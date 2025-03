Este es el documento que el IRS exige si recibes pagos a través de PayPal, Amazon, Uber o Venmo

El formulario es el documento fiscal requerido por el IRS en las declaraciones de impuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Formulario 1099-K es un documento fiscal que informa al Servicio de Impuestos Internos (IRS) sobre los pagos recibidos por bienes y servicios a través de tarjetas de crédito, débito, aplicaciones de pago y marketplaces en línea, como PayPal, Venmo, Amazon, eBay, Uber, entre otros. Su propósito es garantizar que los ingresos obtenidos mediante plataformas digitales sean correctamente reportados en la declaración de impuestos. En 2025, el umbral para la emisión de este formulario ha cambiado, lo que afectará a más contribuyentes.

A partir de este año, los terceros procesadores de pagos deben enviar un 1099-K a cualquier usuario que haya recibido más de $2,500 en transacciones comerciales. Este es un paso intermedio en la reducción gradual del umbral, que en 2026 bajará a $600. Anteriormente, solo quienes superaban los $20,000 y 200 transacciones anuales recibían este documento, pero la nueva normativa busca aumentar la transparencia en los ingresos obtenidos mediante plataformas digitales, informó el IRS.

El 1099-K no afecta a transferencias personales entre amigos o familiares. Según el IRS, los pagos que no correspondan a ventas de bienes o servicios no deben ser reportados en este formulario. Sin embargo, para evitar confusiones, se recomienda etiquetar correctamente las transacciones en aplicaciones como PayPal y Venmo, asegurando que sean clasificadas como personales si no están relacionadas con actividades comerciales.

¿Quiénes reciben un 1099-K?

Quienes reciban pagos por medios de diversas plataformas requieren de este formulario para comprobar ingresos. (Fotocomposición Infobae)

El Formulario 1099-K es emitido por empresas que procesan pagos electrónicos, incluyendo bancos, procesadores de tarjetas, aplicaciones de pago y marketplaces. Lo reciben quienes cumplen con estos criterios:

Aceptan pagos con tarjetas de crédito, débito o saldo digital en plataformas como PayPal, Venmo, Stripe o Square .

Reciben ingresos a través de marketplaces como eBay, Etsy, Amazon o Facebook Marketplace .

Trabajan en plataformas de servicios independientes como Uber, Lyft, Upwork y Fiverr.

Si un usuario recibe pagos en múltiples plataformas, es posible que reciba más de un 1099-K, ya que cada empresa emite el formulario de manera independiente.

¿Cómo se reportan los ingresos del 1099-K?

El IRS considera que todos los ingresos reportados en un 1099-K deben ser incluidos en la declaración de impuestos, incluso si el usuario no recibió el formulario. Los ingresos deben reflejarse en el Formulario 1040, generalmente en el Anexo C si provienen de actividades de trabajo independiente o negocios.

El IRS explica que el formulario es emitido por las empresas a través de las que se reciben los pagos. (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)

Sin embargo, el monto declarado en el 1099-K es el total procesado, sin deducciones por tarifas de servicio, reembolsos o gastos asociados. Por ello, se recomienda llevar un registro detallado de ingresos y gastos para poder aplicar deducciones fiscales cuando corresponda.

¿Qué hacer si el formulario tiene errores?

Si un usuario recibe un 1099-K incorrecto, debe contactar a la empresa emisora para solicitar una corrección. Algunas razones comunes de error incluyen:

Monto reportado mayor al real debido a reembolsos o cancelaciones .

Transacciones personales clasificadas erróneamente como comerciales.

Identificación fiscal incorrecta.

El IRS recomienda no retrasar la declaración de impuestos por un error en el 1099-K. Si la corrección no se procesa a tiempo, se puede incluir una explicación en el Anexo 1 del Formulario 1040 indicando la cantidad correcta.

El IRS exhorta a los contribuyentes a no retrasar su declaración de impueestos aunque su formulario presente errores. (REUTERS/Kent Nishimura)

Los pagos personales, como transferencias entre amigos o familiares, no generan un 1099-K. Sin embargo, si un usuario no clasifica correctamente una transacción en PayPal o Venmo, es posible que la plataforma la registre como ingreso comercial y lo reporte al IRS. Para evitar problemas, PayPal recomienda usar cuentas separadas para transacciones comerciales y personales, además de etiquetar correctamente los pagos al realizarlo.

Impacto de los nuevos umbrales en los contribuyentes

La reducción del umbral a $2,500 en 2025 hará que más personas reciban un 1099-K, incluyendo pequeños vendedores ocasionales y personas con ingresos adicionales a través de plataformas digitales. Esto ha generado preocupaciones sobre posibles complicaciones para quienes no están acostumbrados a reportar ingresos adicionales.

El IRS enfatiza que estos cambios no representan un nuevo impuesto, sino un mayor control sobre ingresos que ya debían ser reportados. Se recomienda que los contribuyentes mantengan registros detallados de sus ingresos y gastos, y consulten a un profesional si tienen dudas sobre su declaración fiscal.