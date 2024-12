‘Estoy atrapado en el infierno’: esposo de la novia asesinada por conductora ebria rompió en llanto en la corte

Durante el dictamen de la sentencia, Aric Hutchinson rompió en llanto al recordar las últimas palabnras de su esposa. (GoFundme)

Aric Hutchinson, viudo de Samantha Miller, compartió en un desgarrador testimonio los últimos momentos que vivió junto a su esposa antes de que una conductora ebria acabara con su vida la noche de su boda, en abril de 2023. “En el carrito de golf, ella me dijo que no quería que la noche terminara. La besé en la frente, y eso es lo último que recuerdo”, declaró Hutchinson en la corte de Charleston y añadió que Jamie Komoroski, la homicida, se había llevado al mejor ser humano que ha conocido.

Samantha, de 34 años, falleció instantáneamente mientras vestía aún su traje de novia, cuando el vehículo conducido por Jamie Lee Komoroski, de 26 años, impactó el carrito de golf a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora en una zona limitada a 40 kilómetros por hora, según informes de The Mirror US.

Hutchinson sufrió heridas graves, incluyendo fracturas múltiples y una lesión cerebral. En su intervención, expresó: “Desearía haberla acompañado esa noche, para que no tuviera que ir. Pienso en esa noche todos los días, y me siento atrapado en un infierno”, aseguró en sus declaraciones en la corte.

Aric Hutchinson fue indemnizado con 1,3 millones de dólares por parte de los bares que visitó la homicida

El viudo de Samantha recibió una indemnización de 1,3 millones de dólares por la muerte de su esposa. (WCNC)

Komoroski, quien tenía un nivel de alcohol en la sangre tres veces superior al límite legal y había estado bebiendo en varios bares el día del accidente, se declaró culpable de homicidio imprudente y conducción bajo la influencia del alcohol causando lesiones graves y muerte. Fue sentenciada a 25 años de prisión, con las penas cumplidas de forma concurrente, según registros del tribunal citados por WCBD.

Durante la audiencia, Komoroski ofreció una declaración de arrepentimiento. “Estoy devastada, profundamente avergonzada y arrepentida por mis decisiones. No puedo deshacer esta tragedia, pero dedicaré mi vida a prevenir que otros cometan el mismo error”, afirmó en la corte. También prometió usar su tiempo en prisión para rehabilitarse y ayudar a otros con problemas de adicción, informó The Mirror US.

El caso también tuvo repercusiones legales más allá de la condena penal de Komoroski. Hutchinson presentó una demanda por homicidio culposo contra Komoroski, así como contra los bares donde ella bebió y la empresa que le alquiló el vehículo. Algunos de estos establecimientos llegaron a un acuerdo por 1,3 millones de dólares, informó New York Post.

Komoroski, quien inicialmente afirmó a los oficiales que no había hecho nada malo y se negó a realizar pruebas de sobriedad en el lugar del accidente, ha sido objeto de críticas por sus declaraciones previas en las que aseguraba que esperaba “vivir su mejor vida” tras salir de prisión, reportó The Sun US.

El padre de Samantha declaró que odiará a Jamie el resto de su vida

Jamie Lee Komoroski aseguró que pasará el resto de su vida en rehabilitación para evitar que una tragedia así se repita. (Oficina del Sheriff de Charleston)

La madre de Hutchinson, Annette Hutchinson, relató el impacto emocional del accidente en su hijo. “A veces me pregunto si hubiera sido mejor que Aric y Samantha murieran juntos”, admitió entre lágrimas, según The Mirror US.

Por su parte, Brad Warner, padre de Samantha, no ocultó su enojo hacia Komoroski: “El resto de mi vida te odiaré, y cuando llegue al infierno y tú también, abriré la puerta para ti”, dijo, recordando cómo había perdonado a un conductor que lo atropelló cuando era niño, solo para enfrentarse años después a la tragedia de perder a su hija, de acuerdo con New York Post. Además añadió que esperaba que Komoroski entendiera lo que había hecho, pues había arruinado la vida de muchas personas.

Por su parte, el viudo reveló además que el accidente ha dejado profundas cicatrices emocionales y físicas. “He visitado más médicos, terapeutas y psiquiatras de los que puedo contar, y sigo sintiéndome como el día en que me enteré de su muerte”, declaró Hutchinson. También recordó el momento en que recobró la conciencia tras el choque: “Vi a mi madre con el vestido que usó en la boda la noche anterior y supe al instante que Samantha no estaba”, reportó The Sun US.

Mientras tanto, Hutchinson continúa enfrentando un duelo que, según sus palabras, no termina: “Cada día pienso en Samantha y en lo que perdimos esa noche. Nada será igual”, dijo en la corte, según los reportes de varios medios.