Donald Trump nominó a Brooke Rollins como secretaria de Agricultura y completó la lista de designaciones clave para su próxima presidencia

Trump nominó a Brooke Rollins como su secretaria de Agricultura y completó la lista de designaciones clave para su próxima presidencia (REUTERS)

Donald Trump nominó este sábado a Brooke Rollins como su próxima secretaria de Agricultura y completó, así, la lista de designaciones inicial para su próxima presidencia.

“El compromiso de Brooke con el apoyo al agricultor estadounidense, la defensa de la autosuficiencia alimentaria nacional y la restauración de los pequeños pueblos estadounidenses dependientes de la agricultura es inigualable. Como nuestra próxima Secretaria de Agricultura, Brooke liderará los esfuerzos para proteger a los agricultores estadounidenses, quienes verdaderamente son la columna vertebral de nuestro país”, escribió el presidente electo en un comunicado.

De obtener el visto bueno del Senado, Rollins se convertiría en la 33° líder de la Secretaría y sucedería a Tom Vilsack.

Rollins es abogada por la Universidad A&M y cuenta con una licenciatura en desarrollo agrícola. En sus inicios, fue asesora del ex gobernador de Texas Rick Perry, ejerció como abogada litigante en Dallas, fue secretaria de un juez federal en Texas y dirigió el think tank Texas Public Policy Foundation.

Durante el primer mandato de Trump fue jefe de Política Interior de la Casa Blanca y, en el último tiempo, asumió como presidente y directora ejecutiva del think tank America First Policy Institute, desde donde trabajó junto con otros colaboradores para sentar las bases para su segunda presidencia y ratificó su posición como una fiel aliada del empresario.

Rollins fue jefe de Política Interior de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump y es una antigua aliada del republicano (REUTERS)

No obstante, la propia política de 52 años reconoció no siempre haber confiado en el republicano y su proyecto “Make America Great Again”. Durante una entrevista en el programa cristiano Family Talk, Rollins dijo que si bien Trump es “un jefe increíble”, en 2015, durante su primera campaña, creyó que no duraría como candidato.

“Yo fui la persona que dijo: ‘Oh, Donald Trump no va a durar más de dos o tres semanas en las primarias republicanas. Esto es para subir los índices de audiencia de su programa de televisión y, luego, volveremos a la normalidad”, comentó y refutó: “Avancé rápido un par de años y estoy ejecutando su agenda de política interna”.

Durante su campaña, Trump no ofreció muchos detalles sobre su agenda en la materia, aunque la abogada tendrá a su cargo la supervisión de la agencia que controla las políticas, regulaciones y programas de ayuda vinculados a la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la calidad de los alimentos y la nutrición, que podría acabar perjudicando a los productores estadounidenses con proyectos como, por ejemplo, la promesa de imponer aranceles generalizados.

Rollins tendrá a su cargo la supervisión de la agencia que controla las políticas, regulaciones y programas de ayuda vinculados a la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la calidad de los alimentos y la nutrición (REUTERS)

De implementarse, podría esperarse un escenario como el del período 2016-2020, cuando países como China respondieron anunciando sus propios aranceles a las exportaciones estadounidenses de maíz y soja, en señal de represalia.

Con el anuncio de Rollins, el empresario completó su lista inicial de nombramientos para su Administración -a comenzar el próximo 20 de enero-, en su totalidad conformada por antiguos aliados y funcionarios que ya han servido en su primera gestión. Ahora, solo restan conocerse las designaciones para roles a nivel de gabinete, como el de Representante de Comercio y el de jefe de la administración de pequeñas empresas.

(Con información de AP)