Trump retiró la nominación de Elise Stefanik como embajadora en la ONU por la ajustada mayoría republicana en el Congreso

La representante republicana Elise Stefanik ante una comisión del Senado que estudiaba su confirmación para el puesto de embajadora ante la ONU, en el Congreso en Washington, el 21 de enero del 2025 (AP foto/Rod Lamkey Jr)

La Casa Blanca retiró la nominación de la representante Elise Stefanik para ser embajadora ante las Naciones Unidas, un sorprendente giro después de que su confirmación se estancara debido a preocupaciones sobre los estrechos márgenes de los republicanos en la Cámara de Representantes.

El presidente Donald Trump confirmó la decisión en una publicación en Truth Social el jueves, diciendo que era “esencial que mantengamos CADA escaño republicano en el Congreso”.

“Debemos estar unidos para lograr nuestra Misión, y Elise Stefanik ha sido una parte vital de nuestros esfuerzos desde el principio. He pedido a Elise, como una de mis mayores aliadas, que permanezca en el Congreso”, expresó el presidente, sin mencionar a quién nominaría para reemplazarla.

Trump había elegido a Stefanik, una republicana de Nueva York, para representar a Estados Unidos en el organismo internacional poco después de ganar la reelección en noviembre. Se la consideraba una de las elecciones menos controvertidas para el gabinete, y su nominación avanzó en el comité a finales de enero, pero la escasa mayoría de los republicanos en la Cámara mantuvo su confirmación final en un estado de limbo durante los últimos meses.

En las últimas semanas, parecía que la nominación de Stefanik avanzaría al pleno del Senado, dadas las dos elecciones especiales para la Cámara de Representantes en Florida en distritos que Trump ganó fácilmente en 2024. Llenar esos escaños vacantes del Partido Republicano habría permitido a Stefanik finalmente renunciar a la Cámara y dar a los republicanos, que actualmente tienen 218 escaños, un poco más de margen para aprobar legislación en un Congreso cada vez más dividido. Los demócratas tienen 213 escaños.

Pero la sorpresiva victoria de los demócratas en una elección especial el martes para un escaño en el Senado estatal de Pensilvania en suburbios y comunidades agrícolas inclinadas hacia los republicanos seguramente hizo dudar al Partido Republicano.

Elise Stefanik (Kevin Lamarque/Pool Foto vía AP)

Stefanik es la cuarta nominada de la administración Trump que no logra pasar el proceso de confirmación. Anteriormente, el ex representante Matt Gaetz se retiró de la consideración para secretario de Justicia, Chad Chronister fue retirado para la Administración de Control de Drogas y el ex congresista de Florida David Weldon fue retirado de la contienda para liderar los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La ex congresista había estado en un estado de limbo durante meses, sin poder participar en sus deberes oficiales como miembro del 119º Congreso ni participar en la acción en la ONU. La vacante de un embajador permanente en la ONU ocurría en un momento crítico para el organismo internacional, ya que los líderes mundiales habían estado discutiendo las dos grandes guerras entre Rusia y Ucrania e Israel y Hamas.

A finales de febrero, la misión de Estados Unidos, bajo Trump, se separó de sus aliados europeos al negarse a culpar a Rusia por su invasión de Ucrania en las votaciones sobre tres resoluciones de la ONU que buscaban poner fin a la guerra. Dorothy Shea, la embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, ha sido la cara de la misión de Estados Unidos en Nueva York durante la transición.

(Con información de AP)