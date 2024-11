Joe Biden condenó los ataques antisemitas en Ámsterdam: “Recuerdan a oscuros momentos de la historia”

Joe Biden (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó los ataques antisemitas que sufrieron aficionados israelíes del equipo Maccabi Tel Aviv en Ámsterdam, Países Bajos, y dijo que “recuerdan oscuros momentos de la historia”.

En una publicación en las redes sociales, Biden sostuvo que “los ataques antisemitas contra hinchas de fútbol israelíes en Ámsterdam son despreciables y recuerdan oscuros momentos de la historia en los que los judíos fueron perseguidos”.

“Hemos estado en contacto con funcionarios israelíes y holandeses y apreciamos el compromiso de las autoridades holandesas de responsabilizar a los autores. Debemos luchar sin tregua contra el antisemitismo, dondequiera que surja”, concluyó.

El operativo de la policía de Ámsterdam

Anoche, hordas de jóvenes agredieron a hinchas israelíes tras un partido de fútbol en Ámsterdam, al parecer enardecidos por llamamientos en las redes sociales a atacar a judíos, según informaron el viernes las autoridades holandesas. Cinco personas fueron atendidas en hospitales y docenas fueron detenidas tras los ataques, que fueron condenados como antisemitas por las autoridades de Ámsterdam, Israel y toda Europa.

Las denuncias de discursos antisemitas, vandalismo y violencia han ido en aumento en toda Europa desde el comienzo de la guerra en Gaza, y las tensiones aumentaron en la capital holandesa antes del partido de la Europa League del jueves por la noche entre el Ajax y el Maccabi de Tel Aviv.

Agentes de policía hacen guardia tras los ataques Mizzle Media/via REUTERS)

Las autoridades de Ámsterdam prohibieron a los manifestantes propalestinos reunirse fuera del estadio, y un vídeo mostró a una gran multitud de hinchas israelíes coreando consignas antiárabes de camino al partido. Después, jóvenes en monopatines eléctricos y a pie recorrieron la ciudad en busca de hinchas israelíes, propinándoles puñetazos y patadas y huyendo después rápidamente para eludir a la policía, dijo la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema.

En la plataforma de redes sociales Telegram, “se habla de gente que va a la caza de judíos”, dijo Halsema. “Eso es tan chocante y tan despreciable que todavía no puedo entenderlo”. El Ministro holandés de Justicia y Seguridad, David van Weel, prometió localizar y procesar a todos los autores.

Según las autoridades, la policía tuvo que escoltar a algunos aficionados hasta los hoteles.

Ofek Ziv, hincha del Maccabi de la ciudad israelí de Petah Tikva, dijo que alguien -no vio quién- le lanzó una piedra cuando él y un amigo salían del estadio. Le golpearon en la cabeza, provocándole una ligera hemorragia. Dijo que un grupo de hombres empezó a perseguirle, antes de que él y su amigo subieran a un taxi, que recogió a otros aficionados. Se refugiaron en un hotel.

“Estoy muy asustado, es muy impactante. Esto no debería pasarle a nadie, y menos en Ámsterdam. Muchos amigos resultaron heridos, lastimados, secuestrados, robados, y la policía no vino a ayudarnos”, dijo.

Otro hincha israelí, Alyia Cohen, dijo que él y sus amigos fueron abordados por varios hombres hostiles cuando regresaban a su hotel después del partido. Como el grupo no llevaba camisetas del Maccabi “no reconocieron que éramos israelíes .... No nos pasó nada, pero hubo un gran caos que no esperábamos”.

La portavoz de la policía de Ámsterdam, Sara Tillart, dijo que era demasiado pronto en la investigación para decir si alguien, aparte de los aficionados al fútbol, era el objetivo.

Cinco personas fueron atendidas en el hospital y dadas de alta, mientras que entre 20 y 30 sufrieron heridas leves, según la policía. El fiscal de la ciudad, René de Beukelaer, declaró a los periodistas en una rueda de prensa el viernes que al menos 62 sospechosos habían sido detenidos y que 10 de ellos seguían bajo custodia.

(Con información de AP)