Así avanza la misión con los primeros inmigrantes ilegales trasladados a Guantánamo por orden de Trump

Migrantes venezolanos trasladados a Guantánamo: controversia por su detención en una base militar estadounidense. ( EFE/DHS )

Un grupo de más de 175 hombres, identificados como venezolanos con órdenes finales de deportación, fue trasladado desde un centro de detención en Texas a la base militar de Guantánamo Bay, en Cuba.

Según informó The New York Times, esta operación, llevada a cabo por orden de la administración de Donald Trump, ha generado preguntas sobre las razones detrás de esta decisión y el futuro de los migrantes en este lugar, conocido históricamente por su uso como prisión para detenidos de guerra tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

De acuerdo con el medio, el presidente Trump ordenó el pasado 29 de enero a los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional que prepararan la base para recibir hasta 30.000 migrantes. Imágenes satelitales han mostrado la instalación de tiendas de campaña cerca de un edificio que anteriormente se utilizó para operaciones migratorias. Actualmente, la base cuenta con aproximadamente 850 personas asignadas a estas operaciones, de las cuales más de 700 son miembros del ejército estadounidense.

Perfil de los detenidos

Los migrantes venezolanos han sido alojados en dos instalaciones distintas dentro de la base. Por un lado, el Centro de Operaciones Migratorias, con capacidad para 120 camas, alberga a algunos de los hombres.

Migrantes venezolanos en Guantánamo están divididos entre un centro operativo y una prisión de alta seguridad. (Foto: Reuters)

Por otro lado, aquellos considerados como “aliens ilegales de alta peligrosidad”, según un funcionario del Departamento de Defensa citado por The New York Times, están detenidos en una prisión militar con 176 celdas, ubicada en el lado opuesto de la base. Hasta el miércoles, 127 de los 175 hombres habían sido clasificados bajo esta categoría.

La administración Trump ha descrito a los detenidos como posibles miembros de pandillas violentas, aunque no ha presentado pruebas que respalden estas afirmaciones. Además, no se han divulgado los nombres ni las razones específicas de su deportación. Sin embargo, registros judiciales revisados por el medio indican que algunos de los hombres ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, cruzando el río Bravo, y fueron detenidos por agentes fronterizos.

El estatus legal de los migrantes

Para ampliar la capacidad de Guantánamo y albergar a decenas de miles de migrantes, la administración necesitará incrementar significativamente el personal asignado. Según un plan militar, se prevé la construcción de campamentos para más de 11.000 migrantes y la movilización de más de 3.500 efectivos estadounidenses. Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional ha enviado solo 10 oficiales de inmigración y planea emplear a 50 contratistas de seguridad adicionales para apoyar la misión.

El destino de los venezolanos en Guantánamo depende de si el gobierno de Estados Unidos logra acuerdos con Venezuela u otros países para recibirlos. Según The New York Times, la base sería un sitio temporal para personas con órdenes finales de deportación. Sin embargo, podrían surgir complicaciones legales si alguno de los detenidos presenta solicitudes de asilo que aún no hayan sido completamente evaluadas.

Expansión de Guantánamo requiere aumentar personal y construir campamentos para miles de migrantes. ( POLITICA SOCIEDAD CUBA LATINOAMÉRICA US NAVY )

Mientras tanto, otros venezolanos han sido deportados directamente a su país de origen. El 10 de febrero, dos aviones enviados por Venezuela recogieron a 190 ciudadanos en El Paso, Texas, mientras que un avión militar estadounidense transportó a 15 hombres a Guantánamo, quienes fueron alojados en el dormitorio del Centro de Operaciones Migratorias.

La base de Guantánamo, que albergó a 780 prisioneros de Al Qaeda y los talibanes entre 2002 y 2008, actualmente retiene a solo 15 detenidos relacionados con el terrorismo. Estos prisioneros, considerados combatientes enemigos, están bajo la autoridad de poderes de guerra presidenciales y enfrentan juicios militares. Sin embargo, los migrantes venezolanos no están acusados de crímenes de guerra y, técnicamente, permanecen bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional.

El uso de Guantánamo para albergar migrantes ha generado preocupaciones sobre la militarización de un desafío de seguridad civil. Los soldados y médicos militares asignados a la base han sido entrenados para manejar detenidos de guerra, no para gestionar migrantes civiles, lo que plantea dudas sobre la legalidad y la adecuación de esta operación.

Costos y logística de la operación

El costo de esta misión migratoria aún no se ha revelado, pero se anticipa que será elevado. Aunque las tiendas de campaña y las camas ya estaban almacenadas en Guantánamo para emergencias humanitarias en el Caribe, la mayoría de los suministros, como agua potable, deben ser transportados por aire.

Costos de transporte aéreo y logística complican la operación de recibir migrantes en Guantánamo.

Según un estudio citado por The New York Times, las operaciones relacionadas con la detención de prisioneros de guerra en Guantánamo han costado miles de millones de dólares desde 2002, con un gasto anual de 13 millones de dólares por prisionero, incluyendo costos judiciales.

Para la nueva misión, el Pentágono ha intensificado los vuelos hacia la base utilizando aviones de carga como los C-17, lo que incrementará los gastos operativos. Además, será necesario movilizar, capacitar y alojar a más personal militar para gestionar la creciente población de migrantes.

Implicaciones políticas y legales

El traslado de migrantes a Guantánamo también parece tener un componente simbólico. Según The New York Times, las imágenes de hombres esposados siendo transportados a la base podrían disuadir a otros extranjeros de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Al mismo tiempo, esta operación podría ser vista por los partidarios de Trump como una medida que cumple con su promesa de campaña de llenar las celdas de Guantánamo con “tipos malos”.

Sin embargo, la legalidad de esta operación ya enfrenta desafíos judiciales. Los migrantes, aunque detenidos en Guantánamo, podrían tener derecho a impugnar su detención en tribunales federales. A diferencia de los prisioneros de guerra, no hay restricciones legales que les impidan ser trasladados de regreso a Estados Unidos para comparecer ante un juez.