y de derechos humanos.

¿Qué dice el FBI sobre la interferencia de jueces en operativos del ICE?

El director del FBI, Kash Patel, ha declarado que la interferencia de funcionarios judiciales en operaciones migratorias no será tolerada. “La jueza Dugan obstruyó una operación legal y puso en riesgo a nuestros agentes y al público”, escribió en su cuenta oficial. Estas declaraciones reafirman la línea de acción del gobierno federal, que desde el regreso de Donald Trump a la presidencia ha renovado su enfoque punitivo hacia quienes se niegan a cooperar con el ICE.

En declaraciones a The New York Times, se recordó que este tipo de fricciones ya se vivieron durante la primera administración Trump, cuando una jueza estatal en Massachusetts fue procesada por cargos similares. Aquel caso concluyó sin condena, pero marcó un precedente sobre la voluntad del Departamento de Justicia de procesar penalmente a funcionarios locales que impidan detenciones migratorias.

El entorno judicial de Wisconsin no se ha pronunciado oficialmente sobre el arresto de Dugan. Sin embargo, se espera que se active un proceso interno de revisión disciplinaria ante la gravedad de los cargos.

¿Qué impacto tiene este caso en la cooperación entre tribunales y el ICE?

El arresto de la jueza Dugan vuelve a colocar en el centro del debate la legalidad y las consecuencias de realizar operativos migratorios dentro de juzgados estatales. Diversas organizaciones civiles han advertido que estas prácticas disuaden a las personas indocumentadas de acudir a los tribunales, incluso cuando son víctimas o testigos de delitos, lo que puede socavar el acceso a la justicia.

Por otro lado, las autoridades federales insisten en que deben poder hacer cumplir las leyes migratorias en cualquier espacio público, incluidos los tribunales. La administración Trump sostiene que impedir este tipo de acciones equivale a fomentar la impunidad de personas en situación migratoria irregular.

Este caso podría tener repercusiones más amplias en el marco legal, político y judicial de Estados Unidos, especialmente si se formalizan cargos y se inicia un juicio penal contra la jueza Hannah Dugan.