Los Tigres del Norte, Maná y JLo, los protagonistas de los mitines de Kamala Harris en Arizona y Nevada

El concierto en Arizona reunió más de 7,000 simpatizantes en apoyo a Harris. (REUTERS/Go Nakamura)

Kamala Harris cerró su campaña en Arizona con un concierto de Los Tigres del Norte, una de las bandas más influyentes del ámbito norteño, que tuvo lugar en el anfiteatro Talking Stick Resort en Phoenix ante más de 7,000 asistentes, según reportó The Arizona Central. La presentación de la banda, conocida por su activismo político a favor de la comunidad migrante, incluyó grandes éxitos como La Puerta Negra y Somos Más Americanos.

Además, Jennifer Lopez y la agrupación Maná manifestaron su apoyo a la campaña de la vicepresidenta durante un mitín en Las Vegas, Nevada, uno de los llamados Swing State (estados bisagra), que podrían definir los comicios presidentes en Estados Unidos.

Desde el escenario, Jorge Hernández, líder del grupo, animó a los latinos a sufragar en las próximas elecciones del 5 de noviembre: “Asegúrense de que sus amigos y familiares tengan un plan para votar”, subrayó el artista, quien cantó por aproximadamente unos 20 minutos, junto a su agrupación.

El evento fue visto por los medios locales como un intento de apelar a la diversa población latina de Arizona, un estado clave en las elecciones. Los Tigres del Norte finalizaron su actuación con vítores para Harris, reafirmando su respaldo a la candidata.

Antes del concierto, el evento contó con la bienvenida de la alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, quien, en su discurso, se pronunció en contra de un segundo mandato de Trump y dedicó alabanzas a la administración Biden-Harris por generar empleos en el estado a través de la ley de chips.

El evento buscó cohesionar el voto juvenil junto a bandas alternativa. (REUTERS/Go Nakamura)

Maná da concierto en Las Vegas

La banda mexicana se presentó ante el público para cantar algunas de sus canciones más conocidas, entre las que figuran En el Muelle de San Blas, Clavado en un bar y Mariposa Traicionera.

“Es un honor estar aquí con ustedes apoyando a una candidata que admiro mucho”, expresó Fher Olvera, vocalista de la agrupación, quien afirmó que Harris es una funcionaria que posee mucha astucia e inteligencia. “Sería un honor tener a la primera presidenta mujer de los Estados Unidos”, concluyó.

Fher Olvera y Maná respaldaron a la candidata demócrata y resaltaron que podría ser la primera presidenta de Estados Unidos. (REUTERS/David Swanson)

Jennifer López hizo un llamado a los latinos

Por su parte, J Lo alzó su voz efusivamente en favor de Harris durante el evento. “Soy puertorriqueña, ¡carajo! Y sí, nací aquí, y también somos americanos”, enfatizó López en su discurso, antes de que la vicepresidenta subiera al escenario. La cantante instó a los votantes latinos a no perder esta oportunidad y ejercer su derecho en las elecciones del próximo 5 de noviembre. “Este también es nuestro país”, añadió.

El espíritu de movilización de López fue más allá, llamando a la comunidad a organizarse. “Pongámonos a gritar”, enfatizó, haciendo eco de su famoso tema ‘Let’s Get Loud’. La estrategia de la también actriz busca empoderar a los latinos para que se hagan notar en el sistema político estadounidense.

“Estas elecciones son sobre tu vida. Haz que te presten atención. ¡Ese es tu poder!”, concluyó J Lo.

Jennifer Lopez motivó a los latinos a que sufraguen y demuestren que tienen poder en los comicios. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La estrategia demócrata para ganar votos

El evento no solo contó con la participación de Los Tigres del Norte, sino también con presentaciones anteriores de Mumford and Sons y Remi Wolf, según Courthouse News Service. Estas presentaciones forman parte de una serie de conciertos y mítines diseñados para atraer el voto juvenil. En este contexto, Harris afirmó a los asistentes: “Me comprometo a buscar un terreno común y soluciones de sentido común para los desafíos que enfrentan. Escucharé a aquellos que no están de acuerdo conmigo, porque así es como funciona la democracia.”

Conecta Arizona señaló que entre los asistentes, en su mayoría demócratas, se destacaron pancartas de apoyo a la fórmula Harris-Walz. La audiencia recibió con entusiasmo cada declaración de la candidata demócrata de cerrar el capítulo del legado de Trump. Sin embargo, también hubo protestas en el público que exigían acciones sobre la situación en Gaza, a lo que Harris respondió reafirmando su deseo de paz y liberación de rehenes.

Harris promete bajar impuestos y defender derechos durante su acto final. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Las promesas de Harris en Arizona

Este mitin en Arizona fue la última visita de campaña de Harris al estado, un reconocimiento de su importancia como campo de batalla electoral, donde el voto latino tiene el potencial de jugar un papel decisivo en las elecciones.

Harris destacó su intención de escuchar a quienes discrepen con ella, prometiendo liderazgo inclusivo y basado en el consenso, al contrario de lo que consideró una administración “vengativa” que ofrecería Trump.

Mark Kelly, senador por Arizona, y la gobernadora Katie Hobbs también tomaron el escenario para motivar a los votantes sobre la importancia de estas elecciones. “Todo lo que nos importa está en juego este noviembre”, declaró la funcionaria.

La gira de Harris por Arizona marca su octava visita al estado del Gran Cañón, con el objetivo de consolidar el voto latino y asegurar un cambio de dirección en la política nacional. En sus declaraciones finales, instó a los asistentes a ser parte activa del cambio: “Cuando amas algo, peleas por ello”.