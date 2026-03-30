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Con huellas dactilares y tonos de piel a medida: así son las prótesis desarrolladas en Nigeria por dos hermanos

La fabricación personalizada y la adaptación a las necesidades de cada usuario marcan un avance en la tecnología protésica africana, mejorando la integración social y física

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Persona con bata blanca y guantes azules examinando la mano de un paciente. Al fondo, se ven moldes de manos y prótesis
La creación de prótesis personalizadas por los hermanos Amanam en Nigeria ha permitido que personas con amputaciones accedan a dispositivos que se ajustan a su anatomía y color de piel, favoreciendo una mayor autoestima y adaptación social (Sodiq Adelakun/Reuters)

Ubokobong Amanam perdió los dedos tras un accidente con fuegos artificiales en Nigeria, y encontró en su hermano John, artista de efectos especiales, el apoyo para buscar una solución. En 2019, ambos comenzaron a diseñar prótesis hiperrealistas adaptadas a la anatomía y el color de piel de personas que viven en África, ante la falta de opciones adecuadas en el mercado. La iniciativa surgió por la imposibilidad de encontrar productos que se ajustaran, tanto en aspecto como en funcionalidad, a las necesidades locales.

De acuerdo con The Guardian, el diario británico, Ubokobong señaló: “Las prótesis no están hechas para personas como nosotros”. El mercado ofrecía modelos importados, costosos, difíciles de reparar y sin la posibilidad de personalización. Según el Observatorio Mundial de la Salud sobre tecnología de asistencia, la plataforma de datos de la OMS, 9 de cada 10 personas en el mundo que requieren dispositivos como prótesis o sillas de ruedas no acceden a ellos. Esta carencia afecta especialmente a países de ingresos bajos y medios, donde el costo llega a superar los USD 3.000.

Cómo nacieron las prótesis adaptadas para África

El proceso de personalización supuso un cambio en la calidad de vida de los usuarios. “Al principio fue profundamente desalentador darme cuenta de que no existían prótesis de estilo africano hiperrealistas, ni siquiera realistas”, contó Ubokobong. La falta de alternativas marcó una diferencia, pero la colaboración familiar transformó la experiencia y la convirtió en un proyecto empresarial.

Dos hombres, vestidos con batas blancas, uno sujeta el antebrazo y la mano del otro, que tiene una luz roja rectangular proyectada en la muñeca
La empresa de los hermanos Amanam desarrolla modelos hiperrealistas y biónicos adaptados a usuarios africanos, proporcionando alternativas asequibles a soluciones importadas y promoviendo la integración social en comunidades con acceso limitado (Sodiq Adelakun/Reuters)

A partir de su experiencia en efectos especiales, John Amanam creó prótesis detalladas con arrugas, venas, uñas y huellas dactilares, a partir de moldes de silicona. Immortal Cosmetic Art, la empresa fundada por los hermanos, atiende a clientes de toda África. El modelo de trabajo incluye la toma de medidas, la elección de tonos de piel y la fabricación personalizada, lo que garantiza una adaptación casi exacta.

Según el testimonio de Emediong Bassey, usuario de una pierna protésica creada por la empresa: “Se siente como mi pierna de verdad. Es cómoda y combina con mi tono de piel”. La mayoría de los clientes manifiestan que la integración estética y funcional mejora la autoestima y la inclusión social. Los productos de Immortal Cosmetic Art representan una alternativa local frente a las soluciones importadas y estandarizadas.

Iniciativas tecnológicas y desafíos de acceso

La compañía también avanza en el desarrollo de prótesis biónicas controladas por señales musculares. La tecnología de electromiografía permite a los usuarios mover la prótesis mediante impulsos del cuerpo. Cada dispositivo cuesta cerca de USD 7.000, menos que muchos modelos occidentales, pero todavía inaccesible para la mayoría de la población. Para reducir la brecha, los hermanos buscan apoyo de gobiernos y organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de ofrecer prótesis gratuitas a quienes no pueden pagar.

Brecha y oportunidades en Nigeria y el mundo

Manos escribiendo en el teclado de una netbook Dell abierta con código en la pantalla, junto a una prótesis de brazo negro y circuitos en una mesa de madera
Según el Observatorio Mundial de la Salud, la mayoría de personas en países como Nigeria no puede obtener prótesis por razones económicas, y la adaptación cultural y tecnológica es clave para mejorar el acceso y la calidad de vida (Sodiq Adelakun/Reuters)

Según estimaciones del periódico británico, en Nigeria hay hasta dos millones de personas que necesitan prótesis. La falta de opciones accesibles refleja una desigualdad global. En Estados Unidos, las prótesis biónicas alcanzan precios de decenas de miles de dólares y no siempre cuentan con cobertura de seguro. En India, los modelos asequibles, como el pie de Jaipur, sacrifican realismo y funcionalidad.

Según el informe del Observatorio Mundial de la Salud, la mayoría de quienes necesitan prótesis no accede a tecnología de asistencia. John Amanam sostiene que el objetivo es “hacer que las prótesis sean más accesibles para los nigerianos y otros africanos”. Immortal Cosmetic Art ya ha entregado más de 10 prótesis gratuitas, aunque la demanda supera las capacidades de la empresa.

La brecha entre innovación y acceso permanece, y el trabajo de los hermanos Amanam refleja que la adaptación cultural y el desarrollo local pueden transformar el sector de las prótesis. El reto consiste en escalar la producción y reducir los costos, mientras se mantiene la calidad y la personalización que distinguen a la empresa.

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