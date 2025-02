La USAID suspendió a la mayoría de su personal en el mundo y eliminó al menos 2.000 empleos en EEUU

Despidos masivos en USAID, al rededor de 2.000 puestos eliminados. (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)

Miles de trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), viven un futuro incierto, debido a la decisión de la administración del presidente Donald Trump de eliminar 2.000 puestos y colocar al resto del personal en licencia administrativa a nivel global.

Según informó The Associated Press, la medida, que entró en vigor este domingo a partir de las 23:59 horas, excluye únicamente a aquellos empleados responsables de funciones críticas, liderazgo central o programas especialmente designados.

La decisión fue respaldada por un fallo judicial emitido el viernes por el juez federal Carl Nichols, quien rechazó una demanda presentada por empleados de USAID que buscaba bloquear temporalmente el plan del gobierno. Este fallo permite que la administración avance con el retiro masivo de trabajadores tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

Despidos masivos y también a nivel internacional como ataque contra la USAID. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

La reducción del personal y las licencias administrativas, son parte de una medida que lleva un mes en curso contra el USAID, según The Associated Press. Durante este tiempo, la agencia ha cerrado su sede en Washington y suspendido miles de programas de ayuda y desarrollo en todo el mundo.

Estas acciones se enmarcan en un intento más amplio de la administración Trump por congelar la asistencia extranjera, una política que el presidente y su principal asesor en recortes presupuestarios, Elon Musk, han defendido como una medida para eliminar lo que consideran un gasto innecesario que promueve una agenda liberal.

En los avisos enviados al personal, USAID expresó su compromiso de garantizar la seguridad de los trabajadores en el extranjero, quienes han reportado problemas como la pérdida de acceso a las comunicaciones gubernamentales. Según los documentos obtenidos por The Associated Press, la agencia aseguró que los empleados en el extranjero mantendrán acceso a los sistemas de la organización y a recursos diplomáticos hasta que puedan regresar a sus países de origen.

Beneficios y medidas de emergencia

Los despidos masivos y las licencias administrativas son parte de las estrategias de la administración Trump para reducir "gastos innecesarios" (REUTERS/Brian Snyder)

Los trabajadores afectados por las licencias administrativas en el extranjero podrán optar por viajes de regreso voluntarios financiados por la agencia, además de otros beneficios. Sin embargo, el juez Nichols expresó su preocupación inicial por la seguridad de los empleados en áreas de alto riesgo que podrían quedar sin acceso a comunicaciones de emergencia.

De acuerdo con The Associated Press, el gobierno aseguró al juez que los trabajadores en estas condiciones contarán con radios bidireccionales para comunicación las 24 horas del día, los siete días de la semana, así como con una aplicación móvil que incluye un “botón de pánico” para emergencias. Estas garantías llevaron al juez a concluir que el riesgo para los empleados en el extranjero es “mucho más mínimo de lo que parecía inicialmente”.

Despidos masivos y problemas para contratistas

Además de las licencias administrativas, cientos de contratistas de USAID recibieron cartas de despido durante el fin de semana, según copias revisadas por The Associated Press. Estas notificaciones, que no incluyen los nombres ni los cargos de los destinatarios, podrían complicar el acceso de los trabajadores despedidos a beneficios de desempleo, según señalaron algunos empleados.

La naturaleza generalizada de estas cartas ha generado incertidumbre entre los contratistas, quienes enfrentan dificultades para demostrar su elegibilidad para recibir apoyo económico tras la pérdida de sus empleos.

A su vez, un juez diferente que supervisa una segunda demanda relacionada con el desmantelamiento de USAID bloqueó temporalmente el congelamiento de la asistencia extranjera. Este juez determinó la semana pasada que la administración Trump había continuado reteniendo fondos a pesar de una orden judicial previa que exigía restaurar temporalmente la financiación a programas de ayuda en todo el mundo.