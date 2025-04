La antigua estrella infantil Amanda Bynes lanza su OnlyFans, pero hace una importante aclaración

La actriz redefine su conexión con sus seguidores a través de la plataforma de suscripción. (Instagram-@amandapandapandapanda1)

Amanda Bynes, conocida por su trayectoria como actriz en producciones como The Amanda Show y What I Like About You, sorprendió al anunciar su ingreso a OnlyFans, una plataforma popularmente asociada con contenido para adultos. Sin embargo, la decisión de la artista se desmarca de esa tendencia.

“Estoy usando OnlyFans para charlar con mis fans a través de mensajes directos. No publicaré ningún contenido provocativo. Emocionada de unirme”, dijo en Instagram, poniendo límites acerca de lo que presentará en la plataforma.

El lanzamiento de su página en OnlyFans, con una suscripción mensual establecida en 50 dólares, supone un nuevo paso en la evolución de una artista que ha pasado por múltiples transformaciones tanto personales como profesionales.

Al respecto, Newsweek destacó que la actriz ha optado por un enfoque diferente al de muchas celebridades que utilizan la plataforma, como Denise Richards, Cardi B o Tyler Posey, quienes ofrecen otro tipo de contenido con fotografías y videos de por medio.

Este lanzamiento también se produce después de otros proyectos recientes de Bynes en el mundo creativo, especialmente en la moda. En octubre del año pasado, la actriz reveló a People que lidera una colaboración especial con el diseñador Austin Babbitt, conocido como Asspizza, para crear piezas que incluyen sus ilustraciones originales.

La antigua estrella infantil de Nickelodeon explicó que están trabajando en un evento artístico con exposición de ropa y arte, programado para diciembre, y agregó que ya hay productos disponibles en el sitio web del diseñador. Una camiseta con un dibujo de una mujer y pantalones cortos en varios colores forman parte de la colección, con precios de 60 y 100 dólares, respectivamente.

Tras nueve años bajo tutela legal, la actriz apuesta por su bienestar creativo. (Instagram-@amandapandapandapanda1)

El regreso de Bynes a una vida pública también está marcado por su historia personal y desafíos superados. La actriz enfrentó un periodo turbulento en la década de los 2010, incluyendo un colapso mediático, problemas legales y preocupantes publicaciones en redes sociales. Como resultado, en 2013 fue colocada bajo una tutela legal que duró nueve años.

Sobre su experiencia, relató en 2015 a Paper Magazine cómo su lucha con la imagen corporal y el uso indebido de medicamentos, como Adderall, fueron factores importantes en esa etapa, destacando.

Tras la terminación de su tutela en 2022, Bynes ha intentado construir una nueva etapa basada en la creatividad y la salud mental. Según reporta Newsweek, la actriz se ha mantenido enfocada en su sobriedad y en nuevas metas, incluidas sus estudios en diseño de modas en el Fashion Institute of Design and Merchandising, donde obtuvo un título de Asociado en Artes en 2014. Además, el medio detalló que, en varias ocasiones, la artista ha compartido actualizaciones con sus seguidores sobre su proceso de recuperación y cuidado físico, incluyendo sus esfuerzos recientes por mantenerse activa y mejorar su alimentación.