Estados Unidos: los aeropuertos reanudan operaciones con normalidad tras acuerdo con agentes de seguridad

Las interrupciones en los aeropuertos de Estados Unidos se agravaron tras semanas sin pago a 50.000 agentes de seguridad de la TSA. (REUTERS/Daniel Heuer)

Los aeropuertos de Estados Unidos sufrieron interrupciones severas durante semanas después de que 50.000 agentes de seguridad de la agencia federal TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) dejaran de recibir pago desde mediados de febrero, informaron funcionarios aeroportuarios.

Con la firma de una directiva de emergencia del presidente Donald Trump el viernes, se logró que los agentes comenzaran a recibir su salario y, según informaron varios aeropuertos, el servicio se está normalizando.

Aeropuertos en Baltimore, Houston, Nueva York, Nueva Orleans y Dallas —todos afectados por largas demoras en las semanas recientes— reportaron el lunes filas de pasajeros muy cortas.

El conflicto provocó caos y, en algunos casos, filas de control de seguridad que superaron las cuatro horas, el periodo más prolongado registrado en los veinticinco años de historia de la TSA.

Tras la directiva de emergencia de Donald Trump, los trabajadores de la TSA comenzaron a recibir sus sueldos y las operaciones tienden a normalizarse. (REUTERS/Daniel Heuer)

La situación se produjo después de que el presidente Donald Trump firmó una directiva de emergencia instruyendo que los trabajadores de TSA fueran pagados pese a que el Congreso no ha resuelto el cierre parcial del gobierno, que ya acumula cuarenta y cinco días. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el lunes comenzaron los pagos.

Normalización de pagos y condiciones laborales

El DHS informó que la mayoría de los agentes de TSA recibió el lunes un pago retroactivo que abarca por lo menos quince días de sueldo retroactivo y anunció su intención de abonar el saldo pendiente del sueldo correspondiente al inicio del cierre gubernamental tan pronto como sea posible.

Baltimore, Houston, Nueva York, Nueva Orleans y Dallas experimentaron las filas de seguridad más largas en veinticinco años de la TSA. (REUTERS/Daniel Heuer)

Consultada por la prensa sobre el motivo por el cual Trump no dispuso antes el pago a los agentes, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt sostuvo que una crisis existencial en los aeropuertos estadounidenses motivó la medida de urgencia de la semana pasada.

Aún quedan decenas de miles de empleados del DHS sin recibir su salario. Leavitt indicó que Trump exige al Congreso que retome sesiones de inmediato para aprobar la financiación total correspondiente al Departamento de Seguridad Nacional.

Persisten decenas de miles de empleados del DHS sin cobrar, mientras la Casa Blanca exige al Congreso que apruebe fondos para el departamento. (REUTERS/Daniel Heuer)

Impacto del cierre y ausencias

El viernes, las ausencias de personal alcanzaron el máximo desde el inicio del cierre, con 12,4% de ausencias, equivalente a 3.560 agentes, y se registraron largas filas en muchos aeropuertos principales, aunque la situación mejoró durante el fin de semana. Desde mediados de febrero, quinientos oficiales han renunciado.

En el aeropuerto neoyorquino JFK, más de un tercio del personal no se presentó a trabajar el viernes. Baltimore, Atlanta y Nueva Orleans sufrieron situaciones similares y en los dos aeropuertos de Houston se reportó una tasa de inasistencia del 45% ese mismo día.

Los demócratas en el Congreso han frenado la aprobación de fondos del DHS al exigir cambios en las políticas migratorias tras la muerte por disparos de agentes en Minneapolis de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti. Legisladores demócratas propusieron financiar la TSA por separado mientras se negocian reformas sobre el funcionamiento de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas.

Por su parte, los líderes republicanos en la Cámara de Representantes rechazaron el viernes un acuerdo bipartidista del Senado para poner fin al estancamiento de seis semanas y aprobaron un proyecto de ley para financiar por completo el DHS.

Refuerzo de seguridad ante el aumento de viajeros

Los aeropuertos de Estados Unidos se enfrentan a un incremento del 5% más viajeros que el año pasado por la temporada de vacaciones primaverales escolares, en comparación con las cifras del año anterior.

Cientos de agentes de inmigración y oficiales de Investigaciones de Seguridad Nacional comenzaron a desplegarse la semana pasada en catorce aeropuertos estadounidenses para colaborar en los controles de seguridad. La Casa Blanca afirmó que estos contingentes de refuerzo permanecerán asignados hasta que las operaciones aeroportuarias se restablezcan plenamente.