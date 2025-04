Hombre que incendió el hogar de Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, también planeaba golpearlo con un martillo

Cody Balmer hubiera golpeado a Shapiro con un martillo pequeño si lo hubiera encontrado. (AP Foto/Marc Levy)

Un incendio provocado en la residencia oficial del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, obligó a evacuar al mandatario y a su familia. Según informó The Associated Press (AP), el incidente ocurrió durante la madrugada del domingo 13 de abril en la ciudad de Harrisburg, capital del estado. Afortunadamente, no se reportaron heridos y el fuego fue controlado por las autoridades.

De acuerdo con el reporte, el incendio provocó graves daños a la vivienda del mandatario. Las autoridades confirmaron que el fuego fue extinguido sin que se registraran víctimas, aunque los daños materiales fueron significativos. Entre los objetos afectados se encuentran mesas, vajillas y un piano, todos visiblemente calcinados.

Quien provocó el incendio fue identificado como Cody Balmer, un hombre de 38 años, que admitió durante un interrogatorio policial que habría golpeado al gobernador con un martillo pequeño si lo hubiese encontrado.

Balmer planeaba golpear al gobernador Shapiro con un martillo

El incendiario fue identificado como Cody Balmer, un hombre de 38 años residente de Harrisburg. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Según los documentos oficiales citados por la agencia de noticias, el delincuente —que ahora enfrenta cargos de intento de asesinato, terrorismo, incendio agravado y asalto agravado— caminó una hora entre su hogar y la residencia de Shapiro.

“Balmer admitió albergar odio hacia el gobernador Shapiro”, señala una declaración jurada de la policía citada por AP, aunque esta no especifica las razones detrás de sus sentimientos por el demócrata.

Christopher Paris, coronel de la policía estatal de Pensilvania, habló durante una conferencia convocada desde un ala visiblemente dañada de la residencia oficial de Shapiro, el domingo 13 de abril.

Oficiales no confirmaron si Balmer tenía un abogado y tampoco dieron detalles sobre dónde se encontraba detenido. el coronel Paris aseguró que la investigación seguía su curso.

Shapiro aprovechó el momento para reiterar su compromiso con el estado al afirmar que, si Balmer estaba tratando de detener que hiciera su trabajo, entonces “trabajaría más duro”, tal y como reportó AP.

“Anoche, cuando estábamos en el comedor de estado, contamos la historia del Pésaj y el éxodo de los judíos de la esclavitud en Egipto a la libertad. Me niego a caer en la esclavitud que alguien intenta imponerme al atacarnos como lo hicieron aquí anoche. Me niego a permitir que alguien con malas intenciones me impida hacer el trabajo que amo”, declaró el gobernador.

Cómo logró el incendiario ingresar a la vivienda de Josh Shapiro

Balmer saltó una valla de más de dos metros de altura, evadió a los guardias que custodiaban la residencia y entró al hogar a la fuerza antes de prenderle fuego. (AP Foto/Matt Rourke, archivo)

Funcionarios dijeron que Balmer saltó una valla de seguridad de casi 2.1 metros de altura que rodeaba la propiedad. No solo eso, el hombre de 38 años también evitó a los agentes que protegían la vivienda y quienes no notaron su presencia antes de que entrara por la fuerza al hogar.

Para prenderle fuego utilizó botellas llenas de gasolina a modo de bombas molotov, de acuerdo con los documentos oficiales también citados por AP.

El teniente coronel George Bivens dijo que parecía que Balmer planeó cuidadosamente el ataque y que permaneció en el hogar cerca de un minuto antes de escapar.

Durante su conferencia de prensa, Shapiro dijo que aún se desconoce “el motivo específico de la persona”.

“Pero sí sabemos algunas verdades. Primero: este tipo de violencia no está bien. Se está volviendo demasiado común en nuestra sociedad. Y me da igual si proviene de un bando o del otro, si se dirige a un partido o a otro, o a una persona o a otra. No está bien y tiene que parar. Debemos ser mejores que esto”, subrayó el gobernador de Pensilvania.

La sala, que solía ser utilizada para recibir exhibiciones de arte y multitudes, quedó gravemente dañada, mientras que las ventanas perdieron los cristales. Las puertas estaban visiblemente carbonizadas.