Con las negociaciones sobre Ucrania estancadas, Trump advierte a Zelensky y critica a Putin para recuperar la iniciativa diplomática

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Las negociaciones para lograr un cese del fuego en Ucrania están empantanadas, pese al esfuerzo diplomático que hizo Estados Unidos para acercar posiciones entre Volodimir Zelensky y Vladimir Putin. Donald Trump desea anunciar una tregua parcial para la Pascua de Resurrección (20 de abril), y anoche embistió por igual contra Zelensky y Putin para recuperar la iniciativa diplomática.

Cuando regresaba desde West Palm Beach a Washington, Trump habló con los periodistas que estaban a bordo del Air Force One.

-¿Diría que su relación con Vladimir Putin está en su punto más bajo?

-Me decepcionó en cierto modo. Algunas de las cosas que dijo en los últimos días tienen que ver con Zelensky, porque cuando considera que Zelensky no es creíble, se supone que está haciendo un trato con él, te guste o no. Así que no me gustó. Pero creo que va a ser bueno y ciertamente no querría imponer aranceles secundarios a Rusia, pero si se impusieran, no les beneficiaría mucho.

-¿Hay una fecha límite para que el presidente Vladímir Putin acepte un alto el fuego?

-Es una fecha límite psicológica (Pascuas). Si creo que nos están presionando, no estaré contento.

-¿Cree que lo está haciendo?

-No lo sé, no lo sé, no lo creo. Creo que (Putin) quiere llegar a un acuerdo. Y creo que Zelinski, por cierto, veo que está intentando retirarse del acuerdo sobre tierras raras. Y si lo hace, tendrá serios problemas. Graves problemas. Hicimos un acuerdo sobre tierras raras y ahora dice: ‘Bueno, quiero renegociarlo. Quiere ser miembro de la OTAN’. Bueno, nunca iba a ser miembro de la OTAN. Lo entiende. Así que, si busca renegociar el acuerdo, tiene serios problemas”.

Donald Trump y Vladímir Putin, durante una reunión bilateral en la cumbre del G20 en Osaka, (Japón)

Putin propuso que se desplazará a Zelensky, que las Naciones Unidas convoquen a un transición política, y que se llamen a elecciones para elegir a un nuevo presidente de Ucrania. Trump cuestionó esta iniciativa de Putin, que ya había puesto en jaque las negociaciones de paz al exigir que se levanten todas las sanciones comerciales y financieras contra las exportaciones agrícolas y de fertilizantes de Rusia.

Donald Trump y Volodimir Zelenski discuten en el Salón Oval, (Casa Blanca, Washington)

Trump considera que el esfuerzo militar de Estados Unidos a Ucrania fue 350 billones de dólares, mientras que Zelensky sostiene que el Pentágono desplegó una colaboración bélica que no excedería los 100 billones de dólares.

Con la intención de cobrar la deuda a Ucrania, el líder republicano envió a Kyiv un borrador de acuerdo que proponía la creación de una sociedad que se inscribiría en Delaware bajo la denominación de “Fondo de inversión para la Reconstrucción Estados Unidos-Ucrania”.

Zelensky solicitó un informe legal a sus asesores, y cuando terminó de leerlo asumió que no lo podía firmar.

La iniciativa legal de Estadios Unidos establece que Ucrania cede al Fondo de Inversión todos los proyectos vinculados a recursos naturales e infraestructura que diseñe hacia adelante, y respecto a los denominados minerales críticos solo Washington podrá decidir si pueden ser vendidos a terceros países, acorde al borrador que accedió Infobae.

Facsímil de la primera página del borrador de contrato que envió la Secretaría del Tesoro para establecer un fondo de reconstrucción de Estados Unidos en Ucrania

“No quiero que Estados Unidos tenga la impresión de que Ucrania se opone en general”, aseguró Zelensky cuando le preguntaron sobre el borrador del Fondo de Inversión que llegó desde Washington.

Y añadió: “Hemos dado señales positivas constantemente, apoyamos la cooperación con Estados Unidos y no queremos enviar ninguna señal que incite a Estados Unidos a suspender la ayuda a Ucrania o el intercambio de inteligencia”.

La última vez que Zelensky discutió con Trump acerca de este contrato, la Casa Blanca suspendió toda la ayuda militar y de inteligencia a Ucrania. Fue un áspero debate que sucedió en el Salón Oval y se trasmitió en vivo a todo el mundo.

Tenso debate entre Trump y Zelensky por las reservas de minerales raros que tiene Ucrania

Ahora la historia se vuelve circular: Trump anoche advirtió a Zelensky, y el mandatario ucraniano deberá decidir si apacigua al Presidente de Estados Unidos, o se refugia en Europa para evitar que todas las riquezas minerales y el proceso de reconstrucción de su país quede en manos de un Fondo de Inversión diseñado en la Secretaria del Tesoro.

Trump movió y le toca responder a Putin y Zelensky. Si la respuesta para la administración republicana es insuficiente, habrá ciertas acciones coercitivas para que Ucrania y Rusia vuelvan al diálogo diplomático.

En setenta días de mandato, Trump ya demostró su aversión a la palabra no.