Ni el bótox ni las cirugías estéticas: esta es la sustancia que ha mantenido joven a Paris Hilton

Desde temprana edad, Paris se mantuvo fiel a un estricto cuidado de la piel. (REUTERS/Eduardo Munoz)

A los 43 años, Paris Hilton sigue siendo un referente del glamour y el estilo, pero detrás de su apariencia juvenil hay una historia de cuidado y disciplina que comenzó desde su infancia. En una reciente entrevista en el Zach Sang Show, la empresaria y estrella reveló los secretos que han mantenido su piel radiante, afirmando con orgullo: “Me siento muy orgullosa de ser completamente natural”. Según Hilton, su aspecto no depende del bótox, cirugías ni otros procedimientos cosméticos invasivos, sino de un enfoque holístico hacia el bienestar.

Más allá de su imagen pública y las exigencias de su carrera, Paris Hilton prioriza el cuidado personal como una extensión de su filosofía de vida. Para ella, la belleza natural no es solo un objetivo estético, sino un reflejo de la conexión entre la salud física y mental. Este enfoque integrado la ha llevado a desarrollar rutinas diarias y espacios diseñados exclusivamente para su bienestar, logrando mantener un equilibrio que se ha convertido en su sello distintivo.

Desde pequeña, su madre, Kathy Hilton, desempeñó un papel fundamental en su educación sobre el cuidado de la piel. A la edad de ocho años, Paris recibió un consejo que marcó su rutina para siempre: “Paris, evita el sol”. Este simple, pero poderoso mensaje, se convirtió en la piedra angular de su enfoque para preservar la salud de su piel. Además, Kathy le enseñó una rutina de diez pasos para el cuidado de la piel, un hábito que Paris ha mantenido de forma estricta durante décadas.

Paris Hilton inició su rutina de cuidado personal desde niña, siguiendo lecciones de su madre. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Rutina personalizada de bienestar: el Sliving Spa

Más allá de su enfoque en la piel, Paris Hilton ha creado un auténtico santuario de relajación y autocuidado en su hogar, al que llama Sliving Spa. Este espacio está equipado con lo último en tecnología para el bienestar, incluyendo máquinas de hidrofacial, luces LED avanzadas, una cámara hiperbárica y un sistema de crioterapia. “Es básicamente un spa real que uno encontraría en cualquier lugar de alta gama”, compartió Hilton. Este refugio privado es una extensión de su compromiso con su salud física y mental, y refleja cómo su enfoque hacia el autocuidado va más allá de lo superficial.

Bronceado seguro: el toque dorado sin riesgos

Aunque evita la exposición solar para proteger su piel, Paris Hilton no ha renunciado a un tono bronceado. Desde su adolescencia, opta por el autobronceador en spray como una alternativa segura al sol. Sin embargo, admitió que no siempre fue precisa con su aplicación: “Hubo un tiempo en que me excedí con el bronceador y terminé luciendo literalmente naranja”, confesó en una entrevista con Allure. Esta elección muestra cómo combina su preferencia por la estética con su dedicación a preservar la salud de su piel.

Un estilo de vida saludable en familia

El enfoque de Paris hacia el bienestar también abarca a su familia. Junto con su esposo, Carter Reum, y sus dos hijos pequeños, Phoenix Barron y London Marilyn, Hilton busca promover un estilo de vida saludable y lleno de energía. Según Hilton, el lema de la pareja es “sliv para siempre”, una expresión que combina vivir la vida al máximo y mantener el bienestar en el centro de su rutina diaria. Este compromiso no solo es personal, sino que también se convierte en un legado que espera transmitir a sus hijos.

Carter Reum y Paris Hilton inculcan valores de salud en su vida familiar (Instagram/@parishilton)

El próximo paso: 11:11 Beauty

Con décadas de experiencia en el cuidado personal, Paris Hilton está lista para compartir su conocimiento con el mundo. Recientemente anunció el lanzamiento de su línea de productos naturales, 11:11 Beauty, programada para 2025. Este proyecto refleja su compromiso con la sostenibilidad y su preferencia por métodos de belleza menos invasivos. Al hacerlo, Hilton planea combinar su experiencia personal con los avances en el sector de la belleza, creando una línea que respalde el bienestar integral y la confianza en uno mismo.

Belleza natural: un legado familiar y una elección personal

El enfoque de Paris Hilton hacia la belleza y el cuidado personal es más que una serie de hábitos; es una filosofía que ha evolucionado con el tiempo. Inspirada por los consejos de su madre y fortalecida por su experiencia, Hilton ha demostrado que es posible mantener un aspecto juvenil sin recurrir a procedimientos invasivos. Su dedicación a los métodos naturales, combinada con su innovador santuario de bienestar y su compromiso familiar, la convierten en un ejemplo de cómo la disciplina y la autenticidad pueden definir el concepto moderno de belleza.

En cada etapa de su vida, Paris Hilton ha buscado equilibrar su imagen pública con una realidad personal centrada en el autocuidado y la salud, marcando un estándar único en el mundo de la belleza y el bienestar.