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Irán ejecutó a dos presos políticos de la oposición

Los dos hombres fueron acusados de pertenecer al MEK en la prisión de Ghezel Hesar, en un movimiento que las ONG denuncian como una estrategia de terror para silenciar la disidencia interna mientras escala el conflicto en la región

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Foto archivo. Un policía iraní prepara la ejecución pública de un asesino iraní convicto EFE
Foto archivo. Un policía iraní prepara la ejecución pública de un asesino iraní convicto EFE

Irán ahorcó a dos hombres el lunes por pertenecer a un grupo de oposición prohibido; los grupos de derechos humanos los describieron como presos políticos y expresaron su temor por una oleada de ejecuciones que buscan intimidar a la población durante la guerra en Medio Oriente.

Akbar Daneshvarkar, de 60 años, y Mohammad Taghavi-Sangdehi, de 59, fueron ahorcados al amanecer en la prisión de Ghezel Hesar, en la ciudad satélite de Karaj (Teherán), por ser miembros de la organización proscrita Muyahidines del Pueblo de Irán, también conocida como MEK.

Fueron ejecutados “tras la confirmación y aprobación final de la sentencia por el Tribunal Supremo”, según la web Mizan Online del poder judicial.

El MEK se opuso al régimen del sah e inicialmente apoyó la revolución islámica de 1979. Ahora están basados en el exilio y Teherán los señala como organización terrorista.

ARCHIVO - En esta imagen, tomada de un video que circulaba por redes sociales, manifestantes bailan y cantan alrededor de una hoguera en las calles de Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 (UGC vía AP, archivo)
ARCHIVO - En esta imagen, tomada de un video que circulaba por redes sociales, manifestantes bailan y cantan alrededor de una hoguera en las calles de Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 (UGC vía AP, archivo)

El ala política del grupo, el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (NCRI), confirmó en un comunicado que los dos eran miembros del MEK.

Su líder, Maryam Rajavi, dijo que “el desesperado régimen clerical, por miedo al levantamiento del pueblo, intenta en vano retrasar la explosión de la ira popular ejecutando a los hijos más valientes de Irán”.

Los activistas temen que haya una nueva oleada de ejecuciones mientras las autoridades buscan sembrar el miedo en la sociedad con la guerra contra Israel y Estados Unidos de fondo.

Amnistía Internacional describió las ejecuciones como arbitrarias y dijo que los dos hombres fueron sometidos a “torturas y otros malos tratos en detención” y que ni siquiera les dejaron despedirse de sus familias.

Maquinaria de ejecución despiadada

18/10/2023 Dos agentes de la Policía de Irán en la capital, Teherán (archivo) POLITICA Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi
18/10/2023 Dos agentes de la Policía de Irán en la capital, Teherán (archivo) POLITICA Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi

“Incluso en medio de los bombardeos aéreos, las autoridades de la República Islámica siguen con su despiadada maquinaria de ejecución, usando la pena de muerte como arma contra los disidentes en un intento desesperado de asfixiar la disidencia y apretar su control sobre el poder”, dijo Amnistía.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director del grupo Iran Human Rights (IHR) con sede en Noruega, dijo: “Tememos que la República Islámica explote las actuales condiciones de guerra para llevar a cabo ejecuciones masivas dentro de las prisiones para infundir miedo social”.

IHR dijo que los dos hombres eran presos políticos y fueron “sometidos a tortura física y psicológica, se les negaron sus derechos al debido proceso y fueron condenados a muerte en un proceso que no cumplió con los estándares mínimos de un juicio justo”.

Advirtió que otros cuatro coacusados corren un “riesgo grave e inminente de ejecución” en la prisión de Ghezel Hesar tras ser condenados a muerte en el mismo caso.

Shadi Sadr, cofundadora de la ONG Justice for Iran, que busca que se rindan cuentas por las violaciones de derechos en la república islámica, dijo que “el pueblo iraní está atrapado entre una guerra internacional y una represión interna severa”.

Gente participa en un acto de recuerdo al germanoiraní Jamshid Sharmahd durante una protesta tras su ejecución en Irán, cerca del Ministerio de Exteriores en Berlín, Alemania, el lunes 28 de octubre de 2024. (AP Foto/Markus Schreiber)
Gente participa en un acto de recuerdo al germanoiraní Jamshid Sharmahd durante una protesta tras su ejecución en Irán, cerca del Ministerio de Exteriores en Berlín, Alemania, el lunes 28 de octubre de 2024. (AP Foto/Markus Schreiber)

Mizan dijo que los dos ejecutados fueron acusados de participar en “actos terroristas”, realizar acciones destinadas a derrocar la república islámica y alterar la seguridad nacional.

Según el NCRI, el MEK realizaba regularmente acciones dentro de Irán dirigidas contra las autoridades clericales.

El 19 de marzo, Irán ejecutó a tres hombres acusados de matar a policías durante las protestas de enero, los primeros ahorcamientos que Irán ha llevado a cabo relacionados con las manifestaciones nacionales que se toparon con una represión brutal por parte de las autoridades.

También ejecutó a Kouroush Keyvani, con doble nacionalidad iraní-sueca, el mismo mes bajo cargos de espionaje para Israel, lo que provocó la condena de Estocolmo y de la UE.

Irán es el mayor ejecutor del mundo después de China, según los grupos de derechos humanos. El año pasado ahorcó al menos a 1.500 personas, según las cifras de IHR.

(Con información de AFP)

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