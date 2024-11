Acusaron de robo en tercer grado a mujer que se negó a pagar más de mil dólares por las extensiones que le aplicaron

Guzmán salió del salón con extensiones sin pagar. (Foto: Departamento de Policía de Miami-Dade)

Heidys Guzmán, de 37 años, fue arrestada en Miami-Dade, Florida el pasado miércoles 30 de octubre, tras ser identificada por las autoridades como la mujer que presuntamente salió de un salón de belleza en Sweetwater sin pagar por las extensiones de cabello que le habían colocado. Según informó NBC Miami, Guzmán enfrenta cargos de robo en tercer grado (deberá pagar una fianza de 2 mil 500 dólares) y agresión física (fianza por fijar) tras el incidente ocurrido el pasado 6 de septiembre en Yanka’s Hair Extension.

La propietaria del salón, Yanka Castillo, relató a Telemundo 51 el desarrollo de los hechos. Guzmán solicitó la colocación de extensiones de 24 pulgadas (60.96 cm), un proceso que tomó alrededor de cuatro horas y cuyo costo ascendía a los 1,195 dólares. Sin embargo, al momento de pagar, Guzmán supuestamente mostró solo un estado de cuenta bancario, careciendo de una tarjeta de crédito física. Castillo recalcó al medio que la situación “no fue suficiente” para asegurar el pago, por lo cual intentó retirar las extensiones del cabello de Guzmán.

La situación escaló cuando Castillo logró retirar tres de las extensiones, momento en el que Guzmán presuntamente se puso agresiva y huyó del lugar, llevándose consigo a su perro. “Gracias a Dios, en ese momento tuve serenidad, porque el problema hubiese sido mucho peor”, comentó Castillo a Telemundo 51. “Le diría que deje de hacer daño a la gente y que cambie su manera de vivir”, añadió, refiriéndose a la acusada.

NBC Miami destacó que en el retrato policial, el estilo de cabello de Guzmán no coincidía con las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad del salón. “Ella tiñó su cabello de negro para que no la reconocieran”, indicó Castillo. Además, expresó su descontento porque el trabajo requirió un gran esfuerzo y tiempo, pero se alegró de que al menos la acusada “no pudo disfrutar de su nuevo cabello rubio”.

El impacto emocional y profesional en Yanka Castillo fue evidente al expresar su frustración: “Me duele, porque es mi trabajo. Cuatro horas”. Estas palabras reflejan el compromiso y el esmero que Castillo deposita en su oficio, un aspecto que también resalta NBC Miami al describir el esfuerzo invertido y la posterior decepción.

La situación suscitada en Sweetwater se ha convertido en tema de atención en la comunidad, reflejando un incidente que podría haber escalado a mayor gravedad de no ser por la calma mostrada por Castillo. “Gracias a Dios, Él me dio la serenidad para no hacerle daño, no atacarla, y dejar que la policía se encargara”, enfatizó Yanka al diario.

Finalmente, este caso de presunto robo ha resaltado la importancia de las medidas de seguridad en los negocios locales y la prudencia al manejar situaciones potencialmente peligrosas. La habilidad de mantener la compostura frente a un conflicto, tal y como lo demostró Castillo; se pone de manifiesto como un valor crucial en la gestión de incidentes complicados.

Las imágenes de la cámara de seguridad del salón, cuando se ve que Guzman se va sin pagar, se viralizaron en redes sociales hace un par de meses, cuando ocurrió el hecho.