Al considerar que Trump lidera el movimiento mundial supremacista blanco, Rubio declaró “Persona non Grata” al embajador de Sudáfrica en EEUU

Donald Trump y Marco Rubio durante un encuentro oficial en el Salón Oval de la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Marco Rubio declaró “Persona non Grata” al embajador de Sudáfrica en Estados Unidos, Embrahim Rasool, por considerar que Donald Trump es el líder del movimiento mundial supremacista blanco.

La declaración del secretario de Estado exhiben las complejas relaciones diplomáticas entre ambos países, que se tensionaron tras los cuestionamientos de la administración republicana a la decisión del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa de avalar una ley de expropiación de tierras.

“El embajador de Sudáfrica en los Estados Unidos ya no es bienvenido en nuestro gran país. Ebrahim Rasool es un político que incita al racismo, que odia a Estados Unidos y odia a @POTUS. No tenemos nada que discutir con él y por eso se le considera PERSONA NON GRATA”, posteó Rubio en la cuenta oficial del Departamento de Estado.

Tras las declaraciones de Rubio, Estados Unidos expulsará al embajador de Sudáfrica por agraviar al presidente Trump.

Posteo de Marco Rubio en X comunicando que el embajador de Sudáfrica en Estados Unidos es considerado "persona non grata" en Estados Unidos

Las abruptas opiniones del embajador Rasool sucedieron este viernes en Johannesburgo durante un seminario de política exterior que organizó el Instituto Mapungubwe para la Reflexión Estratégica (MISTRA). Rasool consideró que la posición geopolítica de Trump respecto a los organismos multilaterales como las Naciones Unidas y el G20 sería el reflejo de su postura como supremacista blanco.

La calificación de supremacista que hizo Rasool, asumiendo la historia moderna de Sudáfrica, implica poner a Trump como un líder que no respeta los valores de Occidente y tiene una perspectiva política en contra de los pilares básicos de la democracia mundial.

“Lo que Donald Trump está lanzando es un ataque contra quienes ostentan el poder, al movilizar un supremacismo contra ellos, tanto dentro como fuera del país. En este sentido, el ataque supremacista contra quienes ostentan el poder, lo vemos en la política nacional estadounidense, el movimiento MAGA (Hacer que Estados Unidos Vuelva Grande), el movimiento Make America Great Again, como respuesta no solo a un instinto supremacista, sino a datos muy claros que muestran grandes cambios demográficos en EE. UU., donde se proyecta que el electorado estadounidense será un 48% blanco”, sostuvo el embajador Rasool.

Y añadió: “Creo que también hay una exportación de la revolución. No es casualidad que Elon Musk se haya involucrado en la política británica y haya impulsado a Nigel Farage y al movimiento reformista, de la misma manera que se le indicó que, camino a la cumbre de seguridad de Múnich, el vicepresidente Vance se dirigiera a la Alternativa para Alemania (AfD) para fortalecerlos en su campaña electoral”.

Las declaraciones del embajador de Sudáfrica, Ebrahim Rasool, considerando que Donald Trump es el líder global del supremacismo blanco