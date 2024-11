Hallaron el cuerpo de la última empleada latina que murió en la fábrica de Erwin a un mes del paso del huracán Helene

Rosa Andrade, la última persona en ser encontrada tras las inundaciones, deja un vacío en la comunidad. El proceso de rescate fue largo y angustiante (AP Foto/Jeff Roberson, Archivo)

La devastación del huracán Helene ha golpeado con fuerza a Tennessee, donde las inundaciones masivas en la región cobraron la vida de seis empleados en la fábrica Impact Plastics en Erwin. Entre ellos, se encontraba Rosa Andrade, de 29 años, cuyo cuerpo fue hallado más de un mes después del desastre, reportó The Associated Press. Andrade fue la última persona en ser recuperada luego de ser arrastrada por la súbita crecida del río Nolichucky, un suceso que ha dejado profunda tristeza en la comunidad y desencadenado demandas contra la empresa por la presunta negligencia en los protocolos de evacuación.

La tragedia se desató cuando el río Nolichucky, que normalmente fluye a una profundidad de 0.6 metros (2 pies), se elevó a un nivel récord de 9 metros (30 pies) debido a las intensas lluvias del huracán. Durante la tormenta, el flujo del río alcanzó una cifra alarmante de 5.3 millones de litros por segundo (1.4 millones de galones), el doble del caudal de las Cataratas del Niágara. Esto provocó el desbordamiento del río e inundó la fábrica y el estacionamiento de Impact Plastics, dejando atrapados a varios trabajadores.

Los sobrevivientes relataron que la dirección de la empresa no les permitió evacuar de inmediato, incluso cuando el agua ya comenzaba a inundar el área. “Once personas fueron arrastradas y solo cinco fueron rescatadas”, detallaron los empleados a The Associated Press.

Familias de las víctimas y sobrevivientes acusan a Impact Plastics de negligencia en evacuación. El huracán Helene aumentó el caudal del río Nolichucky, con consecuencias fatales (Saul Young/News Sentinel vía Imagn)

Demandas contra la empresa y sus propietarios

El desastre ha llevado a la Tennessee Bureau of Investigation a abrir una investigación formal en respuesta a las demandas presentadas por las familias de las víctimas contra Impact Plastics y su propietario, Gerald O’Connor. Las demandas, incluidas las de la familia de Johnny Peterson, quien intentó escapar durante la tormenta, acusan a la empresa de no haber evacuado a los trabajadores a tiempo. Según los sobrevivientes, el personal fue retenido en el lugar hasta que la planta perdió energía y el agua ya había inundado la zona de estacionamiento.

O’Connor defendió públicamente la actuación de la empresa, argumentando a través de un comunicado que “ningún empleado fue forzado a trabajar y todos fueron evacuados al menos 45 minutos antes de que la inundación azotara el parque industrial”. Sin embargo, estos testimonios contrastan con las experiencias de los trabajadores, quienes afirman que la decisión de no evacuar inmediatamente agravó las consecuencias fatales de la inundación.

Búsqueda y hallazgo del cuerpo de Rosa Andrade

Andrew Harris, capitán del equipo de búsqueda y rescate del condado de Unicoi, informó a The Associated Press que el cuerpo de Rosa Andrade fue finalmente encontrado a más de un mes de la tormenta, luego de intensas labores de búsqueda. Andrade fue la última víctima en ser hallada, y su recuperación marcó el cierre de una exhaustiva operación de rescate que movilizó recursos en toda la región.

El huracán Helene ha sido el más letal en Estados Unidos desde el huracán Katrina en 2005, dejando a su paso destrucción, pérdidas humanas y una crisis de servicios esenciales. Según The Associated Press, los trabajadores de Impact Plastics son parte de las más de 200 personas fallecidas a raíz del huracán, que ha dejado millones de afectados sin electricidad y sin acceso a agua potable en varias zonas del sureste.

Investigación y cuestionamientos sobre protocolos de seguridad

A medida que avanza la investigación, tanto la Tennessee Bureau of Investigation como la oficina de seguridad laboral del estado buscan esclarecer las condiciones de seguridad en la planta de Impact Plastics y determinar si existió negligencia. The Associated Press señaló que este caso podría evidenciar “las fallas en los procedimientos de evacuación y de seguridad en las industrias durante fenómenos meteorológicos extremos”. Las familias de las víctimas y los trabajadores sobrevivientes esperan que las investigaciones revelen las causas y posibles negligencias que llevaron a la trágica pérdida de vidas.

Huracán Helene devasta Tennessee con inundaciones y muertes sin precedentes (AP Foto/Jeff Roberson, Archivo)

La tragedia en Erwin: reflexión sobre la seguridad en desastres naturales

La pérdida de vidas en la fábrica de Impact Plastics resalta la vulnerabilidad de pequeñas comunidades como Erwin ante desastres naturales de gran magnitud. El suceso ha generado un llamado a mejorar los protocolos de evacuación y reforzar la preparación para emergencias en la región, especialmente en áreas cercanas a ríos y cuerpos de agua. Los relatos de los sobrevivientes, quienes se vieron atrapados en medio de un desastre sin precedentes, y los resultados de las investigaciones en curso serán fundamentales para comprender las causas de esta tragedia y evitar incidentes similares en el futuro.

El huracán Helene ha dejado una marca profunda en los Apalaches y un recordatorio de los riesgos que enfrentan los trabajadores en instalaciones industriales durante fenómenos meteorológicos extremos. La situación crítica vivida por los empleados de Impact Plastics pone de relieve la importancia de la preparación, la respuesta inmediata y la responsabilidad de los empleadores en la protección de sus trabajadores ante desastres.