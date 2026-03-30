En la misión participarán cuatro astronautas seleccionados en abril de 2023 tras un proceso público: Reid Wiseman, comandante de la misión; Christina Koch, especialista de misión y primera mujer que viajará a la órbita lunar; Victor Glover, piloto experimentado; y el canadiense Jeremy Hansen, quien será el primer astronauta de su país en aventurarse más allá de la órbita terrestre baja

En el umbral de una nueva era para la exploración espacial, la agencia espacial estadounidense NASA se prepara para lanzar esta semana Artemis II, su primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, en una travesía de 9 días cuyo objetivo inmediato no es el alunizaje, sino allanar el camino hacia futuras misiones.

En 2028 se prevé el regreso del ser humano a la superficie lunar y el inicio de la construcción de una base permanente en el polo sur lunar, según informó la cadena de noticias estadounidense CBS News.

En este vuelo, programado para despegar el miércoles por la noche, participarán cuatro astronautas seleccionados en abril de 2023 tras un proceso público: Reid Wiseman, comandante de la misión; Christina Koch, especialista de misión y primera mujer que viajará a la órbita lunar; Victor Glover, piloto experimentado; y el canadiense Jeremy Hansen, quien será el primer astronauta de su país en aventurarse más allá de la órbita terrestre baja, como detalló CBS News.

Hasta la fecha, 15 canadienses han participado en misiones espaciales, pero ninguno ha cruzado el umbral que representa el espacio profundo, por lo que Hansen será el primero en rodear la Luna.

El canadiense, de cincuenta años, lo expresó en una entrevista con CBS News: “Es extraordinario, como ser humano, ir al lado oculto de la Luna y mirar la Tierra desde esa perspectiva. Sea como sea, lo que sienta en ese momento será una oportunidad extraordinaria por la que me siento muy agradecido”.

Quiénes son los astronautas de la misión Artemis II de la NASA que viajarán a la Luna

Reid Wiseman: líder, aviador naval y padre soltero

El comandante de la misión, Reid Wiseman, nacido en Baltimore, cuenta con una sólida formación en ingeniería informática y sistemas. Tras convertirse en aviador naval en 1999, acumuló experiencia en diversos portaaviones y en la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Marina estadounidense pilotando cazas F-35 y F-18.

Wiseman cruzó las fronteras del planeta por primera vez en 2014, cuando pasó 165 días en la Estación Espacial Internacional y realizó dos caminatas espaciales que sumaron 12 horas y 47 minutos. Durante esa etapa, su vida familiar estuvo marcada por la enfermedad y posterior fallecimiento de su esposa Carroll en 2020.

Wiseman, quien ha asumido la crianza de sus dos hijas como padre soltero, declaró a CBS News: “Ellas preferirían que me quedara en casa y pasara tiempo con ellas. Pero también saben que esta es una oportunidad única. Los padres deben perseguir sus sueños, igual que los hijos”.

El comandante de la misión, Reid Wiseman, nacido en Baltimore, cuenta con una sólida formación en ingeniería informática y sistemas. Foto: NASA

Christina Koch: pionera de la exploración y defensora de la diversidad en el espacio

Christina Koch, de 47 años, ostenta el récord femenino de días continuos en el espacio: permaneció 328 jornadas en la Estación Espacial Internacional entre 2019 y 2020, donde protagonizó seis caminatas espaciales, incluidas las primeras realizadas íntegramente por mujeres.

Ingeniera eléctrica formada en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Koch ha desarrollado su carrera entre la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica, investigaciones en la Antártida y co-diseño de instrumentos científicos para la sonda Juno de NASA.

Al comentar la relevancia de Artemis II, Koch manifestó: “Para mí, todo se reduce a responder algunas de las más grandes preguntas filosóficas de nuestro tiempo. ¿Estamos solos? ¿Podría haber vida allá afuera?”.

A su vez, la ingeniera eléctrica enfatizó además las implicancias existenciales de la misión: “Cuando estamos detrás de la Luna y separados del resto de la humanidad, espero que sea un momento conmovedor para pensar qué nos une y qué nos importa realmente”.

Christina Koch, de 47 años, ostenta el récord femenino de días continuos en el espacio: permaneció 328 jornadas en la Estación Espacial Internacional entre 2019 y 2020 Canaveral, Florida, U.S., March 27, 2026. REUTERS/Joe Skipper

Victor Glover: piloto de combate y referente para nuevas generaciones

El californiano Victor Glover aporta la experiencia adquirida tras 3.500 horas de vuelo en más de 40 aeronaves distintas, incluyendo 400 aterrizajes en portaaviones y 24 misiones de combate. Antes de incorporarse a NASA en 2013, Glover se desempeñó como asesor legislativo en el Senado estadounidense, lo que se sumó a su trayectoria en ingeniería y aviación militar.

Glover completó 168 días en órbita a bordo del primer vuelo operativo de la nave espacial privada estadounidense SpaceX Crew Dragon en 2020-21, donde realizó cuatro caminatas espaciales.

Refiriéndose a los desafíos previos a su asignación en Artemis II, relató a CBS News: “Estaba pasando por muchas cosas cuando fui elegido para esta misión. Necesitaba compartirlo con mi esposa y luego con los niños cuando todos estuviéramos juntos. Al contarles, celebraron emocionados. Eso era lo que necesitaba, aunque no sabía que lo necesitaba”.

Victor Glover aporta la experiencia adquirida tras 3.500 horas de vuelo en más de 40 aeronaves distintas, incluyendo 400 aterrizajes en portaaviones y 24 misiones de combate REUTERS/Joe Skipper

Jeremy Hansen: primer canadiense en el espacio profundo

Originario de London, Ontario, Jeremy Hansen inició su carrera en la aviación sumándose a los cadetes aéreos con solo doce años y obteniendo su primer título de piloto a los diecisiete.

Se graduó con honores en ciencias espaciales en el Real Colegio Militar de Canadá, después de lo cual se desempeñó como piloto de combate en operaciones polares y como oficial de operaciones de combate con NORAD, antes de integrarse a la Agencia Espacial Canadiense en 2009.

En 2017, Hansen fue el primer canadiense en liderar una clase de astronautas de NASA. Será también el primero de su país en circunvalar la Luna.

Sobre los riesgos involucrados, subrayó durante una conversación con CBS News: “Es un vuelo de prueba y debemos estar dispuestos a asumir ese riesgo. Creo sinceramente que lo más probable es que todo salga bien, pero todos deben comprender que se puede perder una tripulación. Si sucede, debemos preparar el siguiente cohete para el próximo grupo de voluntarios”.

Jeremy Hansen inició su carrera en la aviación sumándose a los cadetes aéreos con solo doce años y obteniendo su primer título de piloto a los diecisiete. REUTERS/Joe Skipper

La tripulación de Artemis II representa un hito: 3 de sus integrantes son antiguos miembros de la Estación Espacial Internacional y Koch será la primera mujer en acercarse tanto a la Luna.

El propio Hansen describió el respaldo de su familia a pesar de los desafíos: “Pedir a mi esposa e hijos que acepten este riesgo es mucho para una familia. Mis hijos ya son adultos jóvenes, pero sigue siendo un gran pedido para ellos. Lo están afrontando y me apoyan realmente”.

La misión Artemis II marca así el retorno de los vuelos tripulados del programa lunar de NASA: será la primera vez que la cápsula Orion transporte astronautas y la primera vez que despegue el cohete Space Launch System con tripulación a bordo, según destacó CBS News.