Más de 3,000 guitarras Gibson falsificadas provenientes de Asia fueron incautadas en EEUU, con un valor de USD 18 millones

La CBP incautó más de 3,000 guitarras falsificadas en el puerto de Los Ángeles/Long Beach, con un valor estimado de USD 18 millones. (U.S. Customes and Border Protection)

En una operación sin precedentes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) incautó más de 3,000 guitarras Gibson falsificadas en el puerto marítimo de Los Ángeles/Long Beach. Según un comunicado oficial, el valor estimado del cargamento, basado en el precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP), supera los USD 18 millones.

El operativo, realizado en colaboración con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) y representantes de Gibson, marca un récord en la lucha contra la falsificación de instrumentos musicales. Los productos, provenientes de Asia, fueron identificados como falsos tras una inspección detallada que incluyó la participación de expertos de la marca.

Las autoridades señalaron que la fabricación y distribución de instrumentos falsificados no solo afecta la economía, sino que también pone en riesgo a los consumidores, quienes pueden ser engañados al adquirir productos de baja calidad en mercados digitales no regulados o puntos de venta no autorizados.

Guitarras Gibson falsificadas: cómo fue la incautación más grande en EEUU

El cargamento de guitarras interceptado llegó en contenedores marítimos provenientes de Asia, según informes de CBP. Oficiales del puerto de Los Ángeles/Long Beach, en conjunto con agentes de HSI e investigadores del LASD, detectaron irregularidades en la documentación y en las características del producto. La colaboración con el Centro de Excelencia de Productos de Consumo y Mercancía Masiva (CPMM) permitió calcular el valor estimado del cargamento.

Gibson confirmó que los productos no cumplían con los estándares de calidad y diseño de sus instrumentos auténticos. Según declaraciones de la directora de operaciones de campo de CBP en Los Ángeles, Cheryl Davies, las guitarras falsificadas suelen ser vendidas a consumidores desprevenidos en plataformas digitales de terceros, mercados informales y transacciones directas.

La marca Gibson, fundada hace más de 130 años, produce todos sus instrumentos en Estados Unidos, específicamente en Nashville, Tennessee, y Bozeman, Montana. La empresa destacó que los instrumentos genuinos incluyen características únicas que garantizan su calidad y autenticidad.

La operación récord se realizó en colaboración con HSI, LASD y representantes de Gibson. (U.S. Customes and Border Protection)

Impacto económico del comercio de guitarras falsas

El comercio de productos falsificados representa un impacto significativo en la economía de Estados Unidos. De acuerdo con John Pasciucco, agente especial adjunto de HSI en Los Ángeles, las ganancias generadas por la venta de bienes falsificados suelen ser utilizadas para financiar actividades ilícitas, como tráfico de drogas, contrabando y explotación laboral.

Datos publicados por CBP en 2023 indican que el 46% de las incautaciones de productos falsificados en el país provinieron de China y Hong Kong. El valor estimado de estos productos, si fueran auténticos, superó los USD 2,700 millones en ese año fiscal.

El teniente William Kitchin, del LASD, afirmó que las falsificaciones afectan directamente a las empresas legítimas, dañan la confianza de los consumidores y perjudican la reputación de marcas reconocidas como Gibson. Además, los productos falsos suelen carecer de los estándares de seguridad requeridos, lo que pone en riesgo a los compradores.

Las guitarras, provenientes de Asia, fueron identificadas como falsas tras una inspección detallada. (U.S. Customes and Border Protection)

Cómo evitar comprar guitarras falsificadas en línea

Las autoridades y Gibson recomendaron a los consumidores adquirir guitarras exclusivamente a través de distribuidores autorizados o directamente en los canales oficiales de la marca. Según Beth Heidt, directora de marketing de Gibson, los instrumentos falsificados no cuentan con la garantía ni los estándares de calidad de la compañía, lo que representa una desventaja significativa para los músicos.

CBP destacó que los consumidores pueden protegerse informándose sobre los riesgos asociados con los productos falsificados en recursos como StopFakes.gov y la Guía de Concientización sobre Comercio Electrónico publicada por la agencia. Asimismo, instó a los titulares de marcas a registrar sus derechos de propiedad intelectual en el portal de CBP para facilitar la identificación de productos ilícitos.

Para denunciar actividades relacionadas con la falsificación, CBP habilitó el sistema de denuncias e-Allegations y el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, disponibles en línea.

Las ventas de productos falsificados financian actividades ilícitas, según HSI. (U.S. Customes and Border Protection)

El enfoque proactivo de CBP para combatir la falsificación

CBP reportó que mantiene un enfoque dinámico y preventivo para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual. Durante el año fiscal 2023, se confiscaron 19,724 envíos que contenían productos falsificados en Estados Unidos, según cifras oficiales. Las guitarras Gibson incautadas en Los Ángeles forman parte de este esfuerzo para proteger tanto a los consumidores como a las empresas legítimas.

La directora del puerto de Los Ángeles/Long Beach, Africa R. Bell, señaló que los productos falsificados suelen ser fabricados en condiciones insalubres y con materiales de baja calidad. Subrayó que estos bienes no solo dañan la economía, sino que también representan un riesgo para la salud y seguridad de los consumidores.