Policía de Dallas implementa megaoperativo tras el reporte de un tiroteo en la escuela Wilmer-Hutchins

La secundaria Wilmer-Hutchinson está experimentando un tiroteo, según los reportes. (Captura de pantalla CBS)

Las autoridades de Dallas desplegaron un fuerte operativo luego del reporte de un tiroteo escolar en la secundaria Wilmer-Hutchins. Los hechos ocurrieron poco después de la 1:00 p.m. (hora local), cuando se reportaron disparos dentro del campus ubicado en la 5500 Langdon Road, según registros de emergencia citados por CBS News Texas. A las 2:20 p.m., la policía de Dallas informó que no existía una amenaza activa y que el campus había sido asegurado. De acuerdo con FOX 4 Dallas, uno de los heridos es un alumno de 17 años que recibió un disparo en la pierna. Las demás víctimas presentaban lesiones aparentemente no mortales, aunque no se ha confirmado su número exacto ni su estado actual.

La escuela Wilmer-Hutchins High School fue evacuada de inmediato, y se desplegaron agentes de policía, bomberos, servicios médicos de emergencia y personal de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Imágenes aéreas mostraron a los estudiantes saliendo del edificio y caminando hacia el estadio Eagles, donde horas más tarde se implementó el proceso de reunificación con sus familias. En su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Distrito Escolar Independiente de Dallas (Dallas ISD) comunicó que los padres podían acudir al lugar con una identificación para recoger a los alumnos.

Disparos dentro del campus y búsqueda del sospechoso

Las autoridades han solicitado a la comunidad en general que no se acerquen a la escuela. Los padres de familia pueden recoger a sus hijos con una identificación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según fuentes policiales consultadas por CBS News, un estudiante armado sería el presunto responsable del tiroteo. El atacante habría disparado dentro del campus antes de huir, aunque su identidad no ha sido revelada. Las autoridades continúan buscándolo y no han confirmado si existe un vínculo previo entre el tirador y las víctimas. FOX News Digital indicó que la Policía de Dallas no ofreció declaraciones adicionales y remitió las consultas al Dallas ISD, que tampoco respondió en forma inmediata. Reportes preliminares de medios locales indican que podrían ser al menos cuatro heridos.

El distrito escolar solicitó a la comunidad que se abstuviera de acercarse al campus durante la operación de emergencia. “Se han implementado protocolos de seguridad y pedimos a todos evitar venir a la escuela”, publicó Dallas ISD en un comunicado difundido a la 1:45 p.m. Luego, a las 2:28 p.m., confirmaron que el lugar designado para la reunificación era el estadio Eagles, ubicado en la misma cuadra. Los padres pueden recoger a sus hijos con una identificación con fotografía.

Un antecedente cercano: tiroteo en abril de 2024

Este no es el primer episodio de violencia armada en Wilmer-Hutchins High School. El 12 de abril de 2024, casi un año antes del tiroteo actual, otro alumno disparó dentro de un salón de clases, en lo que las autoridades describieron como un ataque dirigido. Días después, los estudiantes organizaron una manifestación y abandonaron las aulas en protesta por la falta de medidas de seguridad. Como resultado, el distrito implementó detectores de metales y exigió el uso de mochilas transparentes, según FOX 4.

La secundaria Wilmer-Hutchins ya había registrado un incidente similar en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a estas medidas, la escuela ha enfrentado problemas persistentes de seguridad y disciplina. En el año escolar 2022-2023, se reportaron 44 asignaciones a programas alternativos, una cifra elevada en comparación con años anteriores, según datos oficiales del propio Dallas ISD. Además, la tasa de asistencia promedio se ubicó en apenas 85.5%, y casi el 79% del alumnado está clasificado como “en riesgo académico”.

Perfil de la escuela y sus estudiantes

La escuela atiende a casi mil estudiantes, con una matrícula compuesta mayoritariamente por jóvenes afroamericanos (48%) e hispanos (49%). El 90% de los estudiantes están registrados como económicamente desfavorecidos, lo que ubica a Wilmer-Hutchins entre los centros educativos con mayor vulnerabilidad social del distrito, según el informe más reciente de la Texas Education Agency. El bajo rendimiento académico y los altos niveles de ausentismo complican aún más la situación.

La percepción de seguridad también ha sido un tema de preocupación entre las familias. Solo el 59% de los padres afirmaron sentirse tranquilos con el clima escolar, de acuerdo con una encuesta institucional del distrito aplicada en 2023. En el mismo sondeo, solo el 53% indicó que recomendaría la escuela a otras familias.