La verdad detrás del supuesto contrato de Robin Williams para contratar personas sin hogar en sus películas

La relación de Robin Williams con Radioman no implica pruebas de cláusulas contractuales en sus proyectos. (robin williams ap)

Una fotografía de Robin Williams junto a Craig Castaldo, conocido como Radioman, ha circulado ampliamente en redes sociales, acompañada de afirmaciones que aseguran que el actor tenía una cláusula en sus contratos que obligaba a las productoras a contratar personas sin hogar en sus proyectos.

Aunque la imagen es auténtica y refleja la cercanía entre ambos, no hay evidencia que respalde la existencia de dicha cláusula contractual, según informó Snopes.

El rumor, que ha ganado popularidad en los últimos años, sostiene que Williams habría ayudado a más de 1.500 personas sin hogar a conseguir empleo en los sets de sus películas. Sin embargo, Snopes detalló que no existen documentos oficiales, testimonios de productoras ni declaraciones verificadas de familiares o allegados que confirmen esta práctica como una exigencia contractual.

Origen del rumor y su difusión

El origen de esta afirmación parece remontarse a un artículo publicado en 2014 por Brian Lord, presidente de la agencia Premiere Speakers Bureau. En su texto titulado “A Little Known Robin Williams Story”, Lord relató que, al recibir las condiciones contractuales del actor para un evento, encontró una cláusula que requería la contratación de personas sin hogar.

Sin embargo, el artículo no incluía pruebas concretas, como el contrato en cuestión, y no pudo ser verificado de manera independiente.

A pesar de la falta de evidencia, el rumor ha sido amplificado por diversos medios y usuarios en redes sociales. En 2024, el portal Showbizz Daily afirmó que Williams había proporcionado empleo a más de 1.500 personas sin hogar, mientras que en 2025, UNILAD publicó un artículo destacando esta supuesta cláusula como un gesto conmovedor del actor.

Snopes investigó rumores sobre contratos de Robin Williams ligados a empleos de personas sin hogar. (EFEEPA/JANOS MARJAI/Archivo)

Snopes ya había investigado esta afirmación en 2014, concluyendo que no había pruebas suficientes para considerarla verdadera.

La relación de Robin Williams con la causa de las personas sin hogar

Aunque no hay evidencia de que Williams incluyera esta cláusula en sus contratos, su compromiso con la problemática de las personas sin hogar es innegable.

En 1986, junto a Billy Crystal, Whoopi Goldberg y Harold Ramis, el actor cofundó la organización benéfica Comic Relief en Estados Unidos. Este proyecto utilizaba la comedia como herramienta para recaudar fondos destinados a combatir la crisis de la falta de vivienda.

De acuerdo con la biografía de Williams escrita por Dave Itzkoff, periodista de The New York Times, el actor se involucró profundamente con esta causa, visitando refugios en todo el país para comprender mejor la situación y promover los eventos de Comic Relief.

Aunque el libro menciona que Williams intentaba encontrar empleos para personas sin hogar en los sets de sus películas, no se hace referencia a una obligación contractual para ello.

Por otro lado, la biografía “Robin Williams: When the Laughter Stops 1951-2014″, de Emily Herbert, incluye una afirmación similar, indicando que el actor “insistía en que las productoras contrataran a un número determinado de personas sin hogar”. Sin embargo, una revisión del texto no encontró evidencia que respalde esta declaración.

Declaraciones de Zelda Williams y su falta de verificación

En diciembre de 2024, People Magazine citó a Zelda Williams, hija del actor, durante un evento de Comic Relief Live en Nueva York.

Zelda Williams destacó el compromiso personal de su padre con personas vulnerables, aunque sin confirmar declaraciones específicas.

Según el medio, Zelda habría dicho: “Mi papá, en todos sus proyectos y especialmente cuando estaba de gira, contrataba a personas sin hogar. Les daba trabajos activamente”. Sin embargo, el evento no fue grabado, y la declaración no ha sido confirmada públicamente por Zelda en otros espacios. Snopes intentó contactar a los representantes de Zelda para obtener comentarios adicionales, pero no ha recibido respuesta.

La conexión con Radioman y la autenticidad de las fotografías

Las publicaciones que promueven este rumor suelen incluir imágenes de Robin Williams junto a Craig Castaldo, conocido como Radioman, un hombre que superó el alcoholismo y que anteriormente vivió en situación de calle.

Según un artículo de 1996 del New York Times, Castaldo conoció a Williams en el set de la película “The Fisher King” mientras vendía periódicos. Poco después, Castaldo consiguió vivienda subsidiada en Brooklyn, aunque continuó visitando sets de filmación por la comida gratuita y la oportunidad de interactuar con celebridades.

El libro de Itzkoff también menciona la relación entre Williams y Castaldo, señalando que este último solía aparecer en los sets de Nueva York y que, debido a su parecido físico con el actor, a menudo era confundido con él. Aunque las fotografías son auténticas y reflejan la amistad entre ambos, no hay pruebas de que Castaldo haya sido contratado como parte de una cláusula contractual.

Además de esta afirmación, Snopes ha investigado otros rumores relacionados con Robin Williams. Entre ellos, se confirmó como verdadera la frase atribuida al actor sobre que “los políticos deberían usar chaquetas con patrocinadores como los pilotos de NASCAR”.

Sin embargo, también se desmintió la afirmación de que Williams dijo que “las personas más tristes siempre intentan con más fuerza hacer felices a los demás”.