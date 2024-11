Famosa influencer robó en Target y fue arrestada por el video que ella misma publicó en TikTok

La policía realizó una descripción d ela sospechosa gracias a un video de cámaras de seguridad. La influencer compartió imágenes de sí misma el día del robo utilizando la misma ropa que la persona a quien buscaba la policía. (TikTok @MarlenaVelezz)

Marlena Velez, una influencer de TikTok de Cape Coral, Florida, volvió a ser noticia tras su último arresto por robo en una tienda Target. De acuerdo con NBC, Velez, de 22 años, fue capturada por las cámaras de seguridad mientras sustraía más 500 USD en mercancía. La Policía de Cape Coral logró identificarla y detenerla gracias al video que ella misma publicó en su cuenta de TikTok, el cual se volvió viral. En las imágenes se ve a la tiktoker usando la misma ropa que la persona a quien las autoridades identificaron como la delincuente.

No es la primera vez que Velez se encuentra en problemas con la ley. Según registros policiales citados por NBC, ya había sido arrestada anteriormente. En octubre de 2019, Marlena Velez fue acusada de robo de un vehículo a motor cuando tenía diecisiete años.

Esta acusación provino de un incidente que involucró a su entonces amiga del instituto, Amanda Santana. Santana, en una entrevista con el medio, relató cómo su amistad con Velez se deterioró después de que esta última le robara su coche y lo destrozara contra un zanjón en un restaurante Dunkin, situado en Cape Coral Parkway. “Nos dimos cuenta de que se había estrellado con mi coche”, comentó Santana a NBC.

Marlena Velez ha robado a tiendas en más de una ocasión

Velez tampoco es ajena al robo en tiendas, ya que NBC reporta que en julio de 2023 fue arrestada nuevamente por robar en Walmart. Las imágenes de seguridad de aquel momento mostraban a Velez alterando los precios en una caja de autopago, lo que le permitió llevarse productos por un valor total de aproximadamente 63 USD. Después de este incidente, Velez se declaró “no culpable” pero finalmente accedió a cumplir con un curso antisustracción y estuvo bajo libertad condicional durante seis meses.

Recientemente, según FOX News, Velez utilizó un código de barras falso para pagar artículos por un valor inferior, resultando en un robo de más de 500 USD en artículos del hogar y ropa. Mercedes Simonds, oficial de información pública de la Policía de Cape Coral, explicó a FOX News: “Nuestros oficiales obtuvieron un informe de Target sobre este robo al por menor. Revisaron el metraje de seguridad y tenían una imagen de esta mujer que básicamente estaba engañando el autoservicio en Target”.

IA identificó a Marlena Velez como ladrona

La influencer se hizo famosa en TikTok por compartir videos de sus compras en Target. (TikTok @MarlenaVelezz)

Además, FOX News informó que la policía recibió una llamada anónima después de publicar las imágenes de la sospechosa en sus redes sociales, lo que ayudó a identificar a Velez como la perpetradora del delito. Este informe destacó cómo la tecnología de inteligencia artificial ayuda a las tiendas a identificar a ladrones recurrentes en las cajas de autopago. Gene Hoyt, profesor de sistemas de información en FGCU, comentó a FOX News: “[La inteligencia artificial] está programada para notar movimientos como carrito de compras a bolsillo y muchas veces puede decir si una persona no está escaneando un artículo en absoluto”.

Amanda Santana, quien conoce a Velez desde su época en la escuela secundaria, expresó a NBC que los repetidos arrestos de su ex amiga no son sorprendentes, considerando sus experiencias pasadas: “Yo estaba en la escuela de enfermería, trabajando duro, y ella por ahí, viviendo su mejor vida, derrochando”. También menciona que Velez no ha pagado la restitución por el accidente del auto robado: “Hasta el momento ella no ha querido pagar la restitución”, añadió Santana al medio.

Aunque Velez no ha ofrecido declaraciones a la prensa, NBC intentó ponerse en contacto con ella a través de un número registrado a su nombre. Una mujer que se identificó como su hermana se negó a hacer comentarios y dijo que no le pediría a Velez que proporcionara una declaración.

Este caso sigue bajo investigación, y se espera que se realicen más actualizaciones en las próximas semanas. Por ahora, Marlena Velez enfrenta cargos por un robo menor, categorizado en más de 100 USD pero menos de 750 USD.