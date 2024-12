Hannah Kobayashi perdió su vuelo de conexión a Nueva York intencionalmente, aseguran las autoridades

Hannah Kobayashi no abordó la conexión a Nueva York desde Los Ángeles, levantando sospechas sobre las circunstancias de su desaparición. (Facebook: Hannah Midori Eve Kobayashi)

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), las investigaciones preliminares sugieren que Hannah omitió voluntariamente abordar su vuelo. Así lo afirmó el jefe del LAPD, Jim McDonnell, en declaraciones recogidas por The Mirror US: “Los detectives concluyeron que Hannah había perdido su vuelo de conexión a propósito”. Esta información fue corroborada por USA Today, aunque no se proporcionaron detalles sobre los motivos detrás de esta decisión.

La familia de Kobayashi rechaza esta hipótesis. Sydni Kobayashi, su hermana, expresó a People: “No parece que Hannah haya perdido intencionalmente su vuelo. Además, nunca se nos comunicaron directamente estas conclusiones por el jefe o por algún detective involucrado en el caso”. Estas declaraciones han subrayado la frustración de los familiares, quienes cuestionan tanto el enfoque de la investigación como la falta de comunicación por parte de las autoridades.

¿Cuándo desapareció Hannah Kobayashi?

La última señal conocida del teléfono móvil de Hannah fue el 11 de noviembre, aún dentro del LAX, según informó KHON TV. Paralelamente, USA Today señaló que cámaras de seguridad captaron a la joven en un centro comercial y en una estación de tren en Los Ángeles, lo que indica que estuvo en movimiento tras su llegada al aeropuerto. Durante esos días, su actividad financiera llamó la atención, ya que realizó pagos a través de Venmo a personas que su familia describió como desconocidas.

Última localización de Hannah detectada en LAX el 11 de noviembre, cuando aún estaba activa en redes sociales. (Facebook: Hannah Midori Eve Kobayashi)

La hermana de Hannah también reveló, en entrevistas publicadas por The Mirror US, que la familia recibió mensajes de texto inquietantes que describió como “completamente atípicos” del comportamiento de Hannah. Uno de estos mensajes, reportado por CNN, indicaba que Hannah había sido “engañada para entregar prácticamente todos sus fondos”. Esto ha generado temores de que los mensajes hayan sido enviados bajo coacción o incluso por alguien más utilizando su teléfono.

Ryan Kobayashi, padre de Hannah, murió por suicidio

En medio de la búsqueda de su hija, el padre de Hannah, Ryan Kobayashi, viajó desde Hawái a Los Ángeles. Lamentablemente, el 24 de noviembre, fue hallado sin vida en un estacionamiento del centro de la ciudad. Según medios como People y USA Today, las autoridades determinaron que la causa de muerte fue un suicidio.

En un comunicado difundido por la familia, se describió a Ryan como un hombre “que luchó hasta su último suspiro” por encontrar a su hija. “Este ha sido un tiempo inimaginable de duelo”, expresó la familia, según declaraciones recogidas por The Mirror US. El jefe del LAPD, McDonnell, ofreció sus condolencias en una reunión pública: “Nuestros corazones están con la familia Kobayashi durante este momento inimaginable de dolor”.

La familia Kobayashi enfrenta un inimaginable tiempo de duelo tras el suicidio de Ryan en plena búsqueda de Hannah. (ABC7)

El caso de Hannah ha movilizado a la comunidad, tanto en Los Ángeles como en Hawái, donde numerosos voluntarios han colaborado en la búsqueda. En redes sociales, la familia ha realizado múltiples llamados desesperados para obtener información sobre su paradero. “Hannah, si llegas a ver esto, sabe que no nos rendiremos ni dejaremos de buscar hasta encontrarte”, expresó su familia en un mensaje citado por People.

Mientras las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación, la incertidumbre en torno a este caso sigue creciendo. La desaparición de Hannah Kobayashi, junto con la trágica muerte de su padre, ha generado un profundo impacto en las comunidades que siguen de cerca el caso.