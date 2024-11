Un doctor de Texas pidió a sus pacientes que no respondan test de ciudadanía del Gobierno

El pasado 1 de noviembre entró en vigor una nueva norma migratoria en Texas que exige a los hospitales recabar datos sobre el estatus de ciudadanía de sus pacientes. (TikTok/@drtonypastor)

El médico cardiólogo de Houston, Tony Pastor, ha usado la plataforma TikTok para desafiar la controvertida política migratoria de Texas, informando a la audiencia que realmente no es obligatorio responder a la pregunta sobre el estatus de ciudadanía que se realiza en los hospitales del estado. En un video viral que cuenta con más de 1,2 millones de vistas, Pastor manifiesta su preocupación: “Nos dijeron hoy que la gente no tiene que responder realmente a la pregunta”, afirma el profesional de la salud en sus declaraciones. Esta postura ha generado un debate sobre cómo las regulaciones impactan el acceso a la atención médica para la población inmigrante en el sur del país.

El estado de Texas ha visto un aumento en las tensiones políticas y sociales tras la implementación de una orden ejecutiva firmada por el gobernador Greg Abbott el pasado 8 de agosto. Esta orden requiere que los hospitales que aceptan cobertura de Medicaid o del Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) pregunten a los pacientes si son ciudadanos de los Estados Unidos.

Según reportó el medio local San Antonio Express News, esta medida, que entró en vigor el 1 de noviembre, busca recopilar información sobre inmigrantes que utilizan los servicios de hospitales públicos en Texas para atención de internación y emergencias. Abbott ha atribuido estos costos a las políticas fronterizas del gobierno de Biden-Harris y solicita que el gobierno federal reembolse al estado.

Video viral del Dr. Tony Pastor de Texas

El doctor Pastor teme que la orden disuada a los inmigrantes de buscar atención médica necesaria, lo que considera un problema grave de salud pública. “El camino que está tomando el país me preocupa; creo que esta información se podría utilizar para deportar gente,” afirmó Pastor en el video que compartió en su cuenta de TikTok. Para defender a los pacientes, el Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio emitió un folleto afirmando que “no está obligado a contestar la pregunta sobre ciudadanía si no quiere. Su respuesta no afectará su atención—no se le negará atención”. Este mensaje busca asegurar a los pacientes que recibirán atención médica sin importar su estatus migratorio.

A través de su cuenta de TikTok, el médico texano aconsejó a los pacientes que no respondan los cuestionamientos del Gobierno en los hospitales sobre ciudadanía. CRÉDITO: (TikTok/@drtonypastor)

La Asociación de Hospitales de Texas ha afirmado que la atención al paciente no cambiará como resultado de esta orden ejecutiva. Carrie Williams, portavoz de la asociación, explicó a Newsweek que “los hospitales de Texas continúan siendo un lugar seguro para recibir la atención necesaria”. Williams también señaló que cada hospital tiene su propio proceso de implementación, sugiriendo que las prácticas pueden variar.

La medida también ha llegado a preocupar sobre cómo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés) podría proteger la información confidencial de los pacientes. Aunque HIPAA impone reglas estrictas de confidencialidad, la información puede compartirse con las autoridades bajo ciertas circunstancias legales. El San Antonio Express News recoge la sugerencia de Tony Pastor en la que afirma que “sería increíble si todos los que llegan no respondieran, y realmente desordenara los datos que buscan”.

Los primeros datos sobre migrantes en hospitales estarán listos en marzo

Abbott ha defendido su orden diciendo que permitirá a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas evaluar los costos de proporcionar atención médica a inmigrantes indocumentados. Esta respuesta llega en un momento en que Texas ha experimentado un aumento significativo en la llegada de inmigrantes en los últimos dos años. Además, Abbott ha lanzado su propio programa, Operación Lone Star, para hacer frente a la inmigración ilegal en el estado. La primera recopilación de datos está prevista para marzo de 2025, aunque Abbott asegura que los datos no se usarán para la aplicación de medidas migratorias.

Recientemente las políticas migratorias en Texas se han endurecido por el aumento de migrantes en los últimos dos años. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

Los comentarios en las redes sociales han reflejado tanto apoyo como resistencia a la política de Abbott, con algunos usuarios expresando abiertamente su intención de no responder a la pregunta de ciudadanía al ingresar a establecimientos médicos. Como Newsweek reportó, un usuario compartió: “Estoy en Texas. Con gusto añadiré esto a mi lista de preguntas de ‘prefiero no responder’ en los establecimientos médicos”, refiriéndose a otras preguntas sobre su vida personal.

El debate sobre esta orden ejecutiva se centra en la intersección de la política de inmigración y los derechos de acceso a la salud. Mientras las discusiones continúan, tanto defensores de migrantes como médicos como Tony Pastor exhortan a reflexionar sobre las implicaciones de estas medidas en la salud y bienestar de las comunidades inmigrantes en Texas.