Trump apeló a poderes de emergencia para aumentar la capacidad de EEUU de producir minerales críticos

El presidente Donald Trump sostiene una orden ejecutiva firmada por él, el jueves 20 de marzo de 2025, en Washington. (AP Foto/Ben Curtis)

Una orden ejecutiva firmada por el presidente el jueves aprovecha la Ley de Producción de Defensa como parte de un esfuerzo para proporcionar financiamiento, préstamos y otras ayudas a la inversión para procesar a nivel nacional minerales críticos y elementos de tierras raras, según un funcionario de la Casa Blanca. La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EEUU, en colaboración con el Departamento de Defensa, proporcionará financiamiento para nuevos proyectos de producción mineral.

La orden, que también fomenta la agilización de los permisos para proyectos de minería y procesamiento, y una directiva para que el Departamento del Interior priorice la producción mineral en tierras federales, surge como respuesta directa a la preocupación, arraigada en EEUU y sus aliados, de que China controle abrumadoramente el procesamiento de algunos de los minerales críticos más importantes.

Estos elementos se utilizan en diversos productos, desde baterías hasta sistemas de defensa, que se consideran cruciales para la energía y la seguridad del país.

Las acciones de las mineras de minerales críticos en Australia y China cayeron el viernes. La minera australiana de litio Liontown Resources Ltd. cayó hasta un 7,1%, mientras que la productora de grafito Syrah Resources Ltd. se desplomó un 9,8%. Las chinas Tianqi Lithium Corp. y Ganfeng Lithium cayeron. Algunas mineras de carbón, como New Hope Corp Ltd. y Whitehaven Coal Ltd., bajaron casi un 4%.

En EEUU, las acciones de MP Materials Corp., minera de tierras raras, subieron hasta un 4,6% en las operaciones fuera de horario. Peabody Energy Corp., productora de carbón, subió más del 2%.

A pesar de poseer algunos minerales críticos, EEUU actualmente importa una cantidad significativa, lo que genera riesgos económicos y de seguridad, según la Casa Blanca. El gobierno afirmó que EEUU depende de la importación de al menos 15 minerales críticos y que el 70% de las importaciones de tierras raras provienen de China.

Una instalación eléctrica alimentada por carbón . (AP foto/Themba Hadebe)

“Nuestra seguridad nacional y económica se ve gravemente amenazada por nuestra dependencia de la producción mineral de potencias extranjeras hostiles”, declaró la Casa Blanca en la orden. “Es imperativo para nuestra seguridad nacional que Estados Unidos tome medidas inmediatas para facilitar la producción nacional de minerales al máximo”.

La administración Trump también se coordinará con el sector privado para garantizar una cadena de suministro nacional estable y resiliente para minerales críticos, que, según la orden ejecutiva, incluyen uranio, cobre, potasa, oro, así como cualquier otro elemento, compuesto o material según lo determine el presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético, según informó el funcionario de la Casa Blanca. Esta designación también podría abarcar el carbón, añadió el funcionario.

El gobierno ofrece apoyo para impulsar la producción nacional y satisfacer las necesidades del Departamento de Defensa y la industria privada en medio de la creciente preocupación por la escasez. China está comenzando a implementar controles de exportación para materiales como el germanio, el galio y el antimonio.

La medida de la administración recibió el aplauso de grupos como la Asociación Nacional de Minería y SAFE, una organización sin fines de lucro de Washington que aboga por la independencia energética de Estados Unidos.

“Durante períodos de gran desafío nacional, los presidentes han coordinado esfuerzos federales para superar obstáculos que contradicen los intereses de Estados Unidos”, declaró Abigail Hunter, directora ejecutiva de SAFE. Nos complace ver ese nivel de acción para combatir las vulnerabilidades minerales que enfrenta el país hoy en día, y esperamos colaborar con la administración en su implementación, especialmente para impulsar la inversión del sector privado.

Grupos ambientalistas advirtieron que la orden ejecutiva eliminaría importantes salvaguardias para agilizar los proyectos mineros.

Una sección de carbón expuesta en la pared de roca que recubre una carretera en Partridge, Kentucky, EEUU. REUTERS/Brian Snyder.

“Una vez más, el presidente Trump intenta ignorar la ley y dictar que nuestras tierras públicas nacionales se entreguen a empresas privadas para su extracción y lucro, por encima de todo”, declaró Rachael Hamby, directora de políticas del Centro para las Prioridades Occidentales. La orden ejecutiva “claramente busca enriquecer a las empresas mineras y a sus accionistas, no mejorar la seguridad nacional”.

La Ley de Producción de Defensa es una ley de la década de 1950 que el expresidente Harry Truman aplicó para aumentar la producción de acero para la Guerra de Corea. El expresidente Joe Biden también invocó la ley para fomentar la producción nacional de minerales críticos, añadiendo materiales para baterías como litio, níquel, grafito, cobalto y manganeso a la lista de artículos cubiertos por la medida para ayudar a las empresas a acceder a 750 millones de dólares en fondos. También utilizó la ley para apoyar la producción estadounidense de bombas de calor eléctricas.

Trump utilizó la ley en su primer mandato para impulsar la producción de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

Trump adelantó sus planes durante su discurso conjunto ante el Congreso a principios de este mes, afirmando que planeaba tomar “medidas históricas para expandir drásticamente la producción” de minerales críticos y tierras raras.

Un comité selecto de la Cámara de Representantes sobre China recomendó previamente la creación de una reserva de minerales críticos “para aislar a los productores estadounidenses de la volatilidad de los precios” y protegerse contra la “utilización de su dominio en las cadenas de suministro de minerales críticos como arma” por parte de Pekín. Trump dijo el jueves que Estados Unidos pronto firmará un acuerdo sobre tierras raras con Ucrania.

(Con información de Bloomberg)