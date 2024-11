La historia del O.K. Corral, el tiroteo que dio origen al mito de los hermanos Earp en el Salvaje Oeste

El enfrentamiento en O.K. Corral ocurrió el 26 de octubre de 1881 en Tombstone, Arizona, y cambió para siempre la percepción del Salvaje Oeste (Crédito: Wikipedia)

El 26 de octubre de 1881, en la polvorienta ciudad de Tombstone, Arizona, un enfrentamiento de apenas medio minuto cambió para siempre la percepción del Salvaje Oeste. Tres hombres murieron, otros tres resultaron heridos, y lo que inicialmente fue un hecho más en la crónica de violencia del territorio fronterizo pronto se transformó en una leyenda. El llamado tiroteo en el O.K. Corral se convirtió en sinónimo de justicia ruda, heroísmo y controversia.

La escena, casi cinematográfica, ha sido recreada y debatida durante más de un siglo. Con sombreros, pistolas y largas gabardinas negras, los hermanos Earp –Virgil, Wyatt y Morgan– junto a su inseparable amigo Doc Holliday, se enfrentaron a un grupo de cowboys liderados por los hermanos Clanton y McLaury. En apenas 30 segundos, se dispararon 30 balas y tres de los cowboys terminaron muertos. Pero la línea que separaba a los héroes de los villanos en esta historia era más tenue de lo que la mayoría cree.

Este episodio no solo simbolizó la lucha entre el orden y el caos en los territorios del Oeste, sino que también mostró las profundas divisiones económicas, sociales y políticas que marcaron a Tombstone, una ciudad rica en plata, pero empobrecida por los conflictos. ¿Fueron los Earp auténticos defensores de la ley o solo hombres que aprovecharon sus placas para ejercer violencia? La respuesta sigue siendo tan ambigua como la frontera misma.

La ciudad de Tombstone: riqueza, polvo y sangre

La historia del O.K. Corral tiene sus raíces en la fundación de Tombstone, un enclave que nació gracias a la fiebre de la plata en 1877. Fundada por Ed Schieffelin, quien desafió a los apaches para buscar metales preciosos, la ciudad pronto se convirtió en un epicentro de riqueza en el sur de Arizona, produciendo más de 37 millones de dólares en plata en pocos años.

En medio de tensiones y leyendas, los Earp y su amigo Doc Holliday se enfrentaron a los cowboys liderados por los hermanos Clanton y McLaury (Crédito: Wikipedia)

Con la riqueza llegó el progreso pero también el caos. Tombstone, que en 1881 albergaba a más de 7.000 habitantes, era una ciudad en auge, llena de salones, burdeles y casinos, pero también plagada de conflictos. Los comerciantes y residentes urbanos, representados por los hermanos Earp, se enfrentaban constantemente a los cowboys rurales, liderados por los clanes Clanton y McLaury, quienes eran conocidos por el contrabando y el robo de ganado.

En medio de este conflicto, el enfrentamiento entre la autoridad local y los cowboys se intensificó con la aprobación de una ordenanza que prohibía portar armas dentro de la ciudad. Para muchos, esta ley simbolizaba el intento de los Earp por imponer un orden necesario; para otros, era una provocación destinada a humillar a los cowboys.

El tiroteo en el O.K. Corral

La relación entre los Earp y los Clanton y McLaury no era solo un enfrentamiento entre bandos opuestos, sino también una pugna personal. Virgil Earp, nombrado marshal de Tombstone, impuso la ley de no portar armas, algo que enfureció a los vaqueros. Mientras tanto, Wyatt Earp tenía sus propios conflictos con el sheriff del condado, Johnny Behan, aliado de los cowboys y rival político de Wyatt.

Kirk Douglas y Burt Lancaster en "Duelo de titanes", película basada en el tiroteo en el O.K. Corral. La línea que separaba a héroes de villanos en este episodio era muy tenue, lo que suscitó un debate que aún perdura (Crédito: Imdb)

El 25 de octubre de 1881, un día antes del tiroteo, las tensiones llegaron a su punto álgido. Durante una disputa en un salón, Doc Holliday y Ike Clanton intercambiaron insultos y amenazas. Esa noche, Ike prometió que él y sus compañeros irían armados al día siguiente, retando a las autoridades locales. Al amanecer, Ike, borracho y armado, fue arrestado por Virgil Earp y desarmado tras un breve altercado. Sin embargo, la provocación ya estaba en marcha.

A las tres de la tarde del 26 de octubre de 1881, los Earp y Doc Holliday caminaron por la calle Fremont hacia un lote vacío detrás del establo conocido como O.K. Corral. Allí encontraron a los cowboys, entre ellos los hermanos Clanton y McLaury, junto a Billy Claiborne. Según los testimonios, Virgil Earp les ordenó que entregaran sus armas. Lo que sucedió después es objeto de debate, pero en cuestión de segundos comenzaron los disparos.

El tiroteo dejó tres muertos y heridas a los Earp y Holliday, dividiendo a la opinión pública entre quienes lo vieron como justicia o masacre (Crédito: Imdb)

En menos de 30 segundos, las balas dejaron tres muertos: Billy Clanton, Tom McLaury y Frank McLaury. Los sobrevivientes, Ike Clanton y Billy Claiborne, huyeron del lugar, mientras que los Earp y Holliday sufrieron heridas menores. Para los residentes, el enfrentamiento era un asunto de justicia o una matanza, dependiendo de qué lado se estuviera.

Las consecuencias: un juicio y una venganza

El tiroteo dividió a la opinión pública de Tombstone. Mientras que el periódico Tombstone Epitaph alabó a los Earp por defender el orden, el Tombstone Nugget describió la escena como una masacre injustificada contra cowboys desarmados. El sheriff Behan acusó a los Earp y a Holliday de asesinato, pero tras un juicio de un mes, fueron absueltos, aunque no sin controversia.

Tras el juicio, los Earp fueron absueltos, pero sufrieron ataques, y Wyatt Earp buscó venganza, dejando una huella duradera en la historia del Oeste (Crédito: Wikipedia)

El enfrentamiento tuvo repercusiones trágicas para los Earp. En diciembre de 1881, Virgil Earp fue emboscado y quedó con el brazo inutilizado. En marzo de 1882, Morgan Earp fue asesinado mientras jugaba al billar. Wyatt, en busca de venganza, formó un grupo que ejecutó extrajudicialmente a varios cowboys, pero terminó huyendo del estado con Doc Holliday.

La historia del tiroteo en el O.K. Corral trascendió su época. Wyatt Earp, el único de los protagonistas que vivió hasta la vejez, se encargó de moldear su propia leyenda, primero en relatos orales y luego en libros y películas. Producciones como “Gunfight at the O.K. Corral” (1957) y “Tombstone” (1993) perpetuaron una imagen heroica, aunque a menudo ficticia, de los hechos.

Hoy, el O.K. Corral es un símbolo del Salvaje Oeste, recordándonos que en ese territorio la justicia y la violencia eran caras de la misma moneda. El mito persiste, pero el debate sobre si los Earp fueron héroes o villanos sigue tan vivo como hace más de un siglo.