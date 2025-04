Un avión se estrelló en Florida cerca del aeropuerto regional de Boca Ratón

Un avión se estrella en Boca Ratón, Florida (Captura de pantalla)

Un avión pequeño se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto regional de Boca Ratón, en el condado de Palm Beach, Florida, este viernes 11 de abril. El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 a.m. (hora local), cuando la aeronave descendía hacia el aeródromo y se estrelló cerca de la intersección entre Military Trail y Glades Road, de acuerdo con reportes oficiales citados por NBC6 South Florida.

El Departamento de Policía de Boca Ratón indicó que el accidente provocó un incendio, cuyas columnas de humo fueron visibles desde la autopista interestatal I-95. La aeronave cayó sobre las vías del tren, a escasa distancia de la cabecera de la pista, según imágenes obtenidas desde el helicóptero de NBC6 South Florida. Los equipos de rescate desplegaron una operación de emergencia para controlar el fuego, utilizando espuma retardante, según confirmaron las autoridades.

Los bomberos y personal de emergencia se desplazaron al lugar tras una alerta activada a las 10:17 a.m., cuando el piloto reportó fallas mecánicas al aproximarse a la pista, de acuerdo con la cronología publicada por Boca News Now. La Policía de Boca Ratón confirmó el cierre inmediato de varias arterias viales para facilitar el acceso de las unidades de respuesta.

¿Dónde se estrelló la avioneta en Boca Ratón?

La aeronave se desplomó en la zona de 3700 Airport Road, a un costado del aeropuerto regional, de acuerdo con información divulgada por WPTV y actualizaciones en tiempo real de la policía local. El punto de impacto se ubicó exactamente sobre las vías ferroviarias que corren paralelas a la I-95, provocando la interrupción de varias rutas principales del sur de Florida.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron el paso en North Military Trail entre Northwest 19th Street y Butts Road. También fue bloqueado el paso elevado de la I-95 en Glades Road, en ambas direcciones, situación que generó un significativo congestionamiento vehicular, según alertas viales emitidas por la Policía de Boca Ratón a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).

Los cuerpos de emergencia permanecen en la zona, mientras las autoridades investigan las causas del accidente. ABC News informó que hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número, ni los nombres de las víctimas, tampoco detalles sobre el modelo de la aeronave involucrada. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) no ha emitido una declaración oficial.

¿Qué sabemos de los ocupantes del avión que se estrelló en Boca Ratón?

El medio local Boca News Now afirmó que tres personas que personas viajaba en la aeronave, según reportes preliminares actualizados a las 10:46 a.m. Hasta el momento, no se ha informado si hay sobrevivientes.

Sun Sentinel, citando a testigos en la zona, indicó que el avión se incendió tras el impacto y que las llamas se propagaron sobre la vegetación adyacente a las vías. Las autoridades no han precisado si los ocupantes están vivos o si fallecieron por el choque o por el incendio posterior. Tampoco se ha confirmado si había otras personas afectadas en la zona ni si hubo daños a estructuras cercanas.

Los investigadores del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) fueron notificados del incidente y podrían asumir la investigación federal, conforme a los procedimientos estándar. La FAA colabora habitualmente en estos casos, aunque aún no ha comentado oficialmente.

¿Cómo afecta el accidente al tráfico en Boca Ratón?

El cierre de accesos a la I-95, junto con la interrupción de rutas locales como Military Trail y Glades Road, provocó una importante congestión en varias zonas del condado de Palm Beach. NBC6 South Florida reportó que el tráfico en la I-95 avanzaba con lentitud tanto al norte como al sur de Glades Road debido al cierre de las rampas de acceso.

La Policía de Boca Ratón solicitó a los conductores evitar la zona mientras se completan las labores de rescate y remoción. La duración del cierre no ha sido especificada, pero se anticipa que las restricciones se mantendrán durante varias horas, mientras se desarrollan los trabajos de investigación y limpieza del lugar.

Las autoridades locales habilitaron vías alternas para aliviar el tránsito, aunque el flujo en las zonas adyacentes también se ha visto afectado. WPTV recomendó a los residentes mantenerse informados a través de medios locales y canales oficiales.