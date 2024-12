Qué es UnitedHealthcare cuyo CEO, Brian Thompson, fue asesinado a balazos en Manhattan

UnitedHealthcare es una de las principales aseguradoras de salud en Estados Unidos, con ingresos anuales superiores a 370 mil millones de dólares. (REUTERS/Mike Blake)

La mañana de este miércoles fue asesinado a balazos el CEO de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson. Los hechos ocurrieron poco antes de las 7:00 de la mañana a las afueras del Hotel Hilton del distrito Midtown de Manhattan, donde se desarrollaba un evento empresarial.

Según The New York Times, el ataque directo fue perpetrado por un hombre armado, que presuntamente esperaba a Thompson en las inmediaciones, abrió fuego desde una distancia de aproximadamente seis metros, impactándolo en el pecho. Thompson fue trasladado de inmediato al Hospital Mount Sinai, donde fue declarado muerto, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Brian Thompson, de 50 años, era reconocido por representar a UnitedHealthcare, una división de UnitedHealth Group, una de las principales empresas de seguros de salud en Estados Unidos. Fundada en 1977 por Richard T. Burke, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en un actor clave en el sector de la atención médica, ofreciendo una amplia gama de servicios y planes de salud a nivel nacional e internacional.

Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, lideró la expansión de la compañía hasta alcanzar más de 49 millones de afiliados en Estados Unidos. (AP/UnitedHealth Group/AP)

Historia de UnitedHealthcare

Los orígenes de UnitedHealthcare se remontan a 1974 con la creación de Charter Med Incorporated, una empresa dedicada al procesamiento de reclamaciones médicas. En 1977, Burke fundó United HealthCare Corporation para adquirir Charter Med y desarrollar una red de planes de salud orientados a personas mayores.

La compañía se hizo pública en 1984 y, en 1998, adoptó el nombre de UnitedHealth Group, reorganizándose en varias subsidiarias, incluidas UnitedHealthcare, Optum, Ovations, Uniprise y Specialized Care Services.

A lo largo de las décadas, UnitedHealthcare ha ampliado su presencia mediante adquisiciones estratégicas. En 1995, adquirió The MetraHealth Companies Inc., formada para las operaciones de salud grupal de The Travelers Companies y MetLife, por 1.65 mil millones de dólares.

En 2005, compró PacifiCare Health Systems, fortaleciendo su posición en el mercado de seguros de salud. En 2019, su división Optum adquirió DaVita Medical Group por 4.3 mil millones de dólares, consolidando su presencia en la prestación de servicios de atención médica.

Fundada en 1977, UnitedHealthcare es una empresa clave en el sistema de salud estadounidense, conectando a millones con servicios médicos esenciales. (REUTERS/Mike Blake)

Importancia en el sector de la salud

UnitedHealthcare desempeña un papel crucial en el sistema de salud estadounidense. Ofrece planes de beneficios de salud para individuos, familias, y beneficiarios de Medicare y Medicaid. Según datos publicados en su página web oficial, la empresa trabaja con más de 1.3 millones de médicos y profesionales de la salud, y más de 6,700 hospitales y centros de atención en todo el país, facilitando el acceso a servicios de calidad para millones de personas.

Además, UnitedHealthcare se ha destacado por su innovación en la prestación de servicios de salud. A través de su subsidiaria Optum, ofrece soluciones de atención respaldadas por tecnología y datos, mejorando la calidad de la atención y reduciendo costos.

Optum se organiza en tres segmentos: OptumHealth, centrado en la gestión de la salud y el bienestar; OptumInsight, que proporciona soluciones tecnológicas y de consultoría; y OptumRx, especializada en servicios de farmacia.

UnitedHealthcare ofrece una variedad de planes de salud que abarcan desde seguros individuales y familiares hasta planes para trabajadores, Medicare y Medicaid. La empresa también proporciona planes dentales, de la vista y complementarios, adaptándose a las diversas necesidades de sus clientes.

A través de su subsidiaria Optum, UnitedHealthcare ofrece soluciones de atención respaldadas por tecnología y datos, mejorando la calidad de la atención y reduciendo costos. (REUTERS/Mike Blake)

En el ámbito internacional, UnitedHealthcare extiende sus servicios a personas que viven y trabajan en el extranjero, facilitando una experiencia de atención médica más sencilla sin importar la ubicación. Además, opera centros de atención médica en América del Sur y Europa, ampliando su alcance global.

Datos financieros y de mercado

En 2023, UnitedHealth Group reportó ingresos totales de aproximadamente 371.6 mil millones de dólares, consolidándose como una de las empresas más grandes del mundo por ingresos y la mayor compañía de seguros de salud en Estados Unidos.

Desde 2010, sus ingresos han aumentado más del triple, reflejando un crecimiento significativo en poco más de una década. La empresa genera la mayor parte de sus ingresos a través de primas de seguros de salud, representando casi cuatro quintas partes de sus ingresos totales. UnitedHealth Group ocupa el octavo lugar en la lista Fortune Global 500 de 2024, destacando su posición en el mercado global.

Desde abril de 2021, UnitedHealthcare era liderada por Brian Thompson, de 50 años, una figura destacada en el sector de la salud en Estados Unidos. Antes de asumir como CEO, dirigió los programas gubernamentales de la compañía, incluyendo Medicare y Medicaid, consolidando la posición de la empresa en servicios esenciales para millones de ciudadanos.

Thompson, originario de Minnesota, había liderado UnitedHealthcare desde 2021, enfocándose en innovación y crecimiento en el sector de salud. (UnitedHealth Group)

Originario de Minnesota, Thompson comenzó su carrera profesional como contador público certificado (CPA) en PricewaterhouseCoopers LLP. Graduado como mejor estudiante de su generación en la Universidad de Iowa, donde obtuvo en 1997 una Licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Contabilidad, destacó rápidamente en roles de liderazgo dentro de UnitedHealth Group, donde trabajaba desde 2004.

Bajo su dirección, la compañía expandió significativamente su cobertura, brindando servicios de salud a más de 49 millones de personas en Estados Unidos y millones más en otros países.

En 2017, asumió el puesto de Director Ejecutivo de la división Medicare & Retirement, que se ha consolidado como la unidad más grande por ingresos dentro de UnitedHealth Group y líder en su sector, atendiendo a 1 de cada 5 adultos mayores en Estados Unidos. Durante su liderazgo, gestionó una oferta integral de servicios de salud que incluía Medicare Advantage, Medicare Supplement y planes independientes de medicamentos (Parte D), alcanzando cerca de 13 millones de miembros.