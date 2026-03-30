Alerta en California por chocolates contaminados con sildenafilo, el componente de Viagra

La FDA ordenó el retiro de productos de chocolate de Gear Isle por contener sildenafilo y tadalafilo no declarados (FOX Business)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado de varios productos de chocolate comercializados por la empresa californiana Gear Isle, tras detectar ingredientes farmacéuticos no declarados utilizados en tratamientos para la disfunción eréctil.

Los componentes identificados, sildenafilo y tadalafilo, pueden generar graves riesgos de salud, especialmente en personas que toman medicamentos con nitratos para enfermedades cardíacas.

La alerta de la FDA se concentra en dos productos específicos: Gold Lion Aphrodisiac Chocolate Male Enhancement Sachet y ilum Sex Chocolate Male Sexual Enhancement Booster.

Ambos chocolates, promocionados como potenciadores sexuales, se vendían en línea a nivel nacional y presentaban envases fácilmente reconocibles: el primero, de color púrpura, y el segundo, negro con letras amarillas y blancas.

En febrero, la agencia reguladora ya había emitido una advertencia preliminar sobre uno de estos artículos, tras confirmar la presencia de tadalafilo en sus análisis.

Un lote de chocolates fue retirado del mercado después de que se confirmara la presencia de un fármaco usado para disfunción eréctil, sin advertencia en el etiquetado del producto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado oficial indica que el consumo de estos ingredientes activos, no declarados en el etiquetado, puede provocar una caída peligrosa de la presión arterial al interactuar con ciertos medicamentos prescritos, en particular aquellos que contienen nitratos y se utilizan para tratar enfermedades cardíacas.

Por este motivo, la FDA recomienda suspender de inmediato el uso de estos productos, sobre todo a quienes tienen antecedentes cardíacos y reciben tratamiento con nitratos.

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia, Gear Isle no ha reportado hasta la fecha incidentes de efectos adversos asociados al consumo de estos chocolates.

La compañía, que actúa únicamente como distribuidora y se especializa en artículos para adultos, ha iniciado el proceso de contacto con los compradores para gestionar devoluciones y reembolsos de los productos retirados.

La FDA reiteró en su comunicado que los suplementos dietéticos promocionados para mejorar la función sexual, perder peso o aliviar el dolor constituyen una categoría de especial riesgo.

Los productos de Gear Isle afectados, Gold Lion Aphrodisiac Chocolate y ilum Sex Chocolate, fueron promocionados como potenciadores sexuales en todo Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la agencia, estos productos pueden contener compuestos ocultos que suponen un peligro para la salud, ya que no todos los suplementos en el mercado pasan por controles exhaustivos o verificación de ingredientes.

“Los consumidores deben ser cautelosos antes de adquirir estos productos”, enfatizó el organismo regulador, recordando que no es posible analizar la totalidad de los suplementos que se comercializan y que pueden contener sustancias perjudiciales no declaradas.

Riesgos asociados y proceso de retiro

El sildenafilo y el tadalafilo son fármacos aprobados por la FDA únicamente bajo prescripción médica para el tratamiento de la disfunción eréctil.

Su uso sin supervisión médica, especialmente en combinación con otros medicamentos, puede desencadenar efectos secundarios graves, como hipotensión severa, desmayos e incluso eventos cardiovasculares.

Por ello, la presencia inadvertida de estos compuestos en productos comercializados como suplementos dietéticos representa un riesgo significativo para los consumidores.

La empresa Gear Isle ha comunicado que se encuentra notificando a los clientes afectados y ha dispuesto canales para la devolución de los artículos adquiridos, así como el reembolso correspondiente.

Además, instó a los consumidores que hayan comprado los mencionados chocolates a dejar de utilizarlos y consultar con un profesional de la salud en caso de haber experimentado síntomas adversos.

Una científica del Departamento de Salud Pública de California exhibe chocolates contaminados con sildenafilo, advirtiendo sobre un riesgo para la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y advertencias para consumidores

La FDA subraya que los consumidores deben prestar atención a las alertas oficiales y desconfiar de productos que prometen beneficios inmediatos para la función sexual o la salud en general, especialmente si se comercializan como suplementos dietéticos sin indicación médica específica.

El organismo recomienda verificar el origen y la composición de los productos y consultar a profesionales de la salud antes de iniciar su consumo.

Este episodio vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de los consumidores frente a la comercialización de suplementos que, bajo una apariencia inofensiva, pueden contener sustancias propias de medicamentos sujetos a receta.

Las autoridades sanitarias exhortan a quienes hayan adquirido Gold Lion Aphrodisiac Chocolate Male Enhancement Sachet o ilum Sex Chocolate Male Sexual Enhancement Booster a suspender su uso y seguir las instrucciones para su devolución, como medida de precaución ante los riesgos involucrados.

La FDA mantiene canales de contacto para denuncias y consultas sobre productos retirados, y advierte que continuará monitoreando y evaluando suplementos dietéticos que puedan representar una amenaza para la salud pública en Estados Unidos.