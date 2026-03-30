El FBI confirmó que el terrorista que atacó una sinagoga en Michigan tenía vínculos con Hezbollah

Cinta policial acordona la sinagoga Temple Israel, el viernes 13 de marzo de 2026 en West Bloomfield Township, Michigan (Foto AP/Paul Sancya)

El FBI confirmó este lunes que el ataque contra el Temple Israel de West Bloomfield Township, en las afueras de Detroit, fue un acto de terrorismo inspirado en la ideología de Hezbollah. La agencia reveló que Ayman Ghazali, de 41 años y ciudadano estadounidense de origen libanés, dejó grabado un video antes del asalto en el que expresaba su intención de causar el mayor daño posible. Jennifer Runyan, directora de la oficina del FBI en Detroit, presentó los hallazgos en rueda de prensa.

Ghazali llegó al estacionamiento de la sinagoga el 12 de marzo y esperó cerca de dos horas antes de actuar. Poco después del mediodía, embistió con su camioneta Ford F-150 las puertas cerradas del edificio y avanzó por el pasillo del área de educación infantil, donde había unos 150 niños y personal. Un guardia fue arrollado por el vehículo. Ghazali intercambió disparos con otro agente antes de quitarse la vida. La camioneta, cargada con fuegos artificiales de uso comercial y bidones de gasolina, se incendió durante el enfrentamiento. Ningún niño ni empleado resultó herido.

Días antes, Ghazali había sufrido una pérdida devastadora. El 5 de marzo, un bombardeo israelí en Mashghara, su localidad natal en el sur del Líbano, mató a sus dos hermanos, Kassim e Ibrahim, junto a dos hijos de este último. La esposa de Ibrahim quedó gravemente herida. La ex mujer del atacante llamó a la policía de Dearborn Heights poco antes del asalto para advertir que lo notaba perturbado y con tendencias suicidas.

Ayman Mohamad Ghazali envió una fotografía con arma y mensajes coránicos a un familiar en Líbano antes del ataque a la sinagoga Temple Israel de Míchigan (CBS News)

La investigación reveló vínculos entre el entorno de Ghazali y Hezbollah. Israel identificó a Ibrahim como comandante de la unidad Badr del grupo, responsable de coordinar lanzamientos de cohetes contra territorio israelí. La directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, declaró ante el Senado que el atacante tenía lazos familiares con “un líder de Hezbollah”. El FBI encontró en sus cuentas videos e imágenes con retórica de venganza y apoyo ideológico a la organización. En los días previos, Ghazali buscó en internet sinagogas y centros culturales judíos en Michigan hasta elegir el Temple Israel, consultando incluso los horarios del mediodía.

Ghazali llegó a Estados Unidos en 2011 con visa de inmigrante y obtuvo la ciudadanía en 2016. Residía en Dearborn Heights, suburbio de Detroit con una de las mayores comunidades libanesas chiitas del país, y trabajaba en un restaurante mediterráneo local. Según fuentes citadas por CBS News, tras conocer la muerte de sus hermanos dejó de presentarse al trabajo y se aisló. Sus hijos vivían con su ex mujer tras un divorcio tramitado en 2024.

Miembros de la defensa civil de la Autoridad Islámica de Salud trabajan en un lugar dañado tras un ataque israelí en Mashghara, en la parte occidental del valle de Bekaa, Líbano, 10 de noviembre de 2024 REUTERS/Maher Abou Taleb

El Temple Israel, fundado en 1941 en Detroit y trasladado a West Bloomfield en 1980, es una de las mayores congregaciones del judaísmo reformista en Estados Unidos, con 3.500 familias y 12.000 miembros. El ataque causó daños graves en el área de educación infantil. El fiscal federal Jerome Gorgon comparó el método con el atentado de Hezbollah en 1983 contra el cuartel de marines de Beirut, uno de los más mortíferos contra personal militar estadounidense.

El atentado se enmarca en una escalada sostenida del antisemitismo. La Liga Antidifamación registró doce ataques o complots motivados por odio a los judíos en Estados Unidos entre julio de 2024 y enero de 2026, frente a siete en los cuatro años y medio anteriores. La organización Secure Communities Network informó de más de 8.000 llamadas a la violencia contra la comunidad judía en los seis días posteriores al ataque, el nivel más alto registrado jamás en ese período.