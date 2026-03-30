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El guiño de Elijah Wood a Boda Sangrienta 2: “El cine es el lugar seguro para experimentar esta clase de miedo”

La participación de David Cronenberg, las anécdotas del rodaje y la visión del actor sobre el cine de género consolidan al filme como uno de los estrenos más esperados de 2026, según indicó en una entrevista con Fotogramas

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Elijah Wood profundiza su vínculo con el cine de terror al protagonizar Boda Sangrienta 2, que se estrena el 1 de abril de 2026 (20th century fox)

Elijah Wood reafirma su lugar en el cine de terror con su participación en la esperada Boda Sangrienta 2, cuyo estreno mundial está programado para el 1 de abril de 2026. El actor conversó con la revista especializada en cine Fotogramas sobre su atracción por el género y adelantó detalles de la secuela, donde interpreta a un personaje central dentro de la saga.

Wood define el cine de terror como un espacio seguro para enfrentar miedos y vivir experiencias intensas. En Boda Sangrienta 2, describe su papel como un reto en una producción que fusiona acción, comedia y horror, diseñada tanto para seguidores de la primera entrega como para nuevos espectadores. Su vínculo con las películas de terror se remonta a la infancia, marcado por la influencia de su hermano y la transgresión compartida de ver cintas prohibidas.

La relación con el género comenzó cuando tenía seis años y su hermano mayor, de 13 o 14, alquilaba películas de terror cada semana para verlas con amigos. Le permitía unirse si prometía guardar el secreto ante sus padres.

La filmografía de Elijah Wood en el género de terror incluye títulos icónicos y su participación como productor en SpectreVision (EFE/Caroline Brehman)
La filmografía de Elijah Wood en el género de terror incluye títulos icónicos y su participación como productor en SpectreVision (EFE/Caroline Brehman)

Que fuera algo prohibido lo hacía mucho más excitante”, recordó el actor. Aún conserva clara la memoria de su primer encuentro con Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño. Ese momento se volvió parte de su historia personal y familiar con el terror.

No solo ha destacado como actor en títulos como The Faculty o Maniac, sino también como productor al frente de la productora independiente SpectreVision, participando en filmes relevantes del género. “Me atrapó”, afirmó Wood, subrayando que nunca se sintió apartado por las propuestas extremas del terror.

Detalles de Boda Sangrienta 2 y el nuevo rol de Elijah Wood

La secuela continúa la trama original, llevando a Samara Weaving (Grace) y Kathryn Newton (Faith) a un escenario aún más riesgoso, en el que deben sobrevivir a un nuevo juego letal. Elijah Wood interpreta al abogado líder del grupo de familias que persigue a las protagonistas.

READY OR NOT 2: HERE I COME
Boda Sangrienta 2 reúne a Elijah Wood con Samara Weaving y Kathryn Newton en una secuela marcada por acción, comedia, horror y gore (Searchlight Pictures/Pief Weyman)

El propio Wood afirma: “Para mí es una película de acción con elementos cómicos… aunque hay, literalmente, cuerpos que explotan, así que el horror y el gore siguen estando muy presentes”.

Relató que aceptó el papel motivado por la trayectoria de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, directores de la entrega original y de otras producciones del género. “Me encanta su trabajo, llevo años siguiéndolos”, destacó.

El elenco suma a figuras como Sarah Michelle Gellar, Kevin Durand y Nestor Carbonell, incorporaciones que, según Wood, “palidecen ante la incorporación de uno de los faros del género: el canadiense David Cronenberg, que tiene un pequeño rol en el film”.

La visión de Elijah Wood sobre el cine de terror

Wood describe el cine de terror como un espacio seguro y catártico para enfrentar miedos personales y colectivos (Europa Press/Christopher Khoury)
Wood describe el cine de terror como un espacio seguro y catártico para enfrentar miedos personales y colectivos (Europa Press/Christopher Khoury)

Wood atribuye al horror una función social persistente: “El terror nunca desaparece porque, como sociedad, siempre tenemos algo a lo que temer”. Considera que el cine de terror ofrece un entorno controlado para experimentar miedos que surgen de la realidad. “El cine es el lugar seguro para experimentar esta clase de miedo, porque sabes que no va a pasarte nada. Es catártico”, expresó a Fotogramas.

El actor y productor detalla cómo el género le permite explorar emociones colectivas e individuales, ampliando su vocación tanto delante como detrás de cámaras. Al regresar a una saga reconocida y colaborar con artistas y directores que admira, reafirma su compromiso personal con el cine de género.

Subrayó la experiencia de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett como factor clave en su decisión de integrarse al proyecto y destacó la confianza en el equipo creativo responsable de la película.

El encuentro entre Elijah Wood y David Cronenberg en el set

READY OR NOT 2: HERE I COME
El encuentro en el set entre Elijah Wood y David Cronenberg, referente del cine de terror, resultó especialmente significativo para el actor (Searchlight Pictures/Pief Weyman)

La filmación de Boda Sangrienta 2 permitió a Elijah Wood compartir rodaje con una de sus influyentes referencias, David Cronenberg. El cineasta canadiense, autor de clásicos como Videodrome y La mosca, aparece en la secuela con un breve cameo.

“Solo estuvo un día en el set, pero no dejamos de hablar ni un momento”, contó Wood a Fotogramas. El primer encuentro entre ambos ocurrió casi veinte años atrás en Londres, durante la grabación de Promesas del Este. Wood recordó: “Me armé de valor para decirle hola una de las veces que nos cruzamos”.

Para Wood, Cronenberg representa una figura central no solo en el género de terror, sino también en el cine independiente internacional; la posibilidad de escuchar sus relatos y opiniones de primera mano fue particularmente valiosa.

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