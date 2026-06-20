Tecno

Detectar vida en otros planetas podría ser más fácil gracias a esta tecnología

El futuro telescopio HWO podría contar con tecnología capaz de superar ampliamente las capacidades del James Webb y abrir una nueva etapa en la búsqueda de mundos habitables

Guardar
Google icon
Un telescopio espacial metálico con paneles solares y un espejo hexagonal en el espacio. Un logo HWO en el cuerpo central, una estrella y dos planetas son visibles.
La imagen muestra el Observatorio de Mundos Habitables (HWO), un telescopio espacial futurista, en órbita sobre un fondo estelar, con un planeta rocoso a la vista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de vida fuera del Sistema Solar podría dar un importante salto en las próximas décadas gracias a una nueva generación de instrumentos capaces de analizar con mucha más precisión las atmósferas de planetas lejanos.

Un grupo de investigadores encabezado por Daniel Jaffe, de la Universidad de Texas en Austin, propuso incorporar espectroscopía infrarroja de alta resolución al futuro Observatorio de Mundos Habitables (HWO), un telescopio espacial que se perfila como uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la década de 2040.

PUBLICIDAD

La propuesta, respaldada por recientes avances tecnológicos, permitiría detectar con mayor facilidad moléculas clave asociadas a la habitabilidad y estudiar con más detalle las condiciones de los exoplanetas. Los científicos sostienen que esta tecnología podría acercar a la humanidad a responder una de las preguntas más importantes de la ciencia: si existe vida más allá de la Tierra.

Exoplaneta gigante con un lado cubierto de nubes brillantes y otro con atmósfera luminosa observado por un telescopio espacial en la oscuridad.
Investigadores buscan desarrollar un Observatorio de Mundos Habitables (HWO). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un telescopio diseñado para encontrar mundos habitables

El Observatorio de Mundos Habitables, conocido por sus siglas HWO, todavía se encuentra en fase de definición. La misión está concebida para estudiar planetas similares a la Tierra que orbitan otras estrellas y analizar sus atmósferas en busca de señales químicas compatibles con la existencia de vida.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los investigadores consideran que para alcanzar ese objetivo será necesario dar un salto importante respecto a las capacidades actuales del telescopio espacial James Webb (JWST), considerado hoy uno de los instrumentos más avanzados de la astronomía.

El JWST posee una resolución espectral cercana a 3.600, suficiente para numerosos estudios, pero limitada cuando se trata de identificar con claridad compuestos presentes en cantidades muy pequeñas en las atmósferas de los exoplanetas.

Satélites Cohetes Carrera espacial Órbita terrestre Información espacial Planeta Tierra Espacio exterior Cohetes y satélites despegan hacia la órbita terrestre en la emocionante carrera espacial. - (Imagen ilustrativa Infobae)
El Observatorio de Mundos Habitables (HWO) podría tardar hasta el 2040 en ser puesto en órbita. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La propuesta busca multiplicar por doce la capacidad actual

El equipo liderado por Daniel Jaffe plantea equipar al HWO con un espectrógrafo capaz de alcanzar una resolución de 45.000, más de doce veces superior a la del James Webb.

Esta mejora permitiría distinguir con mayor precisión moléculas como el dióxido de carbono (CO2), cuyas firmas espectrales suelen ser débiles y difíciles de detectar.

Además, una mayor resolución ayudaría a separar la luz emitida por el planeta de la intensa radiación proveniente de su estrella anfitriona, uno de los principales desafíos de la observación de exoplanetas.

Los científicos explican que esta capacidad aumentaría considerablemente la relación señal-ruido, mejorando la calidad de los datos obtenidos.

Encuentro entre mano humana y alienígena Vínculo misterioso entre ser extraterrestre y mujer Explorando la conexión humana con extraterrestres Contacto alienígena y maravilla de lo desconocido Imagen que muestra el contacto entre la mano de una mujer y un ser alienígena, explorando la conexión humana con lo desconocido. - (Imagen ilustrativa Infobae)
La idea del nuevo telescopio es investigar planetas similares a la Tierra y averiguar si su atmósfera es compatible con la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae).

También sería posible estudiar el clima de otros mundos

Otra de las ventajas de la propuesta es que permitiría analizar fenómenos meteorológicos en planetas situados a años luz de distancia.

Gracias al estudio de los desplazamientos Doppler en las líneas espectrales, los investigadores podrían calcular velocidades orbitales y observar cómo evolucionan las condiciones atmosféricas de estos mundos.

Para ello sería necesario utilizar coronógrafos, instrumentos diseñados para bloquear la luz de las estrellas. Aunque estos sistemas no eliminan completamente el brillo estelar, un espectrógrafo de alta resolución facilitaría diferenciar el ruido residual de la información proveniente del planeta.

Dos avances tecnológicos hicieron posible esta propuesta

Hasta ahora, este tipo de instrumentos presentaban varios inconvenientes. Eran grandes, pesados y producían interferencias eléctricas que reducían la calidad de las observaciones.

Sin embargo, el estudio señala que dos desarrollos recientes cambiaron el panorama. El primero corresponde a las redes de difracción de inmersión en silicio y los grismas, componentes capaces de reducir considerablemente el tamaño y peso de los espectrógrafos.

Espera que el nuevo telescopio sea puesto en funcionamiento en 2040, mientras tanto, se realizarán misiones intermedias. (REUTERS)
Espera que el nuevo telescopio sea puesto en funcionamiento en 2040, mientras tanto, se realizarán misiones intermedias. (REUTERS)

La segunda innovación se encuentra en las matrices de fotodiodos de avalancha (APA), detectores con niveles de ruido extremadamente bajos y una corriente oscura prácticamente nula.

Según los investigadores, estas tecnologías permiten captar señales muy débiles y separar con mayor precisión la luz del planeta de la proveniente de su estrella.

Antes del gran telescopio, los científicos proponen una misión de prueba

Aunque ambas tecnologías ya han sido utilizadas en observatorios terrestres, todavía deben ser probadas en el espacio.

Por ello, el equipo de Daniel Jaffe propone una misión de demostración tecnológica que permita validar estos sistemas antes de incorporarlos al HWO.

El lanzamiento del Observatorio de Mundos Habitables todavía podría tardar alrededor de veinte años, por lo que existiría tiempo suficiente para desarrollar una misión intermedia. No obstante, por ahora no existe una vía clara de financiación para llevarla a cabo.

Pese a ello, los investigadores consideran que esta tecnología podría ser decisiva para aprovechar todo el potencial del futuro telescopio y acercar a la humanidad a uno de sus mayores objetivos científicos: detectar indicios de vida en otros planetas.

Temas Relacionados

TelescopioVidaPlanetasLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué significa el emoji del 100 en WhatsApp

Este símbolo puede ser usado para expresar que estás de acuerdo con algo o darle la razón a alguien

Qué significa el emoji del 100 en WhatsApp

No usar la aplicación oficial de WhatsApp: el error que suspende tu cuenta y cómo recuperarla

Los usuarios que utilizan versiones modificaciones corren el riesgo de que sus cuentas sean suspendidas de manera temporal e incluso, permanente

No usar la aplicación oficial de WhatsApp: el error que suspende tu cuenta y cómo recuperarla

Noruega prohíbe el uso de inteligencia artificial a niños entre 6 y 13 años: vuelven los libros de papel

Las autoridades de Noruega consideran que los estudiantes más pequeños deben priorizar la lectura, la escritura y las matemáticas antes de recurrir a la IA

Noruega prohíbe el uso de inteligencia artificial a niños entre 6 y 13 años: vuelven los libros de papel

Nuevo WhatsApp: este punto verde delatará a tus amigos si estás o no en línea

Esta opción solo aparece si el usuario tiene habilitada la visibilidad de su estado de conexión en la configuración de privacidad de la plataforma

Nuevo WhatsApp: este punto verde delatará a tus amigos si estás o no en línea

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

DEPORTES

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: formaciones confirmadas

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: formaciones confirmadas

El Mundial ya tiene a sus primeros eliminados: qué otras selecciones pueden quedar afuera en la segunda fecha de la fase de grupos

Países Bajos pisó fuerte en el Mundial 2026: goleó 5-1 a Suecia y lidera el Grupo F

Escándalo por la crítica de una conductora a una estrella de Bélgica que abandonaría el Mundial para estar en el nacimiento de su hijo: “Es un momento asqueroso”

El parte médico de Fernando Gago tras ser operado de urgencia por un “infarto agudo”: los gestos de incomodidad durante su conferencia de prensa

TELESHOW

El dolor de Rodrigo Tapari por la muerte de la hija de uno de sus músicos: “Que Dios traiga consuelo a la familia”

El dolor de Rodrigo Tapari por la muerte de la hija de uno de sus músicos: “Que Dios traiga consuelo a la familia”

Roberto Pettinato contó qué vendía para vivir en la época de Sumo y su hija Tamara lo chicaneó: “Contame el negoción”

La emoción de Mica Viciconte antes de un viaje soñado: la despedida con su hijo y la broma de Fabián Cubero

Natalie Pérez contó que le dijo “no” a una película que luego ganó el Oscar: “Por hacer de muerta”

Tomás Fonzi sorprendió a Mario Pergolini al contarle con qué famoso lo confundieron: “Fui él durante dos años”

INFOBAE AMÉRICA

Un nicaragüense muere abatido a balazos tras ingresar a un terreno a cortar mangos en Costa Rica

Un nicaragüense muere abatido a balazos tras ingresar a un terreno a cortar mangos en Costa Rica

Limpió un río contaminado, retiró 200 bolsas de basura y podría enfrentar hasta dos años de prisión

Asfura recorre zonas devastadas por ataques rusos en Ucrania y expresa solidaridad con la población

Trump advirtió que EEUU podría imponer peajes en Ormuz si el régimen de Irán no llega a un acuerdo de paz

Los panameños vuelven a pedir salarios más altos, pero siguen por debajo de los niveles de 2025