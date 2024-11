Miami Book Fair: los eventos más importantes del miércoles 20

El Campus Wolfson del MDC en Miami será el escenario de eventos clave de la Miami Book Fair el 20 de noviembre de 2024. (Archivo)

El Wolfson Campus de Miami Dade College ofrece más eventos significativos este miércoles 20 de noviembre de 2024 en la Miami Book Fair, brindando a los asistentes la oportunidad de participar en discusiones sobre temas culturales, sociales y deportivos.

A las 7:00 pm, en la Sala 2106 del Edificio 2, se presentará Messi, 10 miradas sobre el 10, una obra colectiva sobre el fenómeno del astro del fútbol Lionel Messi. Este evento contará con la participación de varios de los autores incluidos en la antología, Pablo Brescia, Rubén Costa y Ana María Ospina, junto con el editor del volumen, Fernando Segura Trejo. Juntos compartirán sus perspectivas sobre la figura de Messi a través de ensayos que reflejan momentos clave de su vida y su impacto en el deporte.

Simultáneamente, a las 7:00 pm, en línea se llevará a cabo el panel “Cultural Legacies: Wisdom, Wellness & Education in Latinx & Caribbean Narratives”. Tres autores explorarán las ricas herencias culturales de la experiencia Latinx y caribeña: el haitiano Berwick Augustin presentará su obra The Education Formula: Maximizing the Village, mientras que Edward Paulino discutirá Refranes de mi Abuelita, una colección de refranes dominicanos, y Raquel Reichard hablará sobre su Self-Care for Latinas. El panel será moderado por M.J. Fievre, coordinadora de ReadCaribbean.

A las 8:00 pm, durante el ciclo “An Evening With” de la Feria del Libro de Miami, Clarissa Ward conversará sobre On All Fronts: The Education of a Journalist. En este evento, con entrada (USD 25, incluye el libro), la periodista compartirá su experiencia como corresponsal de conflictos en diversas regiones del mundo, incluyendo Siria y Gaza. Su relato aborda los desafíos y las realidades de la prensa en contextos violentos.

Pablo Brescia y Rubén Costa forman parte del panel que presenta la antología "Messi: 10 miradas sobre el 10" en la Feria del Libro de Miami. (Dale Zanine-USA TODAY Sports)

Miami Book Fair: dónde, cuándo, cuánto

La feria tiene lugar en el Campus Wolfson del Miami-Dade College (MDC), en el Downtown (300 NE Second Ave, Miami, FL 33132) y en línea.

Hasta el domingo 24 de noviembre, 10 am a 7 pm.

Entradas:

Para un solo día: USD 12 (adultos), USD 7 (mayores de 62 años), USD 5 (adolescentes de 13 a 18 años)

Para varios días: USD 18 (adultos), USD 12 (mayores de 62 años), USD 8 (adolescentes de 13 a 18 años)

La entrada para niños de hasta 12 años es gratuita.

El viernes 22 de noviembre la entrada es gratuita para todos los asistentes.