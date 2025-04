La FDA elevó el retiro de estas populares frituras a clase 1, es decir, potencialmente mortal

La FDA clasificó con el máximo nivel de riesgo el retiro del popular producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frito-Lay ha emitido un retiro de varios lotes de sus Tostitos Cantina Traditional Yellow Corn Tortilla Chips tras descubrir que algunas bolsas podrían contener nacho cheese tortilla chips con leche no declarada, un alérgeno que podría causar reacciones graves o incluso mortales en personas con alergia a la leche. El retiro afecta a aproximadamente 1,300 bolsas de 13 onzas, distribuidas principalmente en 13 estados de Estados Unidos, como Alabama, Florida, Georgia, Illinois, Virginia y Carolina del Norte, entre otros.

Este retiro ha sido clasificado como de Clase I por la FDA, lo que significa que hay una probabilidad razonable de que el consumo del producto cause consecuencias adversas graves para la salud o incluso la muerte, según se detalla en un comunicado oficial del FDA. A pesar de que no se han reportado reacciones alérgicas hasta el momento, las autoridades están tomando medidas preventivas para evitar posibles riesgos a los consumidores, especialmente a aquellos con alergias a la leche.

El retiro se originó después de que Frito-Lay detectara que algunas bolsas de chips fueron empaquetadas erróneamente con chips de nacho cheese, lo que alteró el etiquetado del producto y dejó fuera la advertencia sobre la presencia de leche. Aunque no todos los paquetes están afectados, los consumidores deben estar alertas y verificar los códigos de fabricación y las fechas de vencimiento de los productos adquiridos.

Detalles del retiro y riesgos asociados

Frito-Lay instó a los consumidores alérgicos a la leche a no consumir las Tostitos Cantina incluidas en el retiro. (Crédito: Pepsico)

El producto afectado se distribuyó en tiendas minoristas y proveedores en línea desde el 7 de marzo de 2025. Los consumidores deben prestar especial atención a las bolsas que tienen una fecha de “Guaranteed Fresh” de 20 de mayo de 2025. Además, el código de fabricación debe ser uno de los siguientes: 47110650418 13:XX, 47110650585 13:XX, 47110650685 13:XX, o 47110650785 13:XX, donde “XX” corresponde a un número entre 30 y 55. Estos productos se distribuyeron en estados como Ohio, Carolina del Sur, Tennessee y Kentucky. La compañía recomendó que los productos afectados sean descartados y que los consumidores consulten con la empresa si tienen dudas sobre si su compra está involucrada en el retiro, según lo comunicado por Frito-Lay en su sitio web.

Frito-Lay ha afirmado que, a pesar del grave riesgo representado por este alérgeno no declarado, el retiro no afecta a otros productos Tostitos. En su declaración oficial, la empresa aclaró que este retiro es voluntario y está orientado a proteger la salud de los consumidores con alergias a la leche. Además, la compañía subrayó que los productos no contienen ningún riesgo para aquellos sin esa sensibilidad alimentaria.

Recalls previos y medidas preventivas de Frito-Lay

La marca también enfrentó el retiro de otro lote de productos a finales de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este incidente no es el primero en el que Frito-Lay tiene que enfrentar un retiro debido a alérgenos no declarados. En diciembre de 2024, la empresa retiró más de 6,000 bolsas de Lay’s Classic Potato Chips por el mismo problema: la presencia de leche no mencionada en la etiqueta. Este retiro también fue clasificado como de Clase I por la FDA, lo que subraya la gravedad de los riesgos para los consumidores alérgicos. A raíz de estos problemas, Frito-Lay ha prometido revisar y reforzar sus protocolos de seguridad alimentaria para prevenir futuros incidentes.

La compañía también ha puesto a disposición de los consumidores una línea de atención al cliente en el número 800-352-4477, donde pueden obtener más detalles sobre cómo verificar si su producto está afectado y qué pasos seguir si han adquirido uno de los paquetes de chips retirados. Frito-Lay continúa trabajando con las autoridades para asegurar que los productos afectados hayan sido retirados de los estantes en los puntos de venta, para evitar mayores riesgos para la salud pública.