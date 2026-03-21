El video del arresto de Justin Timberlake sale a la luz: nervioso y en problemas durante las pruebas de sobriedad

El material muestra al cantante siendo sometido a pruebas de sobriedad. (Créditos: Sag Harbor Police Department)

El video policial del arresto de Justin Timberlake en 2024 finalmente salió a la luz. Las imágenes, captadas por cámaras corporales de los agentes que intervinieron al cantante, revelan nuevos detalles sobre el comportamiento del artista durante las pruebas de sobriedad.

El material fue grabado en junio de 2024 en Sag Harbor, en los Hamptons (Nueva York), y documenta el momento en que el cantante es detenido por la policía tras presuntamente saltarse una señal de alto y desviarse de su carril. Según los reportes policiales, los agentes percibieron olor a alcohol cuando se acercaron al vehículo.

En el metraje, uno de los policías le indica la razón de la intervención y le interroga por el motivo de su presencia en la zona.

“Estoy de gira… estoy en una gira mundial”, dice inicialmente. El agente continúa preguntándole a qué se dedica. “Es difícil de explicar… eh… soy Justin Timberlake”, añade el artista de forma dubitativa. El oficial no parece inmutarse y solo le pide su licencia de conducir.

El video policial muestra al cantante intentando completar algunas pruebas, como caminar en línea recta y mantenerse sobre una pierna. (Capturas de video/ Sag Harbor Police Department)

El video también documenta las pruebas de sobriedad a las que fue sometido el cantante. A Timberlake se le pidió caminar en línea recta, talón con punta, y mantenerse sobre una pierna. Durante estos ejercicios, el también actor de Amigos con beneficios muestra dificultades.

“Estos son como… son pruebas realmente difíciles”, se le escucha decir en el video. En otro momento admite: “Estoy un poco nervioso”, mientras reconoce que su “corazón está acelerado”.

Si bien se le ve tropezando y frustrado mientras intenta seguir las instrucciones, Timberlake argumenta que solo había “tomado un martini”.

Pese a sus explicaciones, los agentes concluyen que existen motivos suficientes para detenerlo. En el momento también se aprecia a una tercera persona: la estilista Estee Stanley, quien acompañaba a Timberlake esa noche. Ella se acerca a los agentes visiblemente sorprendida y trata de defender al artista.

El cantante explicó a los agentes que estaba siguiendo a sus amigos de regreso a casa al momento de la detención.(Capturas de video/ Sag Harbor Police Department)

“Estaba conduciendo borracho. Falló todas las pruebas”, argumenta uno de los policías. Stanley entonces apeló a la fama del cantante: “¿Pueden hacerme un favor porque les encantó ‘Bye Bye Bye’ o ‘Sexyback’? ¿Háganme un favor?”.

Aunque su insistencia no evita el arresto, los agentes finalmente le permiten llevarse el vehículo del involucrado, mientras Timberlake es trasladado bajo custodia.

El video además incluye algunos instantes posteriores, ya en la comisaría. Cuando se le informa que pasará la noche detenido, Timberlake reacciona con incredulidad: “¿Voy a estar aquí toda la noche? Ustedes están locos, hombre”.

La batalla legal por el video

El acceso de la prensa a las imágenes se autorizó después de que el equipo legal de Timberlake intentara bloquear su difusión durante meses.

“La difusión pública de estas imágenes causaría un daño severo e irreparable a su reputación personal y profesional, lo expondría al ridículo público y al acoso, y no serviría a ningún interés público legítimo”, sostenía la petición presentada ante la justicia. Los abogados del cantante además argumentaron que el video lo mostraba en un “estado vulnerable” y que constituiría una invasión de su privacidad.

La grabación forma parte de registros públicos solicitados bajo la ley de acceso a la información del estado de Nueva York. (Sag Harbor Police Department vía AP)

No obstante, tras negociaciones con las autoridades de Sag Harbor, se alcanzó un acuerdo para permitir la difusión de una versión editada.

Según la prensa estadounidense, las autoridades defendieron la publicación del metraje en cumplimiento de la ley de acceso a la información pública del estado de Nueva York. Aseguraron que el contenido fue revisado y editado para proteger la seguridad pública, de los agentes y la privacidad personal.

En cuanto al proceso judicial, el caso ya fue resuelto meses después del arresto. Timberlake se declaró culpable en septiembre de 2024 de un cargo menor de conducción bajo los efectos del alcohol. Como parte del acuerdo, evitó una acusación más grave y aceptó varias sanciones: una multa de 500 dólares, 25 horas de servicio comunitario y la suspensión de su licencia de conducir durante 90 días.

Además, grabó un mensaje de concientización pública sobre los riesgos de conducir tras haber bebido. “Este es un error que cometí, pero espero que quien esté viendo o escuchando ahora pueda aprender de este error”, dijo entonces. “Incluso si tomaron una sola bebida, no se pongan al volante de un auto”.