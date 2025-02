Trump no cedió ante Macron y negociará solo con Putin un acuerdo de paz para Ucrania

Donald Trump y Emmanuel Macron durante su reunión en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Donald Trump trató con calidez diplomática a Emmanuel Macron, pero rechazó su propuesta de incluir a Volodimir Zelensky y Europa en la mesa de negociación con Vladimir Putin para cerrar un acuerdo de paz que concluya la guerra entre Ucrania y Rusia.

La derrota política de Macron se multiplicó en Naciones Unidas. La Casa Blanca obtuvo una victoria geopolítica en el Consejo de Seguridad al lograr una resolución -apoyada por China y Rusia- que no condenaba a Moscú por la invasión a Ucrania y proponía que concluya el conflicto en Europa. Francia y el Reino Unido no rechazaron esa iniciativa redactada en el Salón Oval: se abstuvieron para no irritar a Trump.

A la misma hora que Macron y Keir Starmer declinaban en New York, Zelensky recibía el apoyo de Europa en una cumbre que organizó en Kyiv. Los líderes europeos se resisten a la estrategia de negociación de Trump, y habrá un cónclave el 6 de marzo para fijar una estrategia que contenga las decisiones unilaterales que asume Trump en Washington.

El premier británico Starmer llegará a la Casa Blanca en cuarenta y ocho horas para continuar con el reclamo de Macron, pero en Londres ya asumen que todos los esfuerzos diplomáticos serán infructuosos. Trump decidió jugar sólo, y no hay poder en Occidente que cambie sus reglas de juego.

Keir Starmer y Emmanuel Macron durante su último encuentro en Reino Unido

“Creo que se han logrado muchos avances”, señaló Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca cuando le preguntaron sobre su negociación con Putin.

Y añadió “Hemos tenido muy buenas conversaciones con Rusia. Hemos tenido muy buenas conversaciones con otros países y estamos tratando de poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania”.

Macron escuchaba en silencio esos argumentos, y a continuación fijó la posición de Europa.

“Esta paz no debe significar una rendición de Ucrania”, afirmó el presidente francés.

Y completó: “La paz no debe significar un alto el fuego sin garantías. Esta paz debe respetar la soberanía ucraniana”.

Donald Trump y Volodimir Zelensky durante una reunión en New York, (Estados Unidos)

Las declaraciones de Macron exudan la principal preocupación de Europa y Zelensky: que Trump cierre un negocio político y económico con Putin, que transforme a Ucrania en un satélite de Moscú y que deje a la OTAN en una estado crónico de debilidad militar.

Trump envió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a Kyiv para negociar un acuerdo político-económico con Zelensky para “cobrarse” el aporte bélico ejecutado por Estados Unidos para sostener a Ucrania frente a Rusia.

Ese acuerdo cotizado en 500 billones de dólares entregaría a Estados Unidos, el dominio de la extracción de tierras raras que se encuentran en Ucrania y bajo el control ruso de los territorios que ocupó en tres años de invasión.

Al principio, Zelensky rechazó los términos del acuerdo propuesto por Trump vía Bessent. Pero en las última horas, esa posición política ha cambiado en ciento ochenta grados.

El líder ucraniano entendió que su posición es de extrema debilidad y que la mejor táctica es ceder para mantener cierta cercanía con la administración republicana.

“Si nos vemos obligados y no podemos prescindir de ello, entonces probablemente deberíamos intentarlo”, dijo Zelensky para anunciar su retirada.

“Creo que estamos muy cerca de un acuerdo, y más vale que estemos cerca de un acuerdo”, presionó Trump.

Vladimir Putin en la Tumba del Soldado Desconocido, (Moscú, Rusia)

Durante su cónclave con Macron, el presidente republicano aseguró que hará una negociación equilibrada para preservar la paz en Europa y la soberanía de Ucrania. El líder francés agradeció la intención de Trump, pero aún no se sabe en Washington qué significa “negociación equilibrada”.

Zelensky pretende ingresar a la OTAN, y Trump y Putin rechazan esa posibilidad. Y Europa desea desplegar tropas de paz en Ucrania para garantizar el probable acuerdo que se cierre entre Estados Unidos y Rusia. Esta propuesta, explicada ayer por Macron en el Salón Oval, fue escuchada con atención por Trump.

Macron abandonó la Casa Blanca rumbo al Capitolio asumiendo que Trump impondrá el paso en las negociaciones con Putin, y que Europa y Zelenski sólo serán actores de reparto hasta que el presidente de Estados Unidos decida la contrario.